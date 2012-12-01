Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Важные события в мире в апреле 2019 года

Трамп тасует карты

В США изменили политическую карту мира. Коснулось это всего лишь кусочка суши площадью 1200 кв. км, но вызвало резонанс во всём мире. В чем дело? В том, что госдеп США 16 апреля опубликовал обновленную карту Израиля, в которой Голанские высоты представлены частью Израиля. По действующим нормам международного права, эта территория считается оккупированной Израилем сирийской территорией. Когда в конце марта Трамп в присутствии Нетаньяху подписал Декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, несогласие с действиями США выразили Евросоюз в целом, а также Великобритания, Германия, Бельгия и ЮАР в отдельности. О реакции исламских стран нечего и говорить.

Казалось бы, что такого в этом клочке земли? Но эти 1200 кв. км имеют колоссальное стратегическое значение: либо Израиль будет всё знать о перемещении сирийский войск, либо Сирия всё будет знать об Израиле и держать его «на мушке». Противники решения США упорно замалчивают главную подоплеку борьбы за эти высоты: концепция девятимиллионного Израиля – сохранить свое государство, концепция сотен миллионов его соседей – уничтожить Государство Израиль. Голосуя за «международное право», за какую из двух указанных выше концепций вы голосуете в международных и национальных парламентах, господа?

Тяжба длиной в 14 лет

ВТО признала, что субсидирование Соединенными Штатами концерна Boeing на миллиардные суммы нарушает принцип честной конкуренции и наносит значительный ущерб европейскому Airbus. В рамках этого конфликта Евросоюз подготовил перечень американских товаров, на которые могут быть введены пошлины. Общая сумма 400 импортируемых товаров – около 20 млрд долларов в год.

Казалось бы, что в этом необычного? А то, что это перетягивание каната началось в 2005 году, когда США первыми подали иск на ЕС за незаконное субсидирование Airbus. С тех пор США и ЕС постоянно обвиняют друг друга, по сути, в одном и том же, а ВТО поочередно признает правоту то одних, то других исков (не смейтесь: не прошло и года, как ее апелляционная инстанция признала, что субсидирование Евросоюзом Airbus ущемляет интересы Boeing). Создается впечатление, что ВТО действует по правилу одесского Привоза (тоже, кстати, торговая организация) – как ты говоришь, так ты прав.





Нельзя ни выслать, ни оставить?

Принятый правительством Германии новый пакет законов о высылке из страны иностранцев, подлежащих депортации, вызвал неоднозначную реакцию даже в рядах правящей коалиции. Самая острая реакция на «пакет Зеехофера» последовала в части предложения размещать людей, подлежащих депортации, в обычных тюрьмах, поскольку мест в центрах временного содержания на всех не хватает. Эта идея была принята в штыки оппозицией и организациями помощи беженцам.

Принципиальное решение принято в отношении людей без документов: им предлагается присвоить статус «лиц с неустановленной личностью, с пребыванием которых на территории ФРГ приходится мириться». Реализация этого закона исключит возможность таким беженцам легализоваться в ФРГ даже после восьми лет пребывания в стране (сегодня этот срок позволяет рассчитывать на постоянное жительство). Обладатели статуса «неустановленных», которые не принимают мер по восстановлению паспорта страны происхождения, могут подвергнуться штрафным санкциям и ограничению в выборе места проживания в Германии.

Одну слабость прежнего законодательства не устраняет и новое. Сегодня в Германии находятся 240 тыс. иностранцев, которым предписано покинуть страну, но депортировать их невозможно из-за отсутствия документов. Получается – жить им здесь не разрешается, а выслать их нельзя.

Меркель придет на смену Юнкеру?

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в качестве своего преемника на высокой европейской должности хочет видеть Ангелу Меркель. В интервью медиа-группе Funke Юнкера потянуло на несвойственную бюрократам лирику: «Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она – не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение». Сам Юнкер не собирается бороться за переизбрание. Только вот какая незадача: срок его полномочий истекает 31 октября нынешнего года, а Меркель может (и заявляет, что хочет) оставаться канцлером Германии до 2021 года.

Греция хочет хлеба и зрелищ

Насчет хлеба – это фигура речи. На самом деле Греция хочет денег. От Германии. За войну. Что-нибудь около 300 млрд евро, но готова сторговаться на 270 млрд. Это – не хотелки какого-нибудь эксцентричного греческого оратора - это резолюция парламента. И ничего, что в 1990 году была подведена черта под этим вопросом и Греция поставила свою подпись под соответствующим договором. Как только греческим политикам нужно поднять волну, отвлекая публику от других вопросов, они заводят эту пластинку: дай!

Другая претензия греков представляется куда более серьезной и справедливой. 200 лет назад британцы вывезли мраморные скульптуры Парфенона, и Греция с момента обретения независимости (1830 год) борется за их возврат. Греческий президент Прокопис Павлопулос, выступая в Новом музее Акрополя, заявил: «Пусть руководство Британского музея сравнит условия в Новом музее Акрополя с теми мрачными казармами, я бы даже сказал тюрьмой в их музее в Лондоне, где мраморные скульптуры Парфенона выставлены как кощунственные трофеи лорда Элгина».

200 лет греки получали отказ. Может быть, пора потомкам англосаксов прислушаться к потомкам эллинов?!

За день до президентских выборов Петр Порошенко подписал указ, утверждающий комплекс мероприятий, направленных на реализацию стратегического курса Украины на получение полноправного членства в ЕС. Обязанность по выполнению этих мероприятий возложена на кабинет министров страны.

Сирийский порт Тартус на 49 лет переходит в аренду российского бизнеса в экономических целях. Это заявление от имени бизнеса сделал зам. председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, в нем могут находиться одновременно 11 боевых кораблей, в том числе и оснащенные ядерными энергетическими установками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и парламенту анонсировал изменения Конституции, в которой будут по-другому распределены властные полномочия. «Правда, – признал президент, – мы еще не выработали даже концепцию такой Конституции».

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Поставки туркменского газа в Россию возобновлены после трехлетнего перерыва, вызванного претензиями России к соблюдению туркменской стороной условий контракта. Контракт, заключенный в 2003 году, рассчитан на 25 лет.

После введения в Молдове Регламента о предоставлении мужчинам отпуска и пособия по уходу за ребенком, со второй половины 2016 года по сегодняшний день более шести тысяч мужчин взяли двухнедельные отпуска и получили пособия.

Александр Кротов (Эссен)