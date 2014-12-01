Анонсы майского номера журнала «Партнёр»

Момент истины Минувший апрель был наполнен значимыми событиями и ожиданиями, порожденными этими событиями. Большинство читателей внимательно следили за выборами президента Украины. Их результаты были одновременно желаемыми и неожиданными. Как оценить их? Об этом – аналитическая статья Г. Калихмана. Уже в мае пройдут выборы в Европарламент. Почему эти выборы – личное дело каждого из нас? Что дает Германии пребывание в Евросоюзе? Оказывается, очень многое, и журнал напоминает об этом читателям, а также обращает внимание на те серьезные проблемы, которые стоят сегодня перед европейским сообществом. Наши читатели напряженно следят за развитием ситуации с пенсиями для поздних немецких и еврейских переселенцев. Каковы перспективы улучшения этой ситуации? Ответ содержится в статье адвоката Т. Пуэ и в Обращении Вюрцбургской израилитской общины к еврейским общинам Германии. Мы расскажем также о том, что такое PayPal и как им пользоваться; о праве на второе врачебное мнение пациентов в Германии; о жесткой борьбе за покупателя, которую ведут Aldi, Lidl, Penny; о грандиозном проекте немецкого ТВ – сериале «Вавилон-Берлин». Вы узнаете историю воскрешения из мертвых скульптора Исаака Иткинда, прошедшего через сталинские застенки, и познакомитесь с интересной личностью – директором израильского «Моссада» Йоси Коэном. Дорогие читатели, пришел май, а с ним майские надежды и мудрый взгляд на жизнь. И это настоящий момент истины для нас! Редакция журнала «Партнёр»



Момент истины для Евросоюза

Никогда еще Европа не приходила к выборам в Европарламент в таком состоянии. Все штормовые факторы, шатающие европейский корабль, не перечислишь. Конечно же, главным из них является брекзит. Участие Великобритании в выборах может стать катастрофой для ЕС. После того, как брекзит отложили, его «духовный пастырь» Найджел Фараж заявил, что он мобилизует своих сторонников на выборы и проведет в стены Европарламента десятки непримиримых сторонников брекзита. С учетом того, что после выборов ожидается появление в стенах парламента тучи популистов, националистов и сторонников «суверенных демократий», в дополнение к ним целая плеяда озлобленных депутатов из туманного Альбиона не сулит Европе ничего хорошего... А. Кротов Читать полностью >>



Какая нам выгода от Евросоюза?

Никогда еще Европа не приходила к выборам в Европарламент в таком состоянии. Все штормовые факторы, шатающие европейский корабль, не перечислишь. Конечно же, главным из них является брекзит. Участие Великобритании в выборах может стать катастрофой для ЕС. «Духовный пастырь» брекзита Найджел Фараж заявил, что он мобилизует своих сторонников на выборы и проведет в стены Европарламента десятки непримиримых сторонников брекзита. С учетом того, что после выборов ожидается появление в стенах парламента тучи популистов, националистов и сторонников «суверенных демократий», в дополнение к ним целая плеяда озлобленных депутатов из туманного Альбиона не сулит Европе ничего хорошего... Курс Консалтинг

Китайский фактор



Многих интересует, даже волнует нынешний Китай – страна, еще относительно недавно такая вроде бы понятная, послушно идущая по нашим, советским стопам. Точкой разлома стала так называемая «Великая пролетарская культурная революция». Остались от нее в русском языке слова «хунвэйбин» и «дацзыбао»... Тяжелое было время и для отношений с Китаем, и, конечно же, для самого Китая. Некоторые исследователи утверждают, что число безвинных жертв в Китае в период «Культурной революции» (1966 – 1976 гг.) превысило... 100 миллионов человек. Е. Качанов

Реформа авторского права ЕС

26 марта 2019 года приняты ряд поправок и новых норм в европейское законодательство об авторском праве и смежных правах. Дебаты политиков, отключение Википедии, уличные протесты более чем в десятке европейских городов – все эти события вызвала новая реформа авторского права в ЕС (Urheberrechtsreform). Отныне интернет-платформы должны нести ответственность за контент, который загружают пользователи. Однако сегодня отсутствует программное обеспечение, способное надежно фильтровать качественный контент… В течение двух лет изменения должны стать обязательными на всём европейском пространстве... Ю. Франк Читать полностью>>



Очередная битва дискаунтеров



В Германии продолжается очередная война между дискаунтерами, пытающимися при помощи тотального снижения цен ослабить конкурентов и отхватить дополнительные сегменты рынка. Как обычно, самая жестокая схватка происходит между заклятыми врагами Aldi и Lidl. Но вот в марте на поле боя появляется ещё один весьма значительный фигурант – Rewe. Многие покупатели, конечно же, рады: закупка продуктов становится с каждым днём дешевле. А вот эксперты сомневаются в том, что нынешняя война в конечном итоге будет выгодна потребителю... Э. Мармер

«Друг по оплате», он же PayPal

Самое главное преимущество системы электронных платежей PayPal – это мгновенный перевод. Деньги зачисляются на счет получателя практически сразу же после команды на отправление. Во многих ситуациях это имеет решающее значение. Банковский же или почтовый переводы занимают, как известно, определенное время (иногда до нескольких дней). Для жителей Германии (и стран еврозоны) перевод денег для оплаты покупок в интернете бесплатен, если оплата производится в евро. Перевод денег за границу облагается сбором, величина которого зависит от «направления». Освобождены от сборов лишь международные переводы в пределах еврозоны (в случае, если переводятся евро)... О. Филимонов



Новые раскладушки

Так раньше в просторечии называли складные мобильные телефоны, они же Klapphandy, их, кстати, выпускают и сейчас, они удобны тем, что сочетают компактность и относительно большой, на весь корпус, дисплей. Но на смену мобильникам повсеместно пришли смартфоны и их, казалось бы, уже никак не сложить, казалось бы, размеры экрана ограничены габаритами корпуса, в котором он находится. Но было бы желание, а техника в наше время всегда найдется. Новое поколение дисплеев становится гибким, их можно сгибать и даже складывать, как лист бумаги. В разложенном виде дисплей выглядит как одно целое, линии сгиба не видно. Это новинка, ее выпускают пока лишь несколько фирм, которые могут позволить себе рискнуть в поисках нового рынка сбыта... С. Мучник

Право на второе врачебное мнение

Одна из самых обсуждаемых пациентами проблем имеет в Германии простейшее решение. Удивительно, что далеко не все знают, как ее решить. Проблема озвучена примерно так. «Я недоволен(льна) своим врачом. Он невнимательный, торопливый, ставит не те диагнозы, прописывает не те лекарства...» Так что же делать, если врач «не тот»? Простейшее решение: обратиться к другому врачу. Свобода выбора врача или лечебного учреждения гарантирована пациентам в Германии, она не подразумевает законодательных, организационных или формальных ограничений. Можно жить в одном городе, а лечиться в другом – кому как нравится… Е. Шлегель

Рождение вопреки смерти

Чудеса бывают. Редко, но такова жизнь. Новость о рождении здорового, но недоношенного ребенка вряд ли бы кого-то удивила, если бы не особые обстоятельства. Несколько месяцев до свершившегося чуда в клинику венгерского городка Дебрецен (Debrecen) поступила 30-летняя женщина на четвертом месяце беременности. Но не в гинекологическое отделение. Беременность проходила нормально, без осложнений. Трагедия была в другом: в результате обширного инсульта у мамы произошли необратимые изменения в головном мозге, в результате чего он перестал функционировать. Но – чудо! Ребенок не пострадал! И выжил!... C. Кабанова

Оумуамуа – они уже здесь?

В октябре 2017 года астрономы с Гавайев обнаружили на расстоянии около 24 миллионов км от Земли космический объект, пересекающий Солнечную систему со скоростью около 90 км/с, причем весьма вероятно, что это тело происходит из-за пределов Солнечной системы, откуда-то снаружи. Объекту дали имя «1I/’ Oumuamua», что на местном языке означает «Посланник». Индекс 1I перед названием относит пришельца к новому космическому классу, объектов с таким индексом до сих пор не было, единица говорит о том, что это первый обнаруженный объект такого типа, а I означает «interstellar», то есть межзвездный… Обнаружен корабль инопланетян? С. Мучник

Изюм, падающий с неба, или

Сегодня еще живы те, чье детство в первые послевоенные годы проходило в Западном Берлине, оккупированном армиями США, Великобритании и Франции; те, кто вместе со своими родителями почти три года смотрели в небо уже не со страхом, а с надеждой, ожидая прибытия американских и английских самолетов, доставлявших им всё необходимое для жизни. Тогда особенно радовались дети, поскольку прямо с неба падали сладости – небольшие пакеты с шоколадом, изюмом, вафлями, жевательной резинкой… Ю. Переверзев



А он был жив...

«Человек, который всю жизнь радовался» – эти слова написаны о скульпторе Исааке Иткинде, прожившим в России почти сто самых трагических лет в её истории. Сын раввина, Иткинд в возрасте 30 лет порывает с религией и решает заняться скульптурой − искусством, находящимся в непримиримом противоречии с иудаизмом. В 30-х годах ХХ века Исаак Иткинд − знаменитый в СССР скульптор. В 1937 году, будучи пожилым человеком, в ходе сталинских репрессий он подвергся аресту, а затем стал на долгие годы узником Гулага. Исаак Иткинд, воскресший из мертвых… И. Парасюк



Директор «Моссада» – Йоси Коэн

Структура, методы работы, ключевые фигуры, сведения об оперативных операциях секретных служб освещаются обычно чрезвычайно скупо. Это относится и к израильской секретной службе «Моссад», считающейся одной из самых эффективных в мире. А вот о Йосе Коэне, нынешнем двенадцатом директоре «Моссада» (назначен на эту должность 6 января 2016 года), пресса пишет достаточно много, хотя, конечно, по понятным причинам далеко не всё. Достаточно хорошо известна, например, операция по похищению иранского ядерного архива, которой руководил Коэн. Известен и такой факт его биографии, что он брал отпуск на три года (!), чтобы вылечить сына... С. Шпигель

К вопросу о пенсиях для немецких и еврейских переселенцев

В середине апреля в Берлине состоялось собрание Союза изгнанных. На собрании выступила Федеральный канцлер А. Меркель. Речь шла о пенсиях за иностранный трудовой стаж для поздних переселенцев. Известно, что пенсия поздних переселенцев за иностранный трудовой стаж подверглась двойному сокращению. Сейчас неудовлетворение низов этой ситуацией дошло и до верхов. Я ожидаю улучшения пенсионной ситуации немецких поздних переселенцев. Меня обрадовала и готовность коалиционеров говорить об улучшении пенсионной ситуации еврейских переселенцев. Однако обещания еврейским переселенцам еще более неконкретны, чем данные российским немцам... Т. Пуэ Читать полностью >>



Обращение к правлениям еврейских общин Германии