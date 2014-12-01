Анонсы июньского номера журнала «Партнёр»

Месяц, наполненный событиями Прошедший май был наполнен событиями разной степени значимости: от праздника Победы до инаугурации президента Украины В. Зеленского и конкурса Евровидения. Мы понимаем, что массовая поддержка украинским народом молодого президента является отражением надежды миллионов украинцев на европейское направление развития страны. Понятно, что Зеленский выбрал нелегкий путь и желаем ему и народу Украины успехов на этом пути. Важным событием месяца была подготовка к выборам в Европейский парламент, который в существенной степени влияет на будущее объединенной Европы, ее успехи. На май-июнь приходятся две важные годовщины: 78 лет с начала Великой Отечественной войны и 74 года с ее окончания. Мы всегда будем помнить о великой Победе Советского Союза над нацистской Германией, но 9 мая – и день памяти о миллионах погибших на той войне, день печали по ее жертвам. Теме войны посвящены три материала номера: о поэте-фронтовике Борисе Слуцком, о романе Дмитрия Быкова «Июнь» и рассказ о «Бессмертном полке» на примере членов семьи нашего автора. Новости Германии и Евросоюза представлены нашим обозревателем А. Кротовым. С ситуацией на немецком рынке труда нас знакомит статья Ю. Франка. О тенденциях рынка жилья рассказывается в материале «Курс Консалтинг». Как всегда, много нового читатели найдут в рубрике «Здоровье». Читайте «Партнёр»! В нем много интересного и полезного! Редакция журнала «Партнёр»



Федеративной республике Германия – 70 лет

В 1950 году Аденауэр стал первым председателем ХДС. Эпоха Аденауэра отмечена превращением ФРГ в мощную индустриальную державу. Канцлер был непререкаемым авторитетом, его вклад в развитие социальной рыночной экономики неоценим. В годы его правления мир говорил о немецком экономическом чуде, темпы которого неуклонно росли. А в 1951 году ФРГ стала учредительницей Европейского объединения угля и стали, которое сегодня выросло в объединение, которое называется Европейским союзом.

70 лет ФРГ – это 70 лет мира и созидательного труда, это годы преодоления, развития и процветания... А. Кротов Читать полностью >>

Не слишком ли поспешили «отцы-основатели» ЕС в 2004 году?

1 мая 2004 года ЕС пополнился в одночасье сразу 10 членами. С тех пор не утихают споры: пошло ли на пользу такое расширение всему ЕС и каждой из стран-участниц в отдельности. В преддверии выборов эта тема активно дебатировалась в европейской прессе, не думаю, что эта активность спадет после них и что выборы приблизят общество к однозначному ответу на этот вопрос. Евросоюз после выборов вступает в новую реальность. Одни никак не определятся, выходить им или не выходить, а если выходить, то на каких условиях. Другие сознательно пришли в Европарламент, чтобы разрушать Евросоюз изнутри. Будем отслеживать процесс. Ждите новых комментариев... А. Кротов Читать полностью >>

«Тронная речь» Владимира Зеленского



Перефразируя булгаковского профессора Преображенского («разруха не в клозетах, а в головах»), Зеленский сказал: «Европейская страна начинается с каждого из нас. Да, мы избрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, Европа она вот здесь (показывает пальцем на свою голову). И когда Европа будет вот здесь – она будет в Украине. И это – наша общая мечта... С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставим своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать всё для развития страны». Президент призвал граждан своей страны стать «исландцами в футболе, израильтянами в защите своей земли, японцами по технологиям, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, невзирая ни на какие различия»... Г. Калихман Читать полностью >>

Насколько остро стоит в Германии квартирный вопрос?

Дефицит доступного жилья породил призывы к экспроприации владельцев недвижимости. Стоимость аренды жилья стала одной из центральных тем внутренней политики ФРГ. В чем причины проблемы? Почему она так сильно обострилась именно сейчас? И что нужно, чтобы ее решить? Факт остается фактом: в какой-то момент спрос на съемное жилье начал превышать предложение. Это связано со многими причинами, в том числе и с ростом благосостояния. Ведь если в 2000 году на каждого жителя ФРГ статистически приходились 39,5 квадратных метра жилой площади, то в 2017 году уже 46,5 метра. Еще быстрее жилплощадь на одного человека росла в Восточной Германии, включая Берлин: за тот же период с 31,6 до 43,6 метра. Стоимость аренды жилья стремительно растет. Как решить проблему... Курс Консалтинг

5G – количество, переходящее в качество



Рост скорости – естественное явление для развивающейся техники, всё, что оценивается скоростью, проявляет явную тенденцию к ее увеличению. Но есть пределы, рубежи, естественные границы достижения скорости. В авиации скорость удваивалась каждые десять лет, а потом остановилась и десятилетия не растет – предел. И никто точно не знает, будет ли прорыв. В телекоммуникации главное – скорость переноса данных. Она растет, стандарт сменяет стандарт, и вот наконец перед нами возникли эти 5G, а с ними масса новых проблем. Пятое поколение на пороге. Индустриальная революция продолжается... С. Мучник

Как заработать в соцсетях?

Главное — не путать мечту и реальность. Схема заработка в сильно упрощенном виде такова. Деньги поступают от рекламы или от маркетинговых акций, которыми крупные продавцы сопровождают контент понравившихся им страниц в социальных сетях. Чем они могут им понравиться? Количеством просмотров, разумеется. То есть чем популярней контент, тем выше вероятность, что автору страницы «сделают предложение, от которого он не сможет отказаться». Предложат сделать страницу доходной. Однако очень важную роль играет не только количество просмотров, но и аудитория потребляющих контент, ее возрастная характеристика. Установлено, что чем моложе аудитория, тем она податливей на рекламный «гарнир», добавленный к контенту... О. Филимонов



Пациент желает знать… И его обязаны проинформировать

Положение, когда от больного скрывают его состояние и прогноз развития заболевания, практически недопустимо в медицине Германии. В равной степени невозможно себе представить, что пациента держат в неведении об истинном характере проводимого лечения. Другое дело, что не каждый пациент берет на себя, так сказать, труд вникнуть в ту обширную информацию, которой его снабжают врачи перед началом лечения. Вот такое, к сожалению, типично: «Они мне что-то делают, а я не знаю что...» А почему не знаешь? Ведь вся схема лечения, с указанием возможных рисков и побочных действий, приведена в стопке бумаг, полученных от лечащего врача. «А я туда не заглядывал!» Можно ли получать историю своей болезни и знать ход ее лечения?... Е. Шлегель

Сколько раз стреляет вальтер?

Прежде в советском кино для исторических фильмов существовали консультанты. Художник по костюмам встречался с консультантом неоднократно. И если внимательно изучал эпоху, то и досадных ошибок не возникало. Сегодня единица «консультант» в кино не предусмотрена. Понятно, что предметы быта уходят в прошлое. И молодым поколениям уже нужно объяснять, чем отличается примус от керогаза или как пользоваться угольным утюгом, как следовало курить папиросы «Беломор» и в какой последовательности надевалось женское белье. Список подобных ошибок можно продолжать бесконечно. Ошибки в исторических сериалах… М. Баст

ВОЗ обеспокоена здоровьем детей

Эксперты утверждают, что многочасовое нахождение за компьютером негативно сказывается на здоровье и психике детей. Сидячий образ жизни и увлеченность различными гаджетами в детском возрасте ежегодно приводят к смерти 5 миллионов человек. Изучив влияние на здоровье малышей и времени, проведенного ими за экраном компьютеров или смартфонов, эксперты разработали рекомендации по физической активности для детей до пяти лет. Специалисты ВОЗ считают, что детям надо меньше сидеть перед экраном телевизора, компьютера или смартфона и больше уделять времени тратить на увеличение физической активности... Ю. Шкляр

Впервые получено изображение черной дыры

Это стало действительно мировой сенсацией в астрофизике – впервые получено изображение черной дыры. При том, что черную дыру увидеть в принципе невозможно, ибо видеть означает воспринимать кванты света, а тут чего нет, того нет и быть не может. Огромные области в Космосе, черные дыры, обладают столь сильным гравитационным полем, что, поглощая всё вокруг себя, не выпускают ничего, даже квантов света. В рамках проекта крупнейшие радиотелескопы были сведены в 2017 году в одну сеть с единым центром управления и направлены в одну точку Космоса. Этот небывалый прибор получил название «Event Horizon Telescope».... С. Мучник

«И стал я гранитным, а был я живым»

Было это в самом конце войны. В двери одной из квартир обветшалого и грязного харьковского дома постучал военный в ладно сидевшей на нем форме с золотыми погонами и орденами. На вопрос «Кто там?» громко ответил: «Майор Слуцкий!» Борис Слуцкий пришел к матери погибшего друга, поэта Михаила Кульчицкого. Только те, кто знает, какое время было тогда, поймут цену этого поступкa. Майор, коммунист, фронтовик открыто пришел в дом «оставанцев». Этим отвратительным словом называли тех, кто не смог эвакуироваться, пережил несколько страшных лет оккупации, после чего стал на родине почти что предателем, «находившимся на оккупированной территории»… Борис Слуцкий. Один из лучших русских поэтов второй половины ХХ века. К 100-летию поэта… И. Парасюк



Мой Бессмертный полк ...

Считаю крайне важным, чтобы в каждой семье, старшее поколение которой принимало участие в Великой Отечественной войне, помнили имена дедов, отцов, братьев – всех родных, кто пролил свою кровь в этой войне. Именно поэтому я и «сформировал» из членов нашей некогда большой семьи свой Бессмертный полк. Очень немногих бойцов этого полка я имел счастье знать лично, с большинством из них познакомиться мне не довелось – они погибли, защищая свою страну. Мы, живущие ныне в разных странах члены этой семьи, далеко не всегда знаем, где обрели вечный покой наши родные и близкие, нередко нам неизвестна точная дата их гибели. Помнить имена дедов, отцов, братьев – всех проливши кровь в той войне… Б. Вайнблат Читать полностью >>

Лидзбарк – жемчужина Вармии

Попала я сюда, осваивая маршрут «Усадьбы и замки Польши». Оказалось, буквально на пятачке собраны историко-архитектурные памятники XIV-XIX веков, в т.ч. и мирового уровня: епископские замок и летний дворец «Оранжерея», костёл апостолов Петра и Павла, лютеранская церковь, часовня св. Екатерины, монастырь сестёр Св. Екатерины, жилые дома. …Полночи бродили мы по уснувшему городку, глядели на подсвеченный силуэт замка, блики огней в воде, на небо, что лет пятьсот назад видел Коперник, – и радовались этому миру. Если захочется вам ощутить нечто подобное, отправляйтесь в Лидзбарк-Варминьски – на машине, самолёте или поезде... Дорогами северной Польши... Г. Цесарская

Время Бильбао

В середине апреля в Берлине состоялось собрание Союза изгнанных. На собрании выступила Федеральный канцлер А. Меркель. Речь шла о пенсиях за иностранный трудовой стаж для поздних переселенцев. Известно, что пенсия поздних переселенцев за иностранный трудовой стаж подверглась двойному сокращению. Сейчас неудовлетворение низов этой ситуацией дошло и до верхов. Я ожидаю улучшения пенсионной ситуации немецких поздних переселенцев. Меня обрадовала и готовность коалиционеров говорить об улучшении пенсионной ситуации еврейских переселенцев. Однако обещания еврейским переселенцам еще более неконкретны, чем данные российским немцам... А. Сигалов

Шлезвиг. Эккернфёрде. Граф Сен-Жермен