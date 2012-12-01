Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №6 (261) 2019г.

Важные события в мире в мае 2019 года

Австрия стоит на пороге кризиса власти

В Австрии разгорелся коррупционный скандал. Немецкие газеты Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видео, снятое на Ибице в июле 2017 года (перед парламентскими выборами в Австрии), на котором лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе в присутствии будущего лидера парламентской фракции партии Иоганна Гуденуса обещает россиянке, назвавшейся Аленой Макаровой (предположительно, племяннице российского олигарха Игоря Макарова), государственные заказы в обмен на финансирование предвыборной кампании партии Штрахе и возможную покупку Макаровой половины акций самой читаемой в Австрии газеты Kronen Zeitung. Достоверность видео подтвердил сам Штрахе, сразу после публикации подавший в отставку с поста вице-канцлера. Канцлер Австрии Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС и выразил намерение уволить министра внутренних дел Херберта Кикля (АПС), после чего в отставку подали все министры от АПС. Оппозиция потребовала отставки всего кабинета во главе с Курцем. Президент страны Александер ван дер Беллен предложил провести внеочередные парламентские выборы в начале сентября.

Huawei – в черном списке?

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайский Huawei, продающая более 150 млн смартфонов в год, «загремела» под американские санкции. Американские власти заподозрили Huawei в шпионаже против США, и американское министерство торговли добавило компанию и 70 ее дочерних предприятий в «черный список». Это стало сильным поводом надавить на Китай в торговой войне. Первым, кто прекратил сотрудничества с китайским гигантом, стал Google, вследствие чего Huawei не сможет использовать Android на смартфонах, продаваемых за пределами Китая (в самом Китае значительная часть сервисов Google и так не работает). Правда, американцы смягчили положения запрета на 90 дней, и теперь все ломают головы: как это всё обернется не только Huawei, но и потребителям, и самой американской экономике?





Всем врагам назло

Конкурс Евровидение-2019 в Израиле запомнился не только и не столько победой в нем исполнителя из Нидерландов Дункана Лоренса, сколько самим фактом прекрасной организации и высоким уровнем безопасности. Конкурс, который и так в последние годы чрезмерно политизирован, на сей раз пытались сорвать самые разные силы: были и требования бойкота от разных деятелей, и прямые провокации соседей, которые за две недели до мероприятия выпустили по Израилю 700 ракет и еще 70 в дни, когда музыканты прибывали в Тель-Авив.

Уже после конкурса участники исландской группы «Хатани» разместили фото, на котором они держат в руках палестинские флаги. Социальные сети тут же разразились язвительными комментариями: почему бы этим мальчикам со своими девическими прическами, гей-«прикидом» и символикой ЛГБТ, налепленной где можно и где нельзя, не пройтись с флагами Палестины по улицам Рамаллы, за которую они так переживают?





Премия «нееврейскому сионисту»

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев Германии, вручил премию имени Лео Бека (бывшего раввина, лидера прогрессивного иудаизма) Маттиасу Депфнеру, журналисту и издателю, главе Axel Springer. Сам Депфнер называет себя «нееврейским сионистом» и говорит, что его карьеру определили первый визит в Израиль в 1981 году и дружба с несколькими людьми, пережившими Холокост. Он заявляет: недостаточно осуждать антисемитизм, нужно противостоять ему. Вручая премию, Шустер поблагодарил Депфнера за то, что он «сделал борьбу с антисемитизмом своей личной заботой».





Работодателей заставят смотреть на часы

Европейский суд обязал работодателей вести систематический учет рабочего времени своих работников. Инициировали этот процесс испанские профсоюзы, подавшие иск против Deutsche Bank. Мнения экспертов разделились: одни приветствуют это решение как добрую весть для наемных работников, другие считают, что такой элемент классической классовой борьбы отпугнет инвесторов, а рабочие места будут перетекать в места, где нет социальных стандартов, ограничивающих свободу предпринимателей.

Инаугурация Владимира Зеленского

20 мая принял присягу шестой президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва, предложил депутатам принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс с открытыми списками, а также решения об увольнении главы СБУ, министра обороны и генерального прокурора.

После инаугурации Зеленский встретился с представителями США с просьбой поддержать Украину в противостоянии российской агрессии и заверил американцев в решительном курсе реформ и непримиримой борьбе с коррупцией.

Канцлер ФРГ выразила поддержку новому президенту Украины и сказала, что будет рада познакомиться с ним лично.

Зеленскому предстоит нелегкая борьба со старым истеблишментом, в которой залогом его успеха может быть небывало высокая поддержка народа: никогда еще президент в Украине не имел такого высокого уровня доверия избирателей.

В июне автопроизводитель Ford закроет совместное предприятие в Ленинградской области. Завод работал 17 лет, в его строительство было вложено 150 млн долларов и его капитал полностью принадлежал американцам.

Завершена регистрация кандидатов на пост президента Казахстана, выборы которого состоятся 9 июня. Утверждены семь кандидатур. По предварительным оценкам, за фаворита выборов, Касым-Жомарта Токаева из правящей партии Nur Otan, готовы проголосовать около 70% избирателей.

За первые четыре месяца 2019 года чистый отток капитала из России составил почти 35 млрд долларов – это почти вдвое больше, чем за соответствующий период предыдущего года и примерно равно прогнозу Центробанка РФ на весь текущий год.

Экспорт товаров из Украины в первом квартале текущего года составил 12,3 млрд долларов, что на 850 млн больше, чем в первом квартале 2018 года.

Газета «Коммерсант» в апреле опубликовала материал о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. После этого двух журналистов вынудили уйти из «Коммерсанта», высказав серьезные претензии к этому материалу. Из солидарности с коллегами заявления об увольнении написали все сотрудники отдела политики газеты.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна приступили к блокированию судов страны. Сам премьер поддержал это движение, объявив его вторым этапом революции, призванным запустить механизмы «переходного правосудия» для смены судейского корпуса, назначенного при предыдущем режиме.