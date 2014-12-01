Анонсы июльского номера журнала «Партнёр»

Месяц, наполненный событиями Вот и пришло оно, тягучее, пахучее, цветущее, веселое, лето. Каким оно будет для нас? Конечно, хорошим! Новости – одна лучше другой. Погода – как на Бали. У детей каникулы. У нас – отпуска. Высокий спрос по всему миру на всевозможную продукцию Made in Germany обеспечивает нам хорошо оплачиваемые рабочие места. Такой низкой безработицы как сегодня, страна не знала уже давно… Июль, макушка лета, радости жизни…Очень летним представляется нам наш материал о новых видах личного транспорта. Этот компактный индивидуальный электротранспорт уже завоёвал мир: сегвей, скутер, электросамокат, - стремительно носится он повсюду, во всех странах. Мы открыли новую рубрику «Законы вступают в действие», и наш эксперт ежемесячно сообщает вам новости немецкого законодательства. Вы узнаете также и о том, как получают немецкое гражданство граждане Украины; и о новых паспортах с обязательными отпечатками пальцев в них, т.е. о дактилоскопии в мире информационных технологий; и немного о пенсиях еврейских эмигрантов; и о том, что и в каких количествах можно ввозить в Германию и вывозить из нее, и о том, как важно не создать себе проблем на таможне... Познакомим мы вас и с программами канала You Tube. Видеоблоги и блогеры этого канала создали новое информационное пространство, независимое и свободное. Это новое культурное явление в нашей жизни и очень интересное. Надо смотреть! А эта новость потрясла человечество 50 лет назад. Нил Армстрог и американские астронавты высадились на Луне. А что сегодня? Ведь человеческая цивилизация уже созрела для дальнего освоения Солнечной системы! Сегодня крупный десант на Луну готовится в 2024-м году. Ждать недолго! Не только об американце Армстронге, но и о других великих людях прочитаете вы в этом номере. Профессор, великий хирург, и он же епископ гонимой большевиками Церкви, почитаемый сегодня как святой Лука Крымский - Войно-Ясенецкий прожил невероятно насыщенную жизнь. Два качества: милосердие и подвижничество подвиг этой жизни определили. Или вот самый загадочный советский авиаконструктор Роберто Бартини! И эта судьба тоже невероятна! Мы рассказываем и о нем. В рубрике «Время читать» - еще об одном великом человеке. Это выдающийся лингвист, ученый Андрей Зализняк. Мы представим вам его изумительную книгу «Прогулки по Европе». В сезон отпусков вам пригодится изречение, взятое со страниц этой книги: «Стой, не уходи — больше ты уже никогда не увидишь этого в первый раз!» И еще о хорошем. А что носить будем? О моде летнего сезона – о «варёнке», сарафанах мешком, платье-сетке, стиле «бохо», об очках, купальниках и пляжных сумках – читайте у нас. Мода – дело серьезное, а летом особенно!

Редакция журнала «Партнёр»

