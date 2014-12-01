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Анонсы августовского номера журнала «Партнёр»
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Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно, – это стиль «Партнёра».
Коротко о главном
Редакция журнала «Партнёр»
|Защита климата касается всех нас
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Экология стала ключевой темой политики и экономики. потепление все больше беспокоит немцев, особенно молодых. Большинство населения готово поддержать дополнительные меры по сокращению выбросов в атмосферу парникового газа CO2 и принести материальные жертвы ради сокращения использования угля, нефти и газа. Растущая популярность зеленых заставляет правящие партии действовать более решительно. В этом году произошло нечто неожиданное: школьники, считавшиеся политически пассивными, вдруг в массовом порядке стали выходить на демонстрации с требованием защитить климат...
" Курс Консалтинг"
|Мать-героиня во главе Еврокомиссии
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Результаты майских выборов в Европарламент сломали привычную схему назначения председателя Еврокомиссии, при которой эту должность занимал Spitzenkandidat – лидер парламентского большинства. Несколько «серий» по выдвижению тех или иных кандидатов завершились довольно быстро и весьма неожиданно – председателем Еврокомиссии избрана министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.Тремя главными европейскими странами руководят люди (Меркель, Макрон, Мэй), не имеющие детей? Если к ним добавить фон дер Ляйен и количество детей разделить на 4, то получится 1,75 – больше, чем приходится на одну женщину в Германии. Так что теперь в европейском руководстве с детьми всё нормально...
А. Кротов
|Хочется, как в Китае?
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«Хотим, как в Китае!», «Нам надо так, как в Китае!» – не раз слышал я от людей самых разных взглядов, не только коммунистов или ностальгирующих по советским временам. Так думают и многие мои соотечественники здесь, в Германии, впечатленные мощным экономическим ростом Китая, равно как и недовольные удручающим состоянием российской экономики.Национализация экономики, отмена приватизации, аресты, репрессии… Насильственная китаизация уйгуров и перевоспитание в трудовых лагерях… Вы еще хотите, как в Китае?...
Е.Кочанов
|Закон о трудовой миграции квалифицированных специалистов
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Сегодняшние правила разрешают иностранную трудовую миграцию в Германию обладателям дефицитных профессий из списка немецкого ведомств труда. Важным критерием выдачи разрешения на трудовую деятельность в Германии является минимальная годовая зарплата. Новый закон отменяет понятие «дефицитная профессия». Уходит в прошлое и понятие о минимальной годовой зарплате. Основными критериями трудовой миграции становятся профессиональная квалификация иностранца и трудовой договор с немецким работодателем…Трудиться в Германии сможет теперь любой иностранец...
Адвокат Т.Пуэ
|Нас утро (не) встречает прохладой...
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Вентиляторы. Казалось бы, самые простые охладительные приборы, проще только веер. Они создают ветер, который нас обдувает. Они бывают, по принципу действия, осевые и радиальные (центробежные), по исполнению – настольные и напольные, экзотику, вроде шапки-вентилятора не рассматриваем. Осевой – это пропеллер, который гонит воздух, радиальный – нечто вроде турбинки. Есть еще оригинальные вентиляторы фирмы Dyson, которые гонят воздух непонятно чем и как, а выглядят как дырка от бублика.О домашних приборах, которые помогают нам спасаться от жары: о вентиляторах и кондиционерах...
С. Мучник
|Криптовалюта: шифрованные деньги из анонимного источника
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Деньги это всё-таки или экономический пузырь? Любой тип криптовалюты не имеет официального статуса в качестве платежного средства. Но типовые свойства вроде децентрализации привлекательны для пользователей. Владелец любой из существующих криптовалют не привязан к какой-либо географической точке, государству или политическому строю. Несмотря на привязку курса к реальным деньгам вроде доллара США или евро, цифровые деньги «ценны сами по себе».От биткойна до «моря валют». Биткоин – техническая революция или обман века? В финансовом мире до сих пор спорят о его перспективах...
О.Филимонов
|Эксодус арийцев, или Почему немецкие семьи покидают города
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Коренных немцев в городах Германии становится всё меньше, а иностранцев и немцев иностранного происхождения – всё больше? Как объяснить это стремление к внутренней миграции? Правые политики трактуют этот феномен заметным притоком беженцев, огромная масса которых оседает в мегаполисах и больших городах. Либеральные же и левые политики пытаются объяснить это явление иными причинами – резким ростом квартирной платы (Mietpreis) и цен на недвижимость в больших городах...
Э.Мармер
|Законодательные изменения в Германии: июль-август 2019 года
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Изменения в июле 2019 года: увеличение пособий и выплат на детей; повышение размера пенсии; изменение срока подачи налоговой декларации; увеличение почтовых расходов…
Изменения в августе 2019 года: увеличение помощи на обучение (Bildungs– und Teilhabepaket); введение Закона об электро-скутерах – с 15 июня разрешено использовать E-Scooter в качестве официального вида транспорта; премия за покупку электромобилей; запрет дизеля в Берлине; увеличение вознаграждения для опекунов и попечителей; реформа BAföG – максимальная сумма поддержки возрастет с 735 евро сегодня до 861 евро к 2020 году…
Ю.Франк
|Почти идеальный ребёнок
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Постоянно ноющие дети. Не плачут, не истерят, а именно ноют. Кажется, что все им как-то не в тему. Как правило, эти дети вполне договороспособны и в любой момент могут сформулировать, чего они сейчас хотят. Но до конца (до радостного детского смеха и открытого веселья) удовлетворить их практически невозможно. Если на такого ребенка наорать, то он опять же не станет рыдать и топать ногами, а будет тихонечко жалобно скулить в углу, вызывая у сорвавшегося родителя пронзительное чувство вины.
Детские капризы. Как бороться с нытьем и хныканьем...
К.Мурашова
|Пиастры!
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У берегов Колумбии на глубине более 600 метров был найден знаменитый испанский галеон «Сан-Хосе». На его борту находились несметные богатства. Летом 1708 года испанская флотилия столкнулась с английской эскадрой возле острова Бару. В течение полутора часов шёл бой, и на «Сан-Хосе» взорвался хранившийся в трюмах порох. Весь груз галеона – золото, серебро и изумруды – ушёл на дно. Поиски судна продолжались долгое время. В 2015 году международная команда учёных официально заявила об их завершении и переходе к более детальному изучению обломков...
Сокровища испанского галеона «Сан-Хосе» на дне океана...
С. Мучник
|«Проснись, Германия!»
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Как оказалась эта ведущая страна сегодня в задних рядах мировой табели о рангах в сфере дигитализации – ключевой технологии будущего?! Даже элементарная мобильная связь прерывается здесь в любом тоннеле, в поезде или сельской местности. А по доступности интернета Германия стоит позади Румынии! Парадокс? Нет, закономерный результат долговременных упущений. Компьютер изобретен в Германии. Но где мировые лидеры, производящие компьютеры и смартфоны? Чип-карта родилась в Германии 50 лет назад, распространилась по миру, но здесь поныне акцептируется не везде, облагается сборами.О причинах отставания Германии в современных направлениях технического прогресса и возможных путях ликвидации этого отставания...
Л.Когосов
|Альберт Геринг. Проклятие имени
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Герман Геринг, рейхсмаршал нацистской Германии, был одним из главных военных преступников того времени. А его брат Альберт выступал против нацистского режима и помогал его жертвам уехать из страны или избежать концлагерей. После войны его обвиняют в пособничестве нацистскому режиму, хотя он никогда не состоял в партии. На допросах он рассказывает, как помогал евреям бежать из страны, но следователи не верят ему. И вот, сидя в камере, он пишет список «Люди, которым я спас жизнь с риском для себя». В нем 34 имени его друзей, которых он, пользуясь положением и родственными связями, спас от нацистских преследований… Но знаменитым, как список Шиндлера, этот список не стал...
И.Парасюк
|Вокруг света всей семьей
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Кругосветное путешествие было мечтой многих в самые разные времена. Видеть десятки, сотни стран, пересекать моря и океаны, менять климатические зоны и часовые пояса, открывая мир, – это ль не цель, достойная человека? Но как решиться бросить всё и отправиться в путь? Даже одинокий, бессемейный человек крепко призадумается. А семейный? Вот молодая семья из Дортмунда с тремя маленькими детьми и двумя чемоданами отважно пустилась в четырехмесячное путешествие по странам и континентам. О том, как организовать самим себе такое путешествие, рассказывает нашему корреспонденту Марина Фюттерер...
М. Фюттерер
|Время читать. Чулпан Хаматова: «Я иду, как ледокол, к намеченной цели – помочь больным детям»
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Зима. 5 утра. Хрупкая маленькая фигурка тонет в больших валенках и ватнике с чужого плеча. Руки поднимают тяжеленный лом и опускают его на глыбы льда, сковавшего улицу. Первокурсница театрального училища отрабатывает свое первое жилье в Москве. Будущая народная артистка начинает трудовую жизнь с дворника.
С этого воспоминания Чулпан Хаматовой начинается книга «Время колоть лёд», и смысл этой метафоры будет ясен читателю. Пора менять жизнь, свою и других. Если лёд не колоть, то заледенеет всё вокруг. «Иначе жизнь потеряет смысл», – говорит Чулпан Хаматова...
Н.Ухова
|Месть женщины
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В 1930 году Агата вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал археолог Макс Маллоуэн, который был моложе ее на пятнадцать лет. Они прожили вместе 46 лет до самой ее смерти. Макс пережил жену всего на два года. Это был счастливый брак. Сама Агата, которую разница в возрасте совершенно не смущала, как-то сказала: «Замечательно, когда муж – археолог. С каждым годом ты для него становишься всё ценнее».В 1965 году свет увидела автобиография Агаты Кристи, которая заканчивалась словами: «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована». О семейной жизни Агаты Кристи...
О.Нахт
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... и еще три десятка статей читайте в августовском номере журнала!
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Материалы августовского выпуска будут выставлены на портале 28 августа
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