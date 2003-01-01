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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Этот великолепный Мюнхен

Кажется, что колоссальной статуе die Bavaria в виде богини со львом пристало возвышаться над военными парадами и торжественными шествиями, но вокруг нее проходит нечто более важное – шумит Октоберфест. И богиня благосклонно взирает на шумную, веселую толпу и огромные пивные шатры этого традиционного праздника баварцев.





На центральной площади Мюнхена Karlsplatz (мюнхенцы предпочитают называть ее Штахус в память о давней пивной некоего Штахуса, т. е. Евстахия) смешались эпохи и стили. Городские ворота XVI в., остаток, увы, утраченных средневековых укреплений, смело вставлены в эффектную дугу зданий, построенных в XIX-XX веках.

Монументальный Дворец правосудия соседствует со стеклянно-бетонной геометрией галереи «Kaufhof». Вместе с большим фонтаном в центре и огромным подземным торговым комплексом эта площадь – своеобразное лицо города, разностильного и солидного, изящного и кипящего деловой жизнью.

На пешеходной зоне, одной из крупнейших в Европе, залы универмагов соседствуют с грандиозным залом церкви Св. Михаила (Jesuitenkirche St. Michael). Место упокоения в нем короля Людвига II напоминает нечто знакомое: замки «Сказочного короля» и самый знаменитый замок – Нойшванштайн среди прекрасных пейзажей Альп.

А за стенами кирхи бурлит толпа, лотки торгуют экзотическими фруктами, звучат мелодии уличных музыкантов… И тут же, при повороте в короткий переулок, – огромная церковь с двумя увенчанными куполами-луковицами башнями. Это Frauenkirche, посвященная Божьей Матери – Деве Марии. Выше ее куполов, а они почти достигают высоты 100 м, строить здания в центре Мюнхена запрещено. «Вы хотите, чтобы наш город стал похожим на Франкфурт?» – спросил мюнхенцев обербургомистр, когда кто-то захотел отменить этот запрет. «Нет!» – твердо ответили горожане, и 100-метровая высота осталась предельной при застройке исторического Мюнхена.

На площади Marienplatz всегда людно. Туристы ждут представления на историческую тему, исполняемого фигурами курантов на башне Neues Rathaus. Огромное здание обильно украшено резными скульптурами, балконами, лесенками, нарядными дворами… Вся эта псевдоготическая роскошь создана в конце XIX века, но стоит лишь перевести взгляд чуть в сторону, и откроется вид на подлинное Средневековье – Altes Rathaus, где можно увидеть ценнейшие древние скульптуры.

Несколько минут ходьбы и вы – у Hofbräuhaus – короля пивных с залами на четыре тысячи мест. Пиво здесь подают в массах – литых стеклянных кружках; баварские песни гремят непрерывно, а пышногрудые официантки разносят блюда баварской кухни из ночных кошмаров диетолога: сосиски (самые-самые мюнхенские – белые со сладкой горчицей!), жаркое с клёцками, толстые и сочные свиные шницеля в панировке. Для подлинных ценителей баварской кухни – швайнсхаксе – жареную свиную ножку с клецками и соленым кренделем – брецелем.

Поели и – на площадь Odeonsplatz, к Резиденции баварских монархов с музеями, огромным залом Антиквариумом, блистающим золотом театром, с богатейшей Сокровищницей. Аркада полководцев на площади, широкие проспекты XIX в., триумфальная арка, величественная Theatinekirche, как и знаменитый оперный театр неподалеку, как истинно королевская Кёнигсплатц с ее древнегреческими по облику музейными зданиями и, конечно, Старая Пинакотека с ее бесценными полотнами – всё это – «Афины севера». Так называл свою столицу король Людвиг I.

Строгий и величественный, веселый и шумный, просторный и зеленый, как его Английский сад; современный, как стадион «Альянс-арена» и BMW – всё это Мюнхен.

Возможно, сама природа прекрасной Баварии создала ее столицу, не забывшую и недавние горькие времена, такой торжественной и такой сердечной, воплотившей всё лучшее, что сотворил народ этой земли у подножия прекрасных Альп.

Аркадий Ш., Туристическое агентство «INSEL»

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