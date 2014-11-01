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«Партнер» №5 (260) 2019г.

Система электронных платежей PayPal

«Друг по оплате»

В июне 2013 года американец Крис Рейнольдс стал обладателем состояния, превышающего 92 квадриллиона долларов. Это в миллион с лишним раз больше, чем у самого богатого человека в мире. Правда, счастье Рейнольдса длилось недолго. Выяснилось, что несусветная сумма начислена на его счет из-за сбоя в системе электронных платежей PayPal. Обидно было после выявления ошибки терять «такие» деньги. Утешает лишь то, что столько денег в природе не существует. Но ошибка символичная: она характеризует новый тип обращения с денежной массой, новый тип платежей, новый прорыв в слиянии финансовой системы и информационных технологий.

А что дает PayPal рядовому плательщику? И что может отнять?

Крупнейшая электронная платежная система вступила в третье десятилетие своей истории. Впрочем, поначалу PayPal пользовался ограниченной известностью как платежный механизм электронных аукционов типа eBay. Но после 2010 года он всё активней заявляет о себе как универсальной платежной системе. В настоящее время PayPal действует в 202 странах мира, поддерживает платежи в ста национальных валютах, имеет около двухсот миллионов постоянных пользователей.

Созданный как дебетовая платежная система (то есть принимающая платежи из фактических средств пользователя), он с 2013 года занимается также кредитованием. Предоставляет кредиты до 125 тысяч долларов США (с 2017 года – до 500 тысяч долларов) своим «продавцам» в Америке, то есть предприятиям, ведущим торговлю с оплатой товаров и услуг через PayPal. В основном это малые предприятия. В Германии начинающим предпринимателям предоставляются с 2018 года бизнес-кредиты до 25 тысяч евро.



