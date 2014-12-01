Анонсы сентябрьского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Экономисты требуют срочно помочь Рурской области

19 регионам Германии грозит хроническое отставание, 4 из них находятся в NRW. Институт немецкой экономики в Кёльне бьет тревогу и предлагает пути решения. Главный вывод ученых IW: 19 из этих 96 регионов срочно нуждаются в помощи, иначе им грозит хроническое отставание. 11 из этих наиболее проблемных регионов находятся на востоке страны, 8 - в Западной Германии, причем сразу 4 - в земле Северный Рейн-Вестфалия (NRW). Это уже упомянутый Дуйсбург/Эссен, регион Эмшер-Липпе с городами Гельзенкирхен, Реклингхаузен, Гладбек и Хальтерн-ам-Зе, Бохум/Хаген и Дортмунд, включая Бергкамен и Хамм. Иными словами, это вся Рурская область. Но предпосылки для оздоровления ситуации есть. Нужны быстрые и смелые политические решения, способные не допустить перерастания временного отставания в хроническое... " Курс Консалтинг"

На отдых – под бомбежки?

Cирийские беженцы в своем большинстве не прочь воспользоваться правом отпуска, чтобы посетить родину. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер говорит: «Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца». И предполагает запустить процедуру отслеживания визитов беженцев в Сирию и возбуждения дел о лишении права на предоставление убежища. Хорст Зеехофер добавил также, что немецкие власти внимательно наблюдают за развитием ситуации в Сирии. Он сказал: «Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять возврат беженцев в их страну». Челночное передвижение между Сирией и Германией не должно иметь места. Иначе это – издевательство над немецким гостеприимством... А. Кротов Читать полностью >>

Город, в который хочется вернуться



«Люблю Львов, хотя и киевлянин. Поездку по делам ждал со смешанным чувством: боялся разочароваться. Ведь в одну и ту же реку не войти дважды, а со времени последнего визита во Львов прошло как-никак более 30 лет… Опасения не оправдались, причем настолько, что захотелось поделиться впечатлениями. Но сначала несколько фактов. У города с населением свыше 800 тыс. чел. – крупнейшего в Западной Украине – богатая история. Первое упоминание в летописи – 1256 год. Это замковый город, но без замка. В городе протекает река Полтва, но ее тоже не увидеть – давно закована в каменное ложе под его мостовыми. Зато здесь сохранилось наибольшее в Украине количество иных памятников архитектуры. Древний Львов сегодня…» Л.Когосов

100 дней президента Зеленского

Изменилось ли что-то за истекшие 100 дней для страны и ее граждан? Пока можно отметить, что заметно укрепилась украинская национальная валюта – гривна. Во-вторых, снята острота языковой проблемы, которую предыдущий президент считал одним из важнейших столпов своей внутренней политики. Само собой разумеется, что архисложные задачи, стоящие перед страной, не решить за 100 или даже за 1100 дней. В своей президентской программе, которая называлась «Украина моей мечты», Владимир Зеленский писал о тех проблемах, которые он хотел бы полностью или хотя бы частично решить за пять лет своего президентства. Среди самых приоритетных задач значились: прекращение военных действий на Юго-Востоке Украины, победа над коррупцией, оживление экономики, повышение жизненного уровня населения. Что у него получится и как скоро, покажет будущее... Г.Калихман

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Исключения из статуса немецкого позднего переселенца по § 5 BVFG



Для потенциальных переселенцев из постсоветских республик Германия устойчиво остается интересным направлением. После почти 35-ти лет большой миграции из бывшего СССР на постсоветском пространстве по-прежнему живет немало людей с переселенческими планами. Для потенциальных переселенцев из постсоветских республик Германия устойчиво остается интересным направлением… Германия зовёт...



Т.Пуэ

Меня спас русский язык

«Когда Гитлер пришел к власти, мне было 10 лет. Но я отлично помню, что большинство людей приветствовали его политику. Это и мои родители, и соседи. Все устали от инфляции, безработицы, а фюрер обещал со всем этим покончить. Первые легкие победы в войне с Францией и с Польшей (фактически была покорена вся Европа) всех вдохновили. В Германии была просто эйфория. Такой же легкой представлялась и военная кампания в России... Но прошли месяцы, год, два... А конца не было видно. И не слышно о новых победах. Берлин бомбят. С востока идут эшелоны с ранеными. Вместе с другими молодыми девушками я была мобилизована для работы на военном заводе…»... С. Жукова



BAföG пошел в рост

Более чем на сто евро в месяц увеличен с августа максимальный месячный размер BAföG. Например, для бездетных студентов и учащихся в возрасте до тридцати лет он составляет теперь 853 евро в месяц (ранее 735 евро). Для тех, кто старше тридцати лет, но тоже не имеет детей, новый максимальный показатель 933 евро в месяц (ранее также 735 евро). Студентам-родителям увеличили добавку на уход за детьми до 140 евро в месяц на каждого ребенка в возрасте до 14 лет (ранее было 130 евро на каждого ребенка в возрасте до десяти лет, более взрослые дети не учитывались). Школьникам-старшеклассникам и учащимся в системе, приравненной к школьному образованию, максимальный месячный размер подняли до 825 евро (было 708).Насколько, для кого и при каких условиях стипендия становится больше? Что надо знать тем, кто его получает, и тем, кто ранее не имел права на получение?...

О.Филимонов

Борьба за экологию по-немецки

…Наши мудрые депутаты бундестага предложили поднять сегодняшний 7%-й НДС на мясные и колбасные продукты до 19%. А как связаны между собой изменение климата и потребление мяса? На первый взгляд – никак. Однако, экологи уже давно подсчитали, что почти 15% провоцирующих необратимое потепление климата парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу человеком, приходится на индустрию животноводства, совокупный объём выбросов которой находится на уровне выбросов всех вместе взятых видов транспорта. Но в отличие от сжигания ископаемого топлива (бензина, дизеля, газа), при котором выделяется диоксид углерода, основные газы, выбрасываемые при производстве мяса – это метан (выделяется в результате процесса пищеварения животных) и окись азота (выделяется при удобрении лугов и пастбищ), парниковый эффект которых в 23 и 300 раз соответственно превышает парниковый эффект диоксида углерода. Отсюда вывод: чем меньше мы будем есть мяса, тем меньше его будут производить. Животноводство угрожает экологии… Э.Мармер

Обзор законодательства Германии: август-сентябрь 2019 года

Гражданские права, финансы, новые правила доступа к онлайн-банкингу и онлайн-платежей, усиление мер против отмывания денег… Доступ беженцев к обучению и интеграции, финансы для стажеров, онлайн-идентификация граждан, закон об участии детей в расходах по уходу за родственниками, борьба с нелегальной занятостью в Германии, законопроект «Arbeit-von-morgen-Gesetzes», инвестиции в новое жилье, онлайн-банкинг, онлайн-платежи... Ю.Франк

Книгомания on-line, или Краткий курс BookTube

Одни твердят, что Россия – одна из самых читающих стран, другие – что её культура деградирует. Меж тем каналы BookTube растут, как грибы после дождя. Козьма Прутков заявил: «Никто не обнимет необъятного». Что ж, проложим хотя бы тропинки в виртуальном мире книг. Книжные блогеры читают сутками: в метро, за столом, перед сном, на прогулках – и хотят заразить своей страстью нас. Мы же ждём профессионального, без снобизма, совета. Набираем в поисковом окне видеохостинга «обзоры книг» – и на нас обрушивается водопад аккаунтов… Обзор видеоблогов на YouTube... Г.Цесарская

Игра для детей и родителей

Эта идея уже несколько раз была реализована на практике, причем вполне успешно. О чем речь? О кружке для детей и родителей. В этом вся соль: ребенок и родитель весь учебный год работают вместе. Условное название курса – «Наш мир». Идеально для детей, которые склонны к компьютерной зависимости. А также для родителей, которым не совсем понятно, чем заняться вместе с детьми, или для родителей, которым кажется, что с их детско-родительскими отношениями «что-то не так» или они «какие-то не такие, как мне бы хотелось». Тематику курса можно обозначить как география-биология-экология-этнология... К.Мурашова



Здравствуй, ракета! Реквием по ДРСМВ

Договор по ракетам средней и малой дальности утратил силу. То, что в мире не происходит новых больших войн – результат не мудрости политиков, а изобретательности ученых. Смертельное оружие сдерживает любого потенциального агрессора, оно гарантирует полное уничтожение противника ответным ударом (с попутным уничтожением вообще всего человечества). Поэтому оружие хоть и развивают, но всерьез применять никто его не собирается. Мир держится на зыбком балансе, нарушение которого может быть смертельно опасно. Сейчас именно один из таких моментов... С.Мучник

Клара Шуман

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина», – гласит известная английская пословица. Такой великой женщиной была Клара Вик, жена известного немецкого композитора Роберта Шумана. Она стала его музой, опорой и любовью всей его жизни. 13 сентября 2019 года исполняется 200 лет со дня её рождения. В 19 веке роль женщины ограничивались в основном рамками семьи, а Клара Шуман стала композитором, виртуозным музыкантом, известным педагогом, матерью 8 детей и, говоря современным языком, успешной «бизнесвумэн»... Л.Фомичева

Швеция. Обыкновенная процветающая страна

Что в первую очередь приходит на ум, когда говорят о Швеции? IKEA, Saab, Ericsson , Electrolux, Oriflame, Volvo... Обязательно вспомнят Нобеля… Как ни прискорбно, но в истории Швеции были и весьма неблаговидные страницы. Именно в Швеции впервые в мире появились государственные институты расовой биологии. Закон «о чистоте расы» вышел в Швеции в 1935 году. Причем это не было калькой варварских немецких законов. Но в соответствии с этим законом (пусть и более мягким, не предусматривающим физическое уничтожение «неполноценных особей»), с 1935 по 1976 (!) годы были принудительно стерилизованы более 63 тыс. человек. То ли в связи с заботой о расовой гигиене, то ли из страха перед Германией, но в 1938 году вышло предписание пограничной службе не пускать в страну еврейских беженцев. Но современная Швеция и весь цивилизованный мир помнит и чтит имена совсем других людей... И.Парасюк

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