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Чудо биогель против инсульта
Головной мозг – самый сложный и уникальный орган, т.е. «правительство» нашего тела. Для обеспечения его функционирования требуется множество ресурсов, среди которых интенсивное и непрерывное кровоснабжение играет ключевую роль. При прекращении регулярной поставки крови в мозг наступает кислородное голодание его клеток (гипоксия). Это и есть инсульт.
Самый распространенный тип инсульта – ишемический (инфаркт мозга). На него приходится около 85% всех случаев инсульта. Он вызывается закупоркой артерий, ведущих к мозгу. Из-за нарушения кровоснабжения определенные участки мозга отмирают, что может привести к параличу, снижению умственных способностей, утрате памяти, речи, зрения и другим серьезным осложнениям. Ишемический инсульт – одна из основных причин смертности и инвалидности в мире. Ежегодно на планете от 9-ти до 15-ти миллионов человек переносят инсульт.
На протяжении многих лет врачи и ученые без особых успехов пытались повысить устойчивость нервных клеток (нейронов) к гипоксии и стимулировать регенерацию мозговой ткани. Прорыв наметился при выполнении совместного проекта в научных группах Университета Калифорнии (University of California) и Дьюк Университета (Duke University) под руководством профессора С. Томаса Кармичела (S. Thomas Carmichael) и Татьяны Сегура (Tatiana Segura).
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