Политика >> Германия

«Партнер» №6 (261) 2019г.

Федеративной Республике Германии – 70 лет

23 мая исполнилось 70 лет со дня, когда Парламентский совет на открытом заседании в Бонне подтвердил, что решение Совета от 8 мая 1949 года было принято органами народного представительства большинства из одиннадцати немецких земель. Таким образом, 23 мая 1949 года можно считать днем образования Федеративной Республики Германия.





Почему одиннадцати, если сейчас мы знаем в Германии десять западных земель? Потому что земля Баден-Вюртемберг была образована 25 апреля 1952 года путем слияния трех земель – Южного Бадена, Вюртемберг-Бадена и Вюртемберг-Гогенцоллерна, что сократило количество земель до девяти. 1 января 1957 года в состав ФРГ вошла земля Саар, и до 1990 года ФРГ была государством десяти земель. После объединения страны уже 16 земель были объединены в составе ФРГ.

Целью принятия Основного закона ФРГ было узаконивание нового порядка государственной жизни на переходный период, стремление сохранить свое национальное и государственное единство и вхождение в качестве равноправного члена в объединенную Европу.

У государств-победителей после окончания войны и разделения Германии на зоны оккупации не было единого мнения о будущем этой страны. Для реализации идеи создания государства в зоне влияния Великобритании, США и Франции под надзором военного правительства властные полномочия были переданы премьер-министрам немецких земель – это осталось в истории как «Франкфуртские документы». Первый из этих документов предписывал учреждение собрания для разработки конституции на принципах федерализма и демократии.

Почему образованное собрание подготовило документ под названием Основной закон, а не Конституция? Потому что его создатели проявили дальновидность: Конституция стала бы учредительным документом нового государства западных земель Германии, окончательно расколов страну на западную и восточную части. Об Основном законе было сказано: он носит временный характер и действует до тех пор, пока Германия вновь не объединится.

Немцы должны быть благодарны авторам Основного закона. Они всё сделали правильно. В 1990 году не пришлось ничего придумывать: их детище стало Основным законом для всей Германии на основе статьи 23 в действующей на тот момент редакции. В этой статье, перечислявшей земли ФРГ, было сказано: «в остальных частях Германии он (Основной закон) должен вступить в силу по их присоединению».

Текст Основного закона подготовило Конституционное собрание из авторитетных экспертов и чиновников в августе 1948 года. Процедура принятия Основного закона была возложена на Парламентский совет, состоявший из депутатов земельных парламентов.

Конституционное собрание предложило следующее устройство государственной власти: сильный канцлер, сильное представительство земель, сильный Федеральный конституционный суд и президент с ограниченными полномочиями. Парламентский совет и представители земель усилили основные права граждан и потребовали гендерного равноправия. В итоге текст Основного закона изначально прописывал право на свободу вероисповедания, свободу слова, равные права мужчин и женщин и равенство всех перед законом.

23 мая 1949 года Основной закон провозгласил ФРГ как правовое, федеративное, демократическое, республиканское и социальное государство.

Символами ФРГ стали черно-красно-золотой триколор – знамя революции 1848 года и черный орел с красными лапами и клювом, ведущий свое происхождение от Карла Великого. В 1952 году «Германская песнь» была восстановлена в правах гимна без первой строки – «Германия, Германия, превыше всего …».

Текст Основного закона менялся за 70 лет 62 раза. Самые важные изменения связаны с периодами западной интеграции ФРГ, развитием ЕС и с объединением Германии.





Название страны «Федеративная Республика Германия» предложил один из авторов Основного закона Теодор Хойс (1884-1963), который 13 сентября 1949 года стал первым президентом ФРГ и состоял в этой должности 10 лет. Теодор Хойс был первым председателем СвДП с момента ее учреждения в декабре 1948 года.

Первым канцлером ФРГ15 сентября 1949 года был избран Конрад Аденауэр (1876-1967). Пережив за свою долгую жизнь гибель трех немецких государств (империи в 1918-м, Веймарской республики в 1933-м и нацистского рейха в 1945-м), Аденауэр стал творцом четвертого государства, которое с достоинством вошло в эпоху преобразования, демократии и экономического благосостояния.

В 1950 году Аденауэр стал первым председателем ХДС. Эпоха Аденауэра отмечена превращением ФРГ в мощную индустриальную державу. Канцлер был непререкаемым авторитетом, его вклад в развитие социальной рыночной экономики неоценим. В годы его правления мир заговорил о немецком экономическом чуде. В 1951 году ФРГ стала учредительницей Европейского объединения угля и стали, которое выросло в Европейский союз.

70 лет ФРГ – это 70 лет мира и созидательного труда, это годы преодоления, развития и процветания.

Александр Кротов (Эссен)

Читать также: