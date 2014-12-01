Анонсы августовского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно, – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Защита климата касается всех нас

Экология стала ключевой темой политики и экономики. потепление все больше беспокоит немцев, особенно молодых. Большинство населения готово поддержать дополнительные меры по сокращению выбросов в атмосферу парникового газа CO 2 и принести материальные жертвы ради сокращения использования угля, нефти и газа. Растущая популярность зеленых заставляет правящие партии действовать более решительно. В этом году произошло нечто неожиданное: школьники, считавшиеся политически пассивными, вдруг в массовом порядке стали выходить на демонстрации с требованием защитить климат... " Курс Консалтинг"

Мать-героиня во главе Еврокомиссии

Результаты майских выборов в Европарламент сломали привычную схему назначения председателя Еврокомиссии, при которой эту должность занимал Spitzenkandidat – лидер парламентского большинства. Несколько «серий» по выдвижению тех или иных кандидатов завершились довольно быстро и весьма неожиданно – председателем Еврокомиссии избрана министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Тремя главными европейскими странами руководят люди (Меркель, Макрон, Мэй), не имеющие детей? Если к ним добавить фон дер Ляйен и количество детей разделить на 4, то получится 1,75 – больше, чем приходится на одну женщину в Германии. Так что теперь в европейском руководстве с детьми всё нормально... А. Кротов

Хочется, как в Китае?



«Хотим, как в Китае!», «Нам надо так, как в Китае!» – не раз слышал я от людей самых разных взглядов, не только коммунистов или ностальгирующих по советским временам. Так думают и многие мои соотечественники здесь, в Германии, впечатленные мощным экономическим ростом Китая, равно как и недовольные удручающим состоянием российской экономики. Национализация экономики, отмена приватизации, аресты, репрессии… Насильственная китаизация уйгуров и перевоспитание в трудовых лагерях… Вы еще хотите, как в Китае? ...

Е.Кочанов

Закон о трудовой миграции квалифицированных специалистов

Сегодняшние правила разрешают иностранную трудовую миграцию в Германию обладателям дефицитных профессий из списка немецкого ведомств труда. Важным критерием выдачи разрешения на трудовую деятельность в Германии является минимальная годовая зарплата. Новый закон отменяет понятие «дефицитная профессия». Уходит в прошлое и понятие о минимальной годовой зарплате. Основными критериями трудовой миграции становятся профессиональная квалификация иностранца и трудовой договор с немецким работодателем… Трудиться в Германии сможет теперь любой иностранец...

Адвокат Т.Пуэ Читать полностью >>

Нас утро (не) встречает прохладой...



Вентиляторы. Казалось бы, самые простые охладительные приборы, проще только веер. Они создают ветер, который нас обдувает. Они бывают, по принципу действия, осевые и радиальные (центробежные), по исполнению – настольные и напольные, экзотику, вроде шапки-вентилятора не рассматриваем. Осевой – это пропеллер, который гонит воздух, радиальный – нечто вроде турбинки. Есть еще оригинальные вентиляторы фирмы Dyson, которые гонят воздух непонятно чем и как, а выглядят как дырка от бублика. О домашних приборах, которые помогают нам спасаться от жары: о вентиляторах и кондиционерах ...

С. Мучник Читать полностью >>

Криптовалюта: шифрованные деньги из анонимного источника

Деньги это всё-таки или экономический пузырь? Любой тип криптовалюты не имеет официального статуса в качестве платежного средства. Но типовые свойства вроде децентрализации привлекательны для пользователей. Владелец любой из существующих криптовалют не привязан к какой-либо географической точке, государству или политическому строю. Несмотря на привязку курса к реальным деньгам вроде доллара США или евро, цифровые деньги «ценны сами по себе». От биткойна до «моря валют». Биткоин – техническая революция или обман века? В финансовом мире до сих пор спорят о его перспективах...

О.Филимонов



Эксодус арийцев, или Почему немецкие семьи покидают города

Коренных немцев в городах Германии становится всё меньше, а иностранцев и немцев иностранного происхождения – всё больше? Как объяснить это стремление к внутренней миграции? Правые политики трактуют этот феномен заметным притоком беженцев, огромная масса которых оседает в мегаполисах и больших городах. Либеральные же и левые политики пытаются объяснить это явление иными причинами – резким ростом квартирной платы (Mietpreis) и цен на недвижимость в больших городах...

Э.Мармер

Законодательные изменения в Германии: июль-август 2019 года

Изменения в июле 2019 года: увеличение пособий и выплат на детей; повышение размера пенсии; изменение срока подачи налоговой декларации; увеличение почтовых расходов… Изменения в августе 2019 года: увеличение помощи на обучение (Bildungs– und Teilhabepaket); введение Закона об электро-скутерах – с 15 июня разрешено использовать E-Scooter в качестве официального вида транспорта; премия за покупку электромобилей; запрет дизеля в Берлине; увеличение вознаграждения для опекунов и попечителей; реформа BAföG – максимальная сумма поддержки возрастет с 735 евро сегодня до 861 евро к 2020 году… Ю.Франк

Почти идеальный ребёнок

Постоянно ноющие дети. Не плачут, не истерят, а именно ноют. Кажется, что все им как-то не в тему. Как правило, эти дети вполне договороспособны и в любой момент могут сформулировать, чего они сейчас хотят. Но до конца (до радостного детского смеха и открытого веселья) удовлетворить их практически невозможно. Если на такого ребенка наорать, то он опять же не станет рыдать и топать ногами, а будет тихонечко жалобно скулить в углу, вызывая у сорвавшегося родителя пронзительное чувство вины. Детские капризы. Как бороться с нытьем и хныканьем... К.Мурашова

Пиастры!

У берегов Колумбии на глубине более 600 метров был найден знаменитый испанский галеон «Сан-Хосе». На его борту находились несметные богатства. Летом 1708 года испанская флотилия столкнулась с английской эскадрой возле острова Бару. В течение полутора часов шёл бой, и на «Сан-Хосе» взорвался хранившийся в трюмах порох. Весь груз галеона – золото, серебро и изумруды – ушёл на дно. Поиски судна продолжались долгое время. В 2015 году международная команда учёных официально заявила об их завершении и переходе к более детальному изучению обломков... Сокровища испанского галеона «Сан-Хосе» на дне океана... С. Мучник

«Проснись, Германия!»

Как оказалась эта ведущая страна сегодня в задних рядах мировой табели о рангах в сфере дигитализации – ключевой технологии будущего?! Даже элементарная мобильная связь прерывается здесь в любом тоннеле, в поезде или сельской местности. А по доступности интернета Германия стоит позади Румынии! Парадокс? Нет, закономерный результат долговременных упущений. Компьютер изобретен в Германии. Но где мировые лидеры, производящие компьютеры и смартфоны? Чип-карта родилась в Германии 50 лет назад, распространилась по миру, но здесь поныне акцептируется не везде, облагается сборами. О причинах отставания Германии в современных направлениях технического прогресса и возможных путях ликвидации этого отставания...

Л.Когосов



Альберт Геринг. Проклятие имени

Герман Геринг, рейхсмаршал нацистской Германии, был одним из главных военных преступников того времени. А его брат Альберт выступал против нацистского режима и помогал его жертвам уехать из страны или избежать концлагерей. После войны его обвиняют в пособничестве нацистскому режиму, хотя он никогда не состоял в партии. На допросах он рассказывает, как помогал евреям бежать из страны, но следователи не верят ему. И вот, сидя в камере, он пишет список «Люди, которым я спас жизнь с риском для себя». В нем 34 имени его друзей, которых он, пользуясь положением и родственными связями, спас от нацистских преследований… Но знаменитым, как список Шиндлера, этот список не стал... И.Парасюк

Вокруг света всей семьей

Кругосветное путешествие было мечтой многих в самые разные времена. Видеть десятки, сотни стран, пересекать моря и океаны, менять климатические зоны и часовые пояса, открывая мир, – это ль не цель, достойная человека? Но как решиться бросить всё и отправиться в путь? Даже одинокий, бессемейный человек крепко призадумается. А семейный? Вот молодая семья из Дортмунда с тремя маленькими детьми и двумя чемоданами отважно пустилась в четырехмесячное путешествие по странам и континентам. О том, как организовать самим себе такое путешествие, рассказывает нашему корреспонденту Марина Фюттерер... М. Фюттерер Читать полностью >>

Время читать. Чулпан Хаматова: «Я иду, как ледокол, к намеченной цели – помочь больным детям»

Зима. 5 утра. Хрупкая маленькая фигурка тонет в больших валенках и ватнике с чужого плеча. Руки поднимают тяжеленный лом и опускают его на глыбы льда, сковавшего улицу. Первокурсница театрального училища отрабатывает свое первое жилье в Москве. Будущая народная артистка начинает трудовую жизнь с дворника. С этого воспоминания Чулпан Хаматовой начинается книга «Время колоть лёд», и смысл этой метафоры будет ясен читателю. Пора менять жизнь, свою и других. Если лёд не колоть, то заледенеет всё вокруг. «Иначе жизнь потеряет смысл», – говорит Чулпан Хаматова... Н.Ухова

Месть женщины