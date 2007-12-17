Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №6 (261) 2019г.

Не слишком ли поспешили «отцы-основатели» ЕС в 2004-м?

Вы уже знаете результаты выборов в Евросоюз. Когда я пишу эти строки, их еще не знаю. Но знаю, что результаты не снимут вопросов, которыми задается Европа вот уже 15 лет.

1 мая 2004 года ЕС пополнился в одночасье сразу 10 членами. С тех пор не утихают споры: готовы ли были страны Восточной Европы к такой интеграции, пошло ли на пользу такое расширение всему ЕС и каждой из стран-участниц в отдельности?

В преддверии выборов эта тема активно дебатировалась в европейской прессе. Не думаю, что эта активность спадет после выборов и приблизит общество к однозначному ответу на этот вопрос.

«Запад был неправ, когда, борясь со своими политическими страхами, принял в ЕС постсоциалистические страны, – пишет венгерская Népszava, – а тогдашняя политическая элита Венгрии, в свою очередь, совершила грубую политическую ошибку, связав с этим расширением чересчур большие ожидания. Ошибались и широкие народные слои в своих ожиданиях роста уровня жизни до западных стандартов. Никто толком не понимал, как глубоки исторические раны эпохи социализма, каков на самом деле у нас дефицит демократии, какую «гангрену» национализма мы и другие страны Восточной и Центральной Европы привнесем в Евросоюз».

Венгерский левый философ Миклош Тамаш на страницах интернет-изданияMérce заявил, что Восточная и Западная Европа всё больше отдаляются друг от друга. «Посмотрите, – пишет Тамаш, – в какой момент Виктор Орбан выступил в Суботице за вступление Сербии в ЕС. Люди вышли на улицы, протестуя против президента Вулича и выстроенной им системы, а Орбан широкими мазками рисует: Восточной и Западной Европам не по пути, Восточной по душе то, что на Западе глубоко презираемо – насилие, наступление на свободу слова, межнациональные конфликты, хаос, разгул коррупции, укрепление полицейского государства и милитаризм. Это уже невозможно скрывать, политический разрыв уже произошел, и только интересы немецкого капитала удерживают ЕС от раскола».

С немецким капиталом Тамаш загнул: в Европе слишком много самостоятельных, уважающих свой суверенитет государств, чтобы все они «легли» под немецкий капитал. Но с оценкой действий Орбана трудно не согласиться.

Осторожнее с оценкой ситуации выступает чешский обозреватель Мартин Эль в газете Hospodářské noviny. «Большинство чехов не имеет твердой системы ценностей, они ориентируются только на сиюминутные выгоды или потери. В 90-х годах ХХ века были открыты границы, была построена демократия и свободный рынок. Но мир оказался сложнее, чем это виделось в наших ожиданиях, а люди всё время надеются на тех, кто предложит им простые решения. Нам следует учиться быть частью демократического Запада, только в этом залог благополучного будущего. Прошедших трех десятилетий со всей очевидностью не хватило».

В газетах стран Балтии звучат более оптимистичные ноты. Евродепутат от консерваторов Инессе Вайдер пишет на портале Delfi: вступление в ЕС – это лучший путь для Латвии. С момента обретения независимости до вступления в Евросоюз страна в течение всех 14 лет страдала от последствий советской оккупации. Вступив в ЕС, мы стали частью сообщества, к которому и должны были принадлежать, получили финансирование ЕС, доступ к общему рынку, свободное перемещение по Европе.

Деловая газета Литвы Verslo žinios приводит убедительные цифры. На момент вступления Литвы в Евросоюз ВВП на душу населения составлял 49% от среднего по Союзу, сегодня он вырос до 78%. Объем прямых зарубежных инвестиций вырос с 25 до 41% ВВП. Из фондов ЕС стране выделены средства на сумму около 15 млрд евро. До одного из самых высоких в ЕС вырос экспорт – с 40 до 85% ВВП.

Интересный поворот мысли содержится в литовском издании 15 min.

«Западу, – пишет этот портал, – пора проводить политику, стимулирующую граждан Восточной Европы возвращаться в свои страны. Сегодня они нужны на родине. Они познали западную жизнь, внесли большой вклад в экономический подъем Запада, у них западное, а не постсоветское мышление. А в Восточной Европе есть множество прекрасных городов и деревень, инфраструктура в которых налажена благодаря средствам из европейских фондов. Пора «западникам» поднимать уровень жизни в родных странах».

Завершу подборку взвешенной позицией австрийской газеты DerStandard. Если бы Европа 15 лет назад не решилась на такой рискованный шаг, то над ней постоянно висела бы угроза распада. Мог появиться новый железный занавес, могли непосредственно в Европе появиться очаги кровопролитных конфликтов. Страны Восточной Европы остались бы на вторых ролях в формировании будущего на нашем континенте, стали бы буферной зоной между Востоком и Западом, при этом совершенно разрозненной зоной. Благодаря значительному расширению в 2004-м этого сценария удалось избежать, что свидетельствует о геополитической дальновидности людей, которые тогда принимали смелое решение.

Итак, Евросоюз после выборов вступает в новую реальность. Одни никак не определятся, выходить им или не выходить, а если выходить, то на каких условиях. Другие пришли в Европарламент, чтобы разрушать Евросоюз изнутри. Будем отслеживать события. Ждите новых комментариев!

Александр Кротов (Эссен)

Читайте также: