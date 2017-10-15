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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Реформа законодательства об авторском праве Евросоюза

В преддверии европейских и федеральных выборов 2019 года заметны законодательные инициативы по регулированию различных сфер жизни. Диапазон рассматриваемых тем варьировался от IT-безопасности и защиты данных до авторского права. Как раз о реформе европейского авторского права и пойдет речь ниже.

Дебаты политиков, отключение Википедии, уличные протесты более чем в десятке европейских городов – все эти события вызвала новая реформа авторского права в ЕС (Urheberrechtsreform). Несмотря на общественное противостояние и спорные обсуждения, 26 марта 2019 года приняты ряд поправок и новых норм в европейское законодательство об авторском праве и смежных правах. В течение двух лет изменения станут обязательными на всём европейском пространстве.

Нужна ли была реформа?

Казалось бы, только-только страны-члены ЕС с трудом «проглотили» новые правила защиты данных (DSGVO). Хотя защита личных данных отстаивает права обычных граждан, активные действия по выполнению новых требований в большей мере затронули европейские предприятия.

О реформировании всей области авторского права говорили давно. С мыслью, что пора менять законы, все были согласны. Предыдущее европейское законодательство об авторском праве действовало без изменений чуть менее 20 лет. Понятно, что на момент его принятия не было ни Youtube, ни Twitter, ни Facebook.

С авторскими правами так или иначе сталкивается большинство пользователей интернет. Чужие и собственные фотографии, видео, блоги и даже банальный опубликованный пост – всё это авторские произведения. Выполнять требования нового закона придется каждому, а значит, и нам с вами.

Что вызвало волну возмущений по всей Европе?

Шквал недовольства обрушился на евродепутатов за то, что законодательный орган в течение двух с половиной лет дискуссии по существу игнорировал мнения критиков и не рассматривал альтернативные предложения. Всего было принято около 200 поправок, но наиболее сложными для восприятия стали статьи 15 и 17 (ранее 11 и 13), которые в прессе получили названия «фильтр загрузки» и «налог на информацию».

Противники выступали против цензуры и фильтраций, а творческие люди (авторы) настаивали на справедливой денежной компенсации за использование их творений.

Фильтр загрузки

Интернет-платформы должны нести ответственность за контент, который загружают пользователи (Uploadfilter). Речь идет о крупных интернет-платформах, лидерами которых являются YouTube, Facebook, Google News. Во избежание огромных штрафов им придется фильтровать пользовательский контент, чтобы не допускать загрузки нелицензионного и ворованного контента.

Термин «Uploadfilter» не содержится в тексте закона. Вместо него в статье 17 говорится о том, что операторы коммерческих платформ с пользовательскими материалами несут ответственность «за несанкционированные действия публичного воспроизведения авторских работ», если они не подпадают под действие исключений или же если они «приложили все усилия в соответствии с высокими отраслевыми стандартами профессиональной внимательности» для предотвращения незаконных загрузок.

Что именно представляют собой «высокие отраслевые стандарты», неясно. Готового решения для крупных игроков типа Ютуб и Ко – нет. Используемые сегодня фильтры могут предотвратить только загрузку уже известного незаконного контента. Например, программное обеспечение PhotoDNA, разработанное Microsoft, автоматически блокирует загрузку детского порнографического материала. Такие загрузки вычленять относительно просто, так как их содержание незаконно. С авторским правом всё гораздо сложнее, ведь контент не запрещенный и многообразный.

Еще один подходящий прототип фильтра используется в сервисе Youtube. Но их фильтр Content ID не является полным фильтром загрузки в понимании новых требований, а выполняет только предварительную фильтрацию. Content ID позволяет правообладателям проверить, содержит ли видео YouTube материал, в котором они сохраняют права на использование, и если есть совпадение с базой данных, то правообладатели могут решить, будет ли такое видео заблокировано или законные авторы будут участвовать в доходах от рекламы.

Успеют ли разработчики за два года подготовить программное обеспечение для качественной фильтрации различного контента, остается неизвестным. В мире всего около двух десятков фирм, которые занимаются разработкой подобных технологий. Половина из них из США, другие компании находятся в Китае, Тайване и только одна – в Германии. Но всё их программное обеспечение использовалось для выявления нарушений авторских прав уже после загрузки контента пользователей на онлайн-платформы. Тем не менее, скорее всего, программисты доработают, а крупные интернет-игроки купят и внедрят новые разработки. Но что же делать множеству небольших платформ, у которых до сих пор вообще не было систем фильтрации?

Скорее всего, им придется либо покупать дорогостоящее программное обеспечение, либо вообще остановить возможность загрузки пользовательского контента, что подрывает свободу слова в интернете. Пока можно констатировать, что сегодня не существует идеальных фильтров загрузки для выявления нарушений авторских прав.

«Налог на информацию» – сомнительная выгода для авторов

Отныне авторы и издатели будут вовлечены в онлайн-бизнес гораздо больше, чем раньше. В частности, музыканты, исполнители, сценаристы, а также издатели новостей смогут получать оплату за использование своих работ и произведений на интернет-платформах. Такие права назвали «налогом на информацию».

Казалось бы, для авторов и издателей должны наступить золотые времена, и все должны быть счастливы. Деньги от крупных агрегаторов, таких как Google, будут литься рекой. Однако сомнительно, что эта реформа принесет им больше денег. Только часть авторов извлечет выгоду из реформы, например композиторы и члены GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), которые неоднократно выдвигались в качестве главных героев в многочисленных интервью. Они жаловались, что их песни можно найти на Youtube в открытом доступе, что не позволяет достойно зарабатывать от лицензионных соглашений.

Они являются, однако, лишь небольшой группой старого авторского эшелона. А что делать новому поколению профессиональных авторов, таких как блогеры-ютуберы, да и каждому из нас, ставшим единоличным издателем со своим смартфоном в руках – непонятно.

Википедия, мемы и авторский контент в обучении

После долгих дебатов в окончательный вариант Директивы вошли положения, допускающие бесплатное использование авторских произведений.

Разрешается загружать защищенные работы для цитирования, критики, рецензий, карикатур или пародий, в т.ч. мемы и GIF. Ограничения авторского права не будут распространяться на контент, используемый для обучения или иллюстраций. Будет легче использовать защищенные авторским правом материалы для исследований и для сохранения культурного наследия. Остается разрешенной некоммерческая загрузка произведений в онлайн-энциклопедии, такие как Википедия, или в программные платформы с открытым исходным кодом, такие как GitHub.

Реализация Директивы в национальном законодательстве

Окончательный вариант национального авторского права должен проясниться в течение 2-х лет.

Уже понятно, что нововведения в области авторских прав повлияют на жизнь обычных граждан. Пока неясно, однако, выиграет ли новое поколение авторов и не будет ли Директива, которая имела благие намерения, подыгрывать только большим платформам.

15.04.2019 совет министров ЕС согласился с директивой об авторском праве и смежных правах на цифровом рынке. Во избежание чрезмерной фильтрации был согласован абз. 10 ст. 17 Директивы. Согласно этой оговорке, Европейская комиссия обязана вести диалог при участии всех заинтересованных сторон, чтобы разработать руководящие принципы для применения положений ст. 17. Это правило настоятельно призывает поддерживать баланс между основными правами и использованием защищенного контента на платформах в рамках законных разрешений.

По заявлению Федерального правительства Германии, предполагается, что этот диалог поможет обеспечить надлежащее вознаграждение для творческих лиц и предотвратить чрезмерную фильтрацию. В случае если реализация приведет к ограничению свободы слова или если ранее изложенные руководящие принципы столкнутся с препятствиями, связанными с законодательством Союза, Федеральное правительство намерено добиться исправления выявленных недостатков в авторском праве ЕС.

На сегодняшний день остается до конца не ясным, приведет ли такая позиция к компромиссному варианту в национальном законодательстве Германии и других стран-членов ЕС и обретет ли авторское право ЕС свою новую самобытность…

Юрген Франк (Дортмунд)

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