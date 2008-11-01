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«Партнер» №6 (261) 2019г.

«Тронная речь» Владимира Зеленского

Я полагаю, что такое название вполне подходит к той речи, с которой шестой президент Украины обратился к своим согражданам во время своей инаугурации. По общему мнению, речь Владимира Зеленского стала самой яркой из всех инаугурационных речей его предшественников. Она неоднократно прерывалась аплодисментами как депутатов в зале, так и публики, собравшейся вокруг здания Верховной Рады.

Перефразируя булгаковского профессора Преображенского («разруха не в клозетах, а в головах»), Зеленский сказал: «Европейская страна начинается с каждого из нас. Да, мы избрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, Европа она вот здесь (показывает пальцем на свою голову). И когда Европа будет вот здесь – она будет в Украине. И это – наша общая мечта... С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставим своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать всё для развития страны».

Президент призвал граждан своей страны стать «исландцами в футболе, израильтянами в защите своей земли, японцами по технологиям, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, невзирая ни на какие различия».

Зеленский обратился ко всем украинцам, как недавно уехавшим, так и давно живущим в других странах, с призывом вернуться: «Вы нам очень нужны... Привезите, пожалуйста, нам свои знания, свой опыт и свои ментальные ценности. Всё это поможет нам начать новую эпоху».

(Если бы я был на несколько десятков лет моложе, я бы подумал над этим приглашением, но мои дети и, тем более, внуки вряд ли откликнутся на него – Г.К.).

Говоря о военных действиях на Юго-Востоке Украины, президент заявил: «Наша первейшая задача – прекращение войны на Донбассе… Я могу вас заверить: для того чтобы наши герои больше не гибли, я готов сделать всё. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, я готов потерять даже свою должность, для того чтобы только настал мир. Не теряя наших территорий, никогда! История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну. Не мы начали, но нам ее заканчивать. И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных».

«Мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дербанов. Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу», – сказал дальше Зеленский.

(Где находится тот питомник, в котором разводят честных, бескорыстных, порядочных чиновников? Человек слаб, а искушение велико, и много ли найдется таких, кого не испортит руководящая должность? – Г.К.)

Вот еще часть речи президента: «Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза».

(Ново, оригинально и просто здорово сказано – Г.К.).

Обращаясь к депутатам, Зеленский сказал: «Я прошу вас отменить Закон о депутатской неприкосновенности и принять Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также изменить многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. Также прошу освободить от должности главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны Украины». И самое главное. Президент объявил, что распускает Верховную Раду 8-го созыва и назначает досрочные парламентские выборы, которые должны быть проведены через два месяца.

Очень понравились заключительные слова инаугурационной речи. «На протяжении жизни я пытался сделать всё, чтобы украинцы улыбались. Следующие пять лет я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали».

(Мой комментарий к выступлению в целом: «слова не мальчика, но мужа» – Г.К.)

Как будут строиться отношения президента с другими ветвями власти? Верховной Раде не может понравиться закон о ее роспуске. Одновременно депутаты понимают, что с той колоссальной поддержкой народа, которой пользуется вновь избранный президент, шутки плохи.

На первом же заседании рады, созванном по инициативе Зеленского, оба предложенных им законопроекта – о выборах народных депутатов и о системе госсзакупок в период выборов – депутаты даже не включили в повестку дня, после чего «самораспустились» до 28 мая.

О чем это говорит? Похоже на то, что саботировать предложения, которые депутатам не понравятся, Рада будет всеми доступными способами. Надо полагать, президент понял этот сигнал: легко не будет. Будет, как обещал спикер действующей Рады А. Парубий, – весело.

Президент приступил к формированию своей команды. Рейтинг его партии «Слуга народа» сегодня самый высокий.Четко сформулирован комплекс сложнейших задач, стоящих перед президентом и перед всем народом Украины. Хватит ли у него мудрости и твердости характера их решить? Время покажет. Пожелаем новому президенту успехов!

Григорий Калихман (Дортмунд)

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