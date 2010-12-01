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Общедоступный дефибриллятор в любительских руках
Взять на заметку
Ежегодно около ста тысяч человек в Германии умирают от внезапной остановки сердца. Своевременный «перезапуск» (дефибрилляция) – надежное средство спасения жизни. С некоторых пор в Евросоюзе в общественных местах устанавливаются дефибрилляторы для самостоятельного применения. В Германии таких аппаратов около 26 тысяч. Число увеличивается. По рекомендациям экспертов Европейского совета по реанимации, общедоступных дефибрилляторов должно быть не менее, чем одна штука на тысячу человек населения. Для Германии, таким образом, остается перспектива почти трехкратного роста.
Под самостоятельным применением дефибриллятора подразумевается следующее: если сердце дало опасный сбой, то наложить контакты на грудную клетку пострадавшего и пустить разряд может любой человек из окружения. Собственно, он и должен это сделать, хотя закон никого, кроме подготовленных специалистов, не обязывает применять дефибриллятор.
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