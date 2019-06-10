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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Путешествия >> Путешествия по Европе
«Партнер» №5 (260) 2019г.

Римини – место, куда хочется вернуться!

Римини – небольшой итальянский город на побережье Адриатического моря. Спокойный и немного провинциальный, он подарит массу положительных воспоминаний об Италии.

 

Пляжный отдых

Первое, что притягивает миллионы людей, – это, конечно же, море и шикарные пляжи. Всё побережье Римини пригодно для пляжного отдыха. Оно чистое и ухоженное, оборудовано всеми туристическими удобствами – зонтиками, шезлонгами, туалетами и раздевалками.

 

По сути, пляжная зона в Римини всего одна, но ее протяженность занимает несколько десятков километров. По всей длине она разделена почти сотней пляжей, у каждого из которых свое название и оформление. Некоторыми распоряжаются прибрежные отели: своим постояльцам они предоставляют скидки на пользование пляжной инфраструктурой или включают его в стоимость проживания.

 

Проживание

Большая часть отелей и апартаментов находится на первой и второй береговой линии. Это и шикарные пятизвездочные отели, и стандартные тройки – четверки, и недорогие апартаменты. Чем ближе к центру города или к пляжу находится отель, тем дороже будет стоить проживание.

В Римини практически отсутствуют отели с питанием по системе «всё включено». Как правило, большинство отелей предлагают завтраки или завтраки с ужинами. Можно выбрать размещение и вовсе без питания. Однако стоит учесть, что питание в кафе и ресторанах Италии считается одним из самых дорогих в Европе.

 

Римини прекрасно подходит для отдыха с детьми

Юным путешественникам будет комфортно играть на чистейших пляжах и плескаться в море, а родители могут быть на 100% уверены в безопасности своих чад. Вход в море пологий, глубина на протяжении почти 10 метров от побережья не выше коленей ребенка. Здесь можно научить ребенка хорошо плавать, как самостоятельно, так и записав его в школу плавания. На пляжах всегда работает детская анимация и великолепно организована система безопасности. Вышки спасателей расположены на протяжении всей пляжной зоны через каждые 500 метров. В окрестностях работает самое большое в Италии число развлекательных центров для детей. А в черте города на площади Кавур в летнее время года по средам во второй половине дня работает уникальный «Детский базар».

 

Что посмотреть в Римини?

Туристам, желающим насладиться шедеврами Римских архитекторов и древними развалинами, стоит отправиться в исторический центр Римини.

Площадь Кавур, расположенная на центральной площади Римини, привлекает множество туристов шикарными фасадами дворцов, построенных еще в Средневековье, знаменитым фонтаном «Пинья», которым восторгался еще Леонардо да Винчи, и памятником Папе Павлу V.

Еще одна местная достопримечательность – рыбный рынок, находящийся недалеко от площади Кавур, где торгуют свежей рыбой и морепродуктами вот уже более двухсот лет!

 

Самая древняя арка на территории Италии также находится в Римини и носит имя Императора Августа. Арка Августа считается символом Римини, и это неудивительно, ведь она была построена в 1 веке до нашей эры, а ее облик по-прежнему восхитителен.

Мост Тиберия в Римини был построен почти 2000 лет назад. Он соединяет исторический центр Римини и район Сан Джулиано. Мост объединяет две части города, расположенные по берегам реки Мареккья.

 

В Римини находится парк «Италия в миниатюре», в котором представлено более 270 уменьшенных достопримечательностей Италии. Кроме Италии здесь можно посмотреть и на другие главные места европейских городов, а также покататься на аттракционах.

В Римини приятно отдыхать, особенно если вы хотите это сделать не очень дорого, но получив при этом полноценный итальянский отдых, поваляться на пляжах, поездить на экскурсии.

 

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