Политика >> Мир

«Партнер» №6 (261) 2019г.

Китайский фактор – 3

(Начало – в номере 4 / 2019)

Пожалуй, одной из наиболее часто обсуждаемых тем в экономической и политической публицистике последнего времени стала китайская концепция «Один пояс – один путь», иногда ее вольно, но более внятно, переводят как «Новый Шелковый путь». Вообще-то она не слишком новая, а заговорили о ней потому, что она начала давать плоды и имеет неплохое будущее.

Перегретая экономика

Помните, что еще лет пять назад эксперты предупреждали о неминуемом перегреве китайской экономики, ориентированной преимущественно на экспорт в условиях мирового кризиса, и соответственно резкого падения спроса на экспортную китайскую продукцию при крайне низкой эффективности внутреннего рынка, а это ведь – почти полтора миллиарда потенциальных потребителей! Фатального перегрева не произошло, но фантастический 14-процентный рост китайского ВВП в начале 2000-х упал до нынешних 6-ти с чем-то процентов.

Маловато, говорят китайцы. Ни фига себе, разевают рот европейцы. Забыли старый и действующий в нашем мире постулат: два процента в развитой стране приносят больше, чем 20 в малоразвитой. Китай, слава Дэн Сяопину, ныне не находится в числе «малоразвитых»: 17 процентов мирового ВВП, 13 процентов импорта и 10 процентов экспорта, по данным двухгодичной давности. Для сравнения: у России 2 процента ВВП. И всё-таки внутренний спрос, его повышение казался первым возможным выходом из ситуации. Очевидным (не для всех) стало улучшение внутренней инфраструктуры, в первую очередь – провинциальной дорожной сети. Проблема «дураки – дороги» была, хоть и огромными усилиями, решена. Сейчас – явно лучше. Но к очевидному улучшению экономической ситуации в Китае это не привело. Правда, китайский гигант интернет-торговли Alibaba за последний финансовый год увеличил свою чистую прибыль на фантастические 37 процентов именно за счет резкого улучшения путей сообщения со средними и небольшими городами. И всё-таки внутреннее потребление выросло незначительно, не на что особенно «шопинговать». Это инициировало новую задачу, которую обещают решить к 2021 году, а именно превратить китайцев в общество «среднего достатка».



