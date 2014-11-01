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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №6 (261) 2019г.

Как зарабатывать деньги в социальных сетях?

Главное – не путать мечту и реальность

 

Выигрышно засняться в каких-то ситуациях, разместить пару видео в YouTube или фото в Instagram – и деньги хлынут к тебе рекой. Вот это и есть мечта подростков. Многие рассматривают это как звездную профессию, которая будет кормить всю жизнь. Реальность, увы, сильно отличается. Зарабатывать в социальных сетях можно – но при этом, как в любом деле, надо прикладывать немало усилий, обладать специальными навыками, знаниями информационной техники и коммуникационных технологий. Требуются и определенные личные качества, довольно редкие, чтобы притягивать к себе внимание пользователей социальных сетей. Без такого внимания денег не заработаешь.

 

Считается, что перспектива «легких» заработков в социальных сетях открыта в основном для молодежи. В принципе, это так. Но дело, в общем, не в возрасте, а в том, насколько ты способен завоевать авторитет среди молодежи. Не заигрывать с ней, а именно быть авторитетным.

Как ни странно, именно молодежь является основным «инструментом» заработка денег в соцсетях. Хотя большинство ее представителей об этом даже не подозревает.

 

Схема заработка в сильно упрощенном виде такова. Деньги поступают от рекламы или от маркетинговых акций, которыми крупные продавцы сопровождают контент понравившихся им страниц в социальных сетях. Чем они могут им понравиться? Количеством просмотров, разумеется. То есть чем популярней контент, тем выше вероятность, что автору страницы «сделают предложение, от которого он не сможет отказаться». Предложат сделать страницу доходной.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

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<< Назад | №6 (261) 2019г. | Прочтено: 65 | Автор: Филимонов О. |

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