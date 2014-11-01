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«Партнер» №6 (261) 2019г.

Прием в Германию немцев из стран Балтии

Как практикующему адвокату в области миграционного права мне периодически задают вопрос о правовой ситуации немцев из стран Балтии c точки зрения законодательства о немецких переселенцах. Хочу разъяснить законодательные правила в отношении граждан/резидентов стран Балтии немецкой национальности.

Параграф 4 абз. 1 BVFG дает следующее определение позднего переселенца: «член немецкой этнической группы из республик бывшего СССР, который покинул место своего постоянного проживания с целью переселения в Германию после 31 декабря 1992 года».

Международно-правовая ситуация Балтийских республик имеет ряд особенностей. В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов, революции 1917 года и гражданской войны в России эти части бывшей Российской империи обрели независимость. В 1940 году Эстония, Латвия и Литва в принудительном порядке стали частью СССР. Западные страны признали фактическую принадлежность этих стран к СССР, но отказались признать юридическую силу факта вхождения. С точки зрения западных стран страны Балтии и прочие страны Восточного блока юридически сохраняли свой независимый статус. Поэтому на Западе до 1990-91 годов действовали «Правительства в изгнании» стран Восточной и Центральной Европы. В различных законодательных актах правительство ФРГ всегда подчеркивало юридическую независимость стран Балтии. Поэтому из определения немецкого переселенца, выезжающего «с места постоянного проживания в бывшем СССР», юридически исключаются страны Балтии.

Параграф 4 абз. 2 BVFG делает возможным присвоение статуса позднего переселенца заявителям с местом жительства в странах Балтии. Присвоение немецкого переселенческого статуса гражданам этих стран имеет важное ограничение: заявитель должен достоверно доказать преследования по национальному признаку до 31 декабря 1992 года или последствия этих преследований до и после указанной даты. Это доказательство должно носить индивидуальный характер. Понятно, что немногие заявители смогут представить такое доказательство даже в том случае, если в бывшем СССР они действительно подвергались дискриминации по национальному признаку. Для сравнения: от немцев Казахстана или России закон не требует доказательства преследования в индивидуальном порядке.



