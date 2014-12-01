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Анонсы июльского номера журнала «Партнёр»
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Месяц, наполненный событиями
Вот и пришло оно, тягучее, пахучее, цветущее, веселое, лето. Каким оно будет для нас?
Конечно, хорошим! Новости – одна лучше другой. Погода – как на Бали. У детей каникулы. У нас – отпуска.
Высокий спрос по всему миру на всевозможную продукцию Made in Germany обеспечивает нам хорошо оплачиваемые рабочие места. Такой низкой безработицы как сегодня, страна не знала уже давно…
Июль, макушка лета, радости жизни…Очень летним представляется нам наш материал о новых видах личного транспорта. Этот компактный индивидуальный электротранспорт уже завоёвал мир: сегвей, скутер, электросамокат, - стремительно носится он повсюду, во всех странах.
Мы открыли новую рубрику «Законы вступают в действие», и наш эксперт ежемесячно сообщает вам новости немецкого законодательства. Вы узнаете также и о том, как получают немецкое гражданство граждане Украины; и о новых паспортах с обязательными отпечатками пальцев в них, т.е. о дактилоскопии в мире информационных технологий; и немного о пенсиях еврейских эмигрантов; и о том, что и в каких количествах можно ввозить в Германию и вывозить из нее, и о том, как важно не создать себе проблем на таможне...
Познакомим мы вас и с программами канала You Tube. Видеоблоги и блогеры этого канала создали новое информационное пространство, независимое и свободное. Это новое культурное явление в нашей жизни и очень интересное. Надо смотреть!
А эта новость потрясла человечество 50 лет назад. Нил Армстрог и американские астронавты высадились на Луне. А что сегодня? Ведь человеческая цивилизация уже созрела для дальнего освоения Солнечной системы! Сегодня крупный десант на Луну готовится в 2024-м году. Ждать недолго!
Не только об американце Армстронге, но и о других великих людях прочитаете вы в этом номере.
Профессор, великий хирург, и он же епископ гонимой большевиками Церкви, почитаемый сегодня как святой Лука Крымский - Войно-Ясенецкий прожил невероятно насыщенную жизнь. Два качества: милосердие и подвижничество подвиг этой жизни определили.
Или вот самый загадочный советский авиаконструктор Роберто Бартини! И эта судьба тоже невероятна! Мы рассказываем и о нем.
В рубрике «Время читать» - еще об одном великом человеке. Это выдающийся лингвист, ученый Андрей Зализняк. Мы представим вам его изумительную книгу «Прогулки по Европе». В сезон отпусков вам пригодится изречение, взятое со страниц этой книги: «Стой, не уходи — больше ты уже никогда не увидишь этого в первый раз!»
И еще о хорошем. А что носить будем? О моде летнего сезона – о «варёнке», сарафанах мешком, платье-сетке, стиле «бохо», об очках, купальниках и пляжных сумках – читайте у нас. Мода – дело серьезное, а летом особенно!
Редакция журнала «Партнёр»
|Экономика Германии: растут внешние риски
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Чем неспокойней ситуация в мире, тем важнее для немецкого бизнеса внутренний рынок Евросоюза. Крупные, средние и даже многие малые предприятия ФРГ, сделавшие ставку на экспорт, больше всего опасаются в настоящее время дальнейшего расширения торговой войны США-Китай и всё более вероятного «жесткого Брекзита». Это две самые серьезные угрозы. В последние недели к ним прибавилась новая: опасность крупного вооруженного конфликта в Персидском заливе между Америкой (вместе с целым рядом ее ближневосточных союзников) и Ираном...
Курс Консалтинг
|Они желают возродить нацистское государство
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В ночь на 2 июня в Касселе во дворе собственного дома был застрелен шеф городского руководства Вальтер Любке. Спустя две недели полиция арестовала по подозрению в его совершении некоего Штефана Е. Ему 45 лет, по данным полиции, он принадлежит к группировке «Combat 18», исповедующей крайне правые экстремистские взгляды. Цифры в ее названии – это принятое в нацистской среде кодирование имени Адольфа Гитлера. Буква «А» (Adolf) – первая буква алфавита, Буква «Н» (Hitler) – восьмая. В начале этого столетия «Combat 18» была одной из самых активных праворадикальных группировок Германии...
А. Кротов
|Присвоение немецкого гражданства гражданам Украины
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Прием гражданина Украины в немецкое гражданство автоматически вызывает потерю украинского гражданства. Так указывает украинский закон. Эта делает ненужным предварительное получение отдельной справки о выходе из украинского гражданства согласно требованию гарантии о натурализации. Мой опыт свидетельствует о незнании немецкими ведомствами по делам гражданства этого предписания украинского закона. Указание заявителя на статью 19 Закона об украинском гражданстве в ведомстве по делам немецкого гражданства может избавить заявителя от трудоемких хлопот по выходу из украинского гражданства через комиссию при президенте Украины...
Адвокат Т.Пуэ
|«Карманный» электротранспорт
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Транспорт этот появился совсем недавно, но уже сейчас рассматривается вполне серьезно, хотя есть и электроигрушки для детей. Забавно, но даже устоявшихся названий для нового транспорта еще нет, а выпускают их миллионами, в 2018 году было продано электротранспорта в мире на 17,4 млрд долларов, а к 2030 году ожидается уже 42 млрд. Компактный электротранспорт в Германии и мире… Сегвей, электросамокат, E-Scooter, гироборд, гироскутер, E-Bord, ховерборд и другие… Где разрешено на них ездить и как? Что уже регулируется законом, что нет? О типах новых компактных электрических индивидуальных транспортных средств...
С. Мучник
|Что разрешается провозить через границу
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Не создавайте себе проблем на таможне! Отправляясь в отпуск, многие располагают весьма расплывчатой информацией о том, что и в каких количествах можно взять с собой в поездку или привезти из-за границы. При этом ограничения на ввоз или вывоз алкоголя и сигарет, как правило, известны многим, а вот об ограничениях, накладываемых на провоз медикаментов и сувениров, подавляющее число немцев узнаёт уже во время пререканий с сотрудниками таможенной службы. Что и в каких количествах можно ввозить в Германию и из нее вывозить...
Э.Мармер
|Врачебная ошибка
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Защита пациентов от врачебных ошибок гарантирована в Германии Гражданским кодексом. Действия медицинских властей, либо даже правоохранительных органов при выявленных ошибках носят открытый характер. Открыта и официальная статистика. На каждый выявленный факт бурно реагируют средства массовой информации, социальные сети. Из чего может сложиться вывод, что врачи в Германии ошибаются довольно часто. На самом деле случаи подтвержденной некомпетентности врача или лечебного учреждения исключительно редки! Но что делать, чтобы врачебную ошибку, если она все-таки была, исправить и не допустить в дальнейшем? Куда и кому жаловаться? А как получить компенсацию?
Е. Шлегель
|Маленький шаг и пятьдесят лет
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Американская лунная программа «Аполлон» и высадка человека на Луну… Перед наукой и промышленностью США была поставлена задача – высадиться на Луне до конца 60-х годов. И, наконец, настал звездный час – Армстронг и Олдрин ступили на Луну 50 лет назад. Они страшно рисковали, вероятность успеха некоторые инженеры оценивали в 50%, у президента Никсона были заготовлены два обращения к нации, второе – траурное. Но они готовы были рисковать, это вообще свойственно тому этапу космонавтики. Это были опытнейшие астронавты, уже не раз спасавшиеся в катастрофических ситуациях
С. Мучник
|Мой муж – иноcтранец
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К несчастью, мечты на райскую жизнь за рубежом не всегда сбываются. Довольно часто смешанные браки и в самом деле оказываются «браком» и быстро распадаются. Мое замужество оказалось счастливым исключением: в этом году мы с мужем отпраздновали серебряную свадьбу. Мое личное мнение – брак с иностранцем имеет массу преимуществ перед супружескими узами с соотечественником. С мужем-немцем невозможно как следует поругаться. Во-первых, немецкий язык по затейливости существенно проигрывает русскому. Во-вторых, выражение негативных чувств на родном языке, непонятном собеседнику, не приносит удовлетворения. Так же, как и бранные слова по-немецки…
А.Антонова
|Роберт Бартини. Гений из будущего
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Жизнь Роберта Бартини, барона и советского авиаконструктора, во многом фантастична. Он стоял у истоков реактивной авиации и даже работал над первым в СССР самолетом-невидимкой. Его матерью была девушка из знатного рода Ферцель, которой вскружил голову молодой красавец барон ди Бартини. Русский итальянец, самый загадочный советский авиаконструктор… «Если бы не было Бартини, не было бы спутника». С.П.Королёв. «Его идеи будут служить авиации всего мира еще десятки лет». С.Ильюшин...
И. Парасюк
|«Сталинград» на Тихом океане
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4 июня 1942 года произошло сражение у атолла Мидуэй. Оно стало поворотной точкой в войне на Тихом океане. Япония потеряла 4 тяжелых авианосца («Акаги», «Хирю», «Кага» и «Сорю»), а японская морская авиация понесла потери, от которых не смогла оправиться до конца войны. Самой невосполнимой потерей оказалась гибель сотен квалифицированных пилотов. Японский флот до конца лишился возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации. Япония превратилась в обороняющуюся сторону, перешла от наступательной тактики ведения боевых действий к стратегической обороне, и ее поражение в войне было лишь вопросом времени...
С.Шпигель
|Лука Войно-Ясенецкий – профессор, врач, архиепископ
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Святой, работы которого изучают в медицинских университетах. Врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой...
Г.Калихман
|Молдова: маленькая страна с большим сердцем
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На карте она похожа на гроздь винограда, и это символично. Виноградники и вино Молдовы известны далеко за ее пределами. Страна лежит в тех же широтах, что и, например, Бордо, что и некоторые знаменитые винодельческие регионы Франции. Зеленые холмы, живописные долины, реки и озера, – здешняя природа создана для выращивания винограда. И его культивировали здесь, и производили из него вино всегда – еще пять тысяч лет назад. И сегодня молдавское вино лучше, чем когда-либо. Путешествуем по юго-восточной Европе…Древние монастыри, леса, горы, виноградники... Поехали!
Редакция
|YouTube для культурного «чайника»
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Купив мобильник, и представить не могла, как изменится жизнь. Собираясь в поездку, в первую очередь беру телефон, подзарядку, наушники. Потом паспорт, билеты, документы, деньги... Новое информационное пространство оказалось дружелюбным. Выбор видеоблогов о науке и политике, культуре и искусстве, истории и путешествиях поражал. Они были интересны, познавательны, эмоциональны. Смартфон и канал «YouTube». Обзор видеоблогов о науке и политике, культуре, искусстве, истории, путешествиях. Новое культурное пространство...
Г. Цесарская
|Этим летом в моде улыбки
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Сегодня – время переосмысления моды прошлого. Потому модная обувь – это и обувь на платформе, и босоножки на плоской подошве, туфли-лодочки на высоком каблуке и спортивные сандалии на тракторной подошве. Вам удобно? Значит, вы это носите. Правил никаких нет. Все они остались в прошлом веке вместе с рекомендациями, что можно, что нельзя. Но без головного убора этим летом не выйти. Притом это может быть не просто соломенная шляпка, а косынка, завязанная на манер тюрбана или попросту а ля комсомолка 1920-х, шляпа из ткани с широкими полями. Главное – это хорошее настроение и улыбка. Вам не хочется улыбаться? А придется. Этим летом улыбки тоже в моде...
М.Баст
|Время читать. Андрей Зализняк. «Прогулки по Европе»
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Уж сколько написано всего о Европе – не счесть. От Василия Андреевича Жуковского в начале века XIX до «Гения места» Петра Вайля в конце XX. Но прочитавший эту книгу, думаю, не сможет со мной не согласиться: «Прогулки по Европе» Андрея Зализняка – подлинное открытие в этом жанре. Написана книга потрясающе легко, свободно, блистательна по стилистике. Один лишь у неё недостаток – она быстро кончается! Закрываешь и жалеешь, ну, почему автор не рассказал еще о том и об этом, или о своей научной жизни, о древних прочитанных им текстах? Ведь он – такой блестящий рассказчик! Таких прогулок по Европе у нас еще не было. Читайте и наслаждайтесь...
Н.Ухова
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... и еще три десятка статей читайте в июльском номере журнала!
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Материалы июльского выпуска будут выставлены на портале 28 июля
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