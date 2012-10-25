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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Чемпионат УЕФА. Весна 2019

Вы помните о «деле Босмана», которое некогда «перевернуло доску» в УЕФА? Глобализация после этого дела весьма своеобразно проявила себя в европейском клубном футболе.

В 1990-м году бельгийский футболист Жан-Марк Босман, не оставивший по себе сколько-нибудь заметного следа в качестве футболиста, затеял судебную тяжбу против своего клуба, «Льеж», которая шаг за шагом переросла в дело против УЕФА. Босман потерял место в основном составе из-за лимита иностранцев и не смог перейти во французский «Дюнкерк» из-за завышенных отступных, которые «Льеж» потребовал от французов.

После многолетних разбирательств европейская трансферная система была признана нелегитимной и было принято, что лимит на иностранцев не может распространяться на игроков из стран, входящих в ЕС, поскольку статья 48 Римского договора регламентирует свободное перемещение работников внутри ЕС. Позднее «дело Симутенкова» расширило это правило и на футболистов из стран, имеющих с ЕС «Соглашения о сотрудничестве и партнерстве».

После этих судебных постановлений «сливки» футбольного бомонда из означенных стран были «обречены» играть в самых богатых клубах. И настал день, когда тренер «Челси» Рууд Гуллит вывел однажды на поле команду, в которой не было ни одного британца.

Зачем я вспоминаю об этом? Затем, что спустя два с лишним десятка лет после дела Босмана мы имеем в Европе пять топ-чемпионатов, которые по своему уровню возвышаются над остальной Европой, как Эверест над равниной. Это неравенство нашло свое отражение и в таблице коэффициентов УЕФА, и, главное, в результатах Лиги чемпионов. После победы «Аякса» в 1995 году только один раз клубу, не входящему в «золотую пятерку» («Порту» в 2004 году), удалось победить в этом турнире.

Я предался этим воспоминаниям для того, чтобы было понятно, почему мой небольшой рассказ о весеннем подсчете цыплят коснется только пяти чемпионатов, пяти стран. В этих пяти чемпионатах играют почти все лучшие футболисты современности.

Начну с Испании, занимающей первое место в таблице коэффициентов УЕФА, которая составляется по итогам выступлений клубов в европейских турнирах.



