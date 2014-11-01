Общество >> Полезная информация

«Партнер» №5 (260) 2019г.

Очередная битва немецких дискаунтеров

Жесткая борьба за покупателя







В Германии продолжается война между дискаунтерами, пытающимися при помощи тотального снижения цен ослабить конкурентов и отхватить дополнительные сегменты рынка. Как обычно, самая жестокая схватка происходит между заклятыми врагами Aldi и Lidl. Но вот в марте на поле боя появляется еще один весьма значительный фигурант – Rewe. Многие покупатели, конечно же, рады: закупка продуктов становится с каждым днем дешевле. А вот эксперты сомневаются в том, что нынешняя война в конечном итоге будет выгодна потребителю.

20 лет тому назад мой немецкий сосед намекнул мне весьма недвусмысленно, что уважающий себя бюргер не станет покупать продукты питания в дискаунтерах вроде Aldi и Lidl, в которых закупаются только иностранцы и безработные. С тех пор, однако, много воды утекло и ситуация кардинально изменилась.

«Всё течет, всё меняется» (Гераклит)

Сегодня не только иностранцы, безработные и беженцы, но также работающие и уважающие себя бюргеры, среди которых немало представителей беднеющего среднего класса, охотно делают покупки в дискаунтерах (Aldi, Lidl, Penny, Netto, NP), предлагающих почти тот же самый ассортимент основных продуктов питания, что и более дорогие магазины – супермаркеты Rewe, Edeka, Real, Marktkauf, Kaufland и т.д. Несмотря на официальную статистику, бюргер упорно считает, что его покупательная способность за последние 25-30 лет снизилась на 50%. А кроме того, изменился и менталитет среднестатистического коренного немца: на смену воспитанным в старых патриархальных традициях покупателям-традиционалистам и беби-бумерам, покупавшим продукты в дорогих магазинах, постепенно пришли новые поколения (X-, Y- и Z-Generationen), либеральные взгляды которых проявились во всех сегментах жизни. Конечно же, рассуждает какой-нибудь хорошо зарабатывающий 30-летний Тобиас Циммерман, гораздо престижней покупать продукты питания в дорогом Edeka Center. Но приобретая их в Aldi или Lidl, можно сэкономить кучу денег и лишний раз махнуть со своей подружкой на недельку в Таиланд.

Разумеется, что на эти тенденции потребительского рынка не могли не отреагировать торговые сети. Но если до последнего времени в самых жестких баталиях принимали участие, как правило, лишь конкуренты-дискаунтеры Aldi и Lidl, наперебой снижающие цены на самые востребованные продукты питания, то нынче в эти войны ввязались и супермаркеты, ценовая политика которых уже ничем не отличается от ценовой стратегии дискаунтеров.

Сегодня невозможно сказать, в каком магазине лучше делать закупки, чтобы не переплачивать. Разумнее всего посещать один за другим несколько магазинов (и дискаунтеры, и супермаркеты), выхватывая то тут, то там самые лучшие ангеботы.

Начало боевых действий

Респектабельный компьютерный журнал Chip, охотно публикующий на своих страницах аналитические статьи о розничной торговле, еще в конце прошлого года предсказал, что нынешний 2019-й станет самым насыщенным годом конкурентной борьбы за покупателя.

И не ошибся. Уже в середине января «законодатель ценовых мод» Aldi резко сбросил цены на некоторые относительно дорогие и престижные Herstellermarke (марки производителей): например, цена 250-граммовой пачки масла Kerrygold упала с 2,39 до 1,69 евро, а 1,25-литровая бутылка Coca-Cola подешевела с 99 до 79 центов. Еще несколько дней спустя до 30% упали цены на соусы Knorr и сладости марки Maoam. А затем в середине февраля «полетели кувырком» цены на продукты торговой марки Haribo. И более того, Aldi Süd настолько понизил цены на марочные «пшеничные булочки» кондитерского дома Coopenrath, что их можно было купить дешевле, чем не очень престижные аналогичные изделия, свежеиспеченные из полуфабрикатов в филиалах Aldi.

Таким образом, Aldi фактически нарушил предписанное самому себе табу, поскольку до января 2019-го концерн снижал цены только на собственные торговые марки (Eigenmarken), не затрагивая продукты престижных производителей. Однако решился он на эту акцию не по доброй воле. Дело в том, что его конкуренты Lidl и Penny давно уже стали завлекать покупателей подобными фокусами, особенно эффективно используя стратегию сниженных цен на кофе. Например, Penny, предлагая кофе марки Jacobs Krönung по очень низкой цене, в конечном итоге значительно поднял оборот за счет продажи других продуктов, которые привлеченные недорогим кофе покупатели грузили в свои тележки параллельно с Jacobs‘ом.

Естественно, что брошенный Aldi вызов привел к панике в рядах конкурентов. Как только на полках Aldi появилось подешевевшее масло Kerrygold по 1,69 евро, Rewe поспешил предложить его за 1,66 евро. А Lidl в отместку за подешевевший до 79 центов напиток Coca-Cola продавал уже на следующей неделе тот же самый продукт за 77 центов. Разволновавшийся Penny не остался в стороне: он сбросил цену на соки Hohes C до 88 центов, а двойную упаковку Steinofen-Pizza предложил за 2,50 евро.



