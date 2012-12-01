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«Партнер» №1 (268) 2020г.

Что ждет «большую коалицию» в 2020 году?

В ноябре-декабре 2019 года состоялись съезды четырех парламентских партий и ряд других заметных событий. О съезде зеленых и смене руководства левых мы рассказали в прошлом номере. О съезде CDU в этих заметках говорится не будет, поскольку его итоги можно выразить одной фразой: партия держит «мхатовскую паузу».

Поговорим о тех партийных съездах, результаты которых могут сыграть в немецкой политике значительную роль, причем очень скоро.

Социал-демократия движется справа налево

Обвал популярности социал-демократической партии (SPD) единогласно объясняют длительным сотрудничеством с блоком христианских демократов и христианских социалистов (CDU/CSU) в «большой коалиции» и неизбежным при таком сотрудничестве «сползанием» вправо, равно как падение популярности консерваторов – столь же неизбежным сползанием влево.

Поэтому перед съездом многие прочили победу тандему Заскии Эскен и Норберта Вальтер-Борьянса, хотя конкурентом этой пары был дуэт политического тяжеловеса, самого вице-канцлера и министра финансов Олафома Шольца и политика из Бранденбурга Клары Гайвитц. Программа будущих победителей традиционна для социал-демократии и перечислять ее положения не имеет смысла, поскольку победу новых руководителей предопределил один пункт: работа в «большой коалиции» для SPD неприемлема. Та часть наблюдателей за политической жизнью Германии, которой не терпится увидеть дестабилизацию ведущей страны Европы, сразу после победы команды Эскен-Борьянса заявила, что «большая коалиция» может прекратить свое существование уже в первой половине декабря прошедшего года.

Кто же они такие, новые руководители SPD? Эскен – специалист в области IT, у нее трое детей, она поборник «настоящего социализма», которого, по ее словам, еще никто не видел в реальности. Борьянс – экономист на пенсии, в течение многих лет (2010-2017) был министром финансов Северного Рейна-Вестфалии (один министр финансов одолел другого министра финансов). В партийной иерархии они были малозаметными фигурами, и их взлет произошел быстро и неожиданно.

Такая быстрая карьера по партийной линии возможна только при мощной поддержке авторитетных фигур. Какой же хормейстер составил этот дуэт? 67-летнего Борьянса и 58-летнюю Эскен нашел, собрал в пару и подготовил к выборам … 30-летний Кевин Кюнерт, лидер молодежной организации социал-демократов (JuSo), который в столь юном возрасте считается главным стратегом партии и восходящей звездой немецкой политики. Кюнерт – яркий и последовательный сторонник «левой идеи».

Два слова о Кюнерте, коль скоро его имя прозвучало в контексте судьбы «большой коалиции». Слов нет, такие восторженные характеристики не мог заработать заурядный человек. Но партийная карьера возможна только в случае, если рейтинг партии устремляется вверх. Полгода прошло с того момента, как мы наблюдали крах политической карьеры Андреа Налес. Она тоже начинала как пассионарный лидер JuSo и тоже была замечательным харизматичным оратором. Но ее подъем пришелся на время «тектонических» сдвигов в политическом ландшафте, катастрофичных для SPD, и она пожала то, что посеяли другие. Сделает ли из этого правильные выводы Кюнерт и выберет ли единственно верный момент для своего выдвижения на первые роли? Если да – летать ему высоко. Промахнется – повторит судьбу Налес и Мартина Шульца.

Так что же с распадом «большой коалиции», о неизбежности которого твердили горячие головы? Прошла одна неделя декабря, вторая, третья, а о распаде коалиции – ни гу-гу. Более того, новые лидеры социалистов заявили о поиске новых путей взаимодействия с CDU/CSU. Серьезные аналитики говорят: если дело дойдет до распада коалиции, то никто не позавидует CDU, а в случае с SPD – и сочувствовать будет некому.

У социал-демократов есть свои аналитики, которые знают, как тасовать политические колоды. Практически сразу после своего избрания Заскиа Эскен сказала примерно следующее: я стою на тех же позициях по отношению к «большой коалиции», что и до выборов, но при этом считаю, что нужно дать ей шанс. Те левые требования, которые озвучили Эскен и Борьянс, многие назвали «неприемлемыми» для CDU, что может сделать их сотрудничество невозможным.

Вся история больших коалиций прошла на моих глазах, и подобные непримиримые противоречия декларировались всегда. Я для себя формулирую ситуацию так: эти заклятые друзья, вступая в переговоры, быстро отчаиваются прийти к согласию практически по любому вопросу, после чего садятся за стол и в состоянии отчаяния подписывают совместные решения. Как это у них получается, я не пойму, поэтому я и не политик.





Правда, хоть навык постоянной войны с временными перемириями у сторон выработан до автоматизма, новых трудностей христианским демократам во главе с Меркель не избежать. Новые лидеры не проявляют интереса к министерским портфелям, поэтому линия партии будет вырабатываться далеко от правительственного кабинета, а это потребует новых подходов.

Кевин Кюнерт, в свою очередь, пообещал быть «сторожевой собакой», которая будет наблюдать за неуклонностью возвращения SPD на позиции истинно левой партии, каковой ее видели отцы-основатели 150 лет назад.

Гауланд ушел, но оставил преемника

На съезде «Альтенативы для Германии» самым громким событием стал добровольный уход с поста одного из его сопредседателей Александра Гауланда. Главный идеолог теперь будет почетным председателем. На свое место Гауланд продвинул любимца – Тино Хрупалла, маляра по профессии, по сей день владеющего небольшой компанией, специализирующейся на мелких ремонтных работах.

В партии сейчас серьезный раскол между умеренными, которых представляет второй сопредседатель Йорг Мойтен (его полномочия съезд продлил) и радикалами во главе с Бьорном Хёке и Андреасом Кальбитцем. Делегаты дали понять, что о примирении речь сейчас идти не может: когда Мойтен закончил свое выступление на съезде, половина зала встала и устроила овацию, другая половина хранила презрительное молчание.

Хрупалла – компромиссная фигура. Его считают умеренным, и его кандидатуру поддержали оба лагеря. Гауланд надеется, что Хрупалле удастся восстановить единство партии. Это как никогда важно для почетного председателя. Гауланд считает, что наступил момент, когда партия может претендовать на вхождение во власть. Этот путь (по Гауланду) возможен только при выработке умеренной позиции, а радикалы, воодушевленные своим успехом на земельных выборах в восточных землях, напротив, хотят сделать курс партии еще более жестким. Хотя, казалось бы, куда уж жестче: у «народников-националистов» из так называемой «сети «Крыло» («Flügel»-Netzwerk) и так репутация крайне правых.

Здесь подходящий момент для ремарки. Уже после съезда свое решение обнародовало Ведомство по охране Конституции. «DerFlügel» и «JungeAlternative» поставлены на учет как правые экстремисты. Правоохранители сообщают, что с января, когда эти объединения получили квалификацию «Prüffall», то есть подлежащие контролю, мероприятия по наблюдению подтвердили неблагонадежность этих организаций. Более того, получив такое «повышение», эти два объединения потянули за собой всю партию, которая целиком угодила в категорию «Prüffall».





Когда Гауланд во время работы съезда и сразу после него декларировал свое видение задач, которые стоят перед партией, этого решения еще не было. Поэтому почетный председатель говорил, как сделать партию «рукопожатной», изменить ее имидж и избавиться от репутации маргинальной и экстремистской. Гауланд надеется, что изменения в руководстве SPD приведут к распаду «большой коалиции», а продолжающееся падение рейтинга CDU не оставит консерваторам другого варианта, как искать пути создания альянса с «Альтернативой».

В Германии шестой год публикуется «Научный барометр», в котором освещаются вопросы взаимодействия общества и науки. В нынешнем году наибольший интерес населения вызывают медицина (73% опрошенных), естественные науки (66%), социальные и гуманитарные науки (50%). Наиболее интенсивного исследования, по мнению общества, требуют исследования климата (41%), на втором месте – здоровье и питание (39%).

В Саксонии-Анхальт из-за одного политика с сомнительной репутацией под угрозой оказалась руководящая «кенийская» коалиция. В одном из округов работает политик от CDU по имени Роберт Мёритц, который в молодости имел тесные связи с крайне правой средой. Зелёные заявили, что наличие татуировки в виде черного солнца (трех свастик), которой продолжает щеголять Мёритц, несовместимо с принадлежностью к одной из руководящих партий. Политика, однако, поддержали и местные товарищи по партии, и сам генсек CDU Свен Шульце.

Число пенсионеров, пользующихся услугами бесплатных продовольственных магазинов в Германии (Tafeln), выросло за год на 20% – до 430 тысяч. Председатель правления Tafel Deutschland Йохен Брюль рассказал, что часто слышит от пожилых людей, что они не включают зимой отопление из-за боязни, что весной не смогут оплатить счет.

Отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Гамбурга организовал крупнейшую в своей истории операцию по пресечению мошенничества в области медицины и фармацевтики. Операция началась на 47 объектах, к которым в ходе операции добавились еще 11. Изъято множество документов и носителей информации. Пока речь идет об ущербе в сумме 8,6 млн евро. Обвинения предъявлены 14 фигурантам: трем фармацевтам, девяти врачам и двум высокопоставленным аптечным чиновникам. Они обвиняются в манипуляциях с рецептами на онкологические препараты. Речь, по счастью, не идет о поддельных, загрязненных или просроченных лекарствах.

Александр Кротов (Эссен)

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