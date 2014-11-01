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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №6 (261) 2019г.

О немецком рынке труда. Тенденции и законы – 2019

Насколько верна информация о том, что в Германии существует дефицит рабочей силы? Проанализируем ситуацию, сложившуюся на рынке труда.

 

О чем свидетельствует статистика

 

Согласно статистическим данным, отражающим состояние за первый квартал 2019 года, в Германии насчитывалось 44,9 млн работающих граждан, что на 1,1 процента выше, чем за соответствующий период предыдущего года. Десять лет назад этот показатель составлял 39,9 млн человек.

 

По мнению экспертов, несмотря на прогнозы слабого роста германской экономики, ситуация на рынке труда сегодня представляется достаточно благополучной. Этот всё увеличивающийся разрыв данных прогноза и реальных показателей связывают с замедляющимся экономическим ростом и постоянно растущим спросом на рабочую силу.

 

Безусловно, нехватка рабочих ощущается во всех сферах немецкой экономики. Причем спрос превышает предложение не только на учителей, врачей и IT-специалистов, но и на менее квалифицированных работников. С учетом такого положения правительство подходит к вопросу нехватки работников комплексно, принимая необходимые законы, выделяя соответствующие средства и разрабатывая программы трудоустройства.

 

Длительно безработные

 

Одна из программ поиска работников на внутреннем рынке приобрела форму Закона о трудоустройстве длительное время безработных (Teilhabechancengesetz), вступившего в силу в январе 2019 года. Этот закон направлен на сокращение числа долговременно безработных путем предоставления им государственной поддержки, зависящей от продолжительности их безработицы.


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<< Назад | №6 (261) 2019г. | Прочтено: 76 | Автор: Франк Ю. |

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