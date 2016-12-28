Техника и наука >> Полезные советы

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Bananenfick in Mosambik . Очередная волна мошенничества

Bananenfick in Mosambik

Это случилось недавно, никакого вымысла. Вполне нормальный не очень молодой пользователь интернета получает персональное электронное сообщение, суть которого в том, что его заказ выполнен, заказанный товар будет на днях доставлен ему на дом (приводится точный адрес) службой DPD. Стоимость заказанного следует передать при получении посылки наличными или оплатить тут же карточкой. Ничего необычного, все мы что-то заказываем в интернете и получаем через DPD (Немецкую службу посылок), правда, чаще всего оплата производится заранее при заказе. Необычное то, мягко говоря, что заказ включает в себя три порнофильма и заплатить следует 335 евро.

Первая реакция – шок! Во-первых, он ни этих, ни других фильмов не заказывал, во-вторых, три сотни за три порнухи – это ни в какие ворота, в третьих, откуда у этих подонков не только электронный, но еще и домашний адрес. Письмо послано от имени фирмы Schulze Video AG, находящейся по адресу 61184 Karben. И еще там дан линк, по которому можно выяснить подробности заказа и номер посылки.

Что надо делать, по пунктам. Выйти из шока (рассмеяться, принять валидол, выпить рюмку...). Поинтересоваться у домашних, не заказывал ли кто-то чего-то и, получив отрицательный ответ, окончательно успокоиться. Затем с помощью Гугла попытаться найти Schulze Video AG и получить ожидаемый ответ, что такового не существует. Больше ничего. Законопослушный человек решил поставить в этом деле точку и передал распечатку этого сообщения в ближайший полицейский участок.



