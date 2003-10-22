ВОЗ обеспокоена здоровьем детей

«Партнер» №6 (261) 2019г.

Не так давно встретить ребенка со смартфоном было практически невозможно. За очень короткий период времени ситуация кардинально изменилась – сейчас ребенок без компьютера или смартфона – скорее исключение. Врачи и психологи уже давно бьют тревогу – дети стали вести сидячий образ жизни. Они меньше играют в подвижные игры, мало бегают, а свободное время проводят перед экраном компьютера, планшета или смартфона. Эксперты утверждают, что многочасовое нахождение за компьютером негативно сказывается на здоровье и психике детей. Сидячий образ жизни и увлеченность различными гаджетами в детском возрасте приводят ежегодно к смерти 5 млн человек. Изучив влияние на здоровье малышей времени, проведенного ими за экраном компьютеров или смартфонов, эксперты разработали рекомендации по физической активности для детей до пяти лет.

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