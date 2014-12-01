Анонсы январского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Что ждет «большую коалицию» в 2020 году?

В ноябре и декабре 2019 года состоялись съезды четырех парламентских партий. О съезде зеленых и смене руководства левых мы рассказали в прошлом номере. О съезде CDU в этих заметках говорится не будет, поскольку его итоги можно выразить одной фразой: партия держит паузу. Поговорим о тех партийных съездах, результаты которых могут сыграть в немецкой политике значительную роль, причем очень скоро. Социал-демократия движется справа налево…Вся история больших коалиций прошла на наших глазах, и непримиримые противоречия декларировались всегда. Эти заклятые друзья, вступая в переговоры, быстро отчаиваются прийти к согласию практически по любому вопросу, после чего садятся за стол и в состоянии отчаяния подписывают совместное решение. Как это у них получается?..О съездах четырех партий… А.Кротов

Мировая экономика берет курс на декарбонизацию

Зеленое электричество вместо нефти и газа… В Германии количество легковых и грузовых электромобилей, которым не нужны бензин или дизель, к 2030 году должно вырасти благодаря стимулирующим мерам правительства c нынешних примерно 100 тысяч до 7-10 миллионов. Еще быстрее переход на экологичный электрический автотранспорт пойдет в Китае. При этом для зарядки электромобилей повсюду в мире все активнее будут использовать «зеленое» электричество из возобновляемых источников. Но его можно пустить и на обогрев домов. В Европе, где раньше много топили углем и нефтью, а затем природным газом, теперь растет популярность тепловых насосов, работающих по принципу холодильников, только наоборот… Как изменится наша жизнь к концу десятилетия? Еще раз о мировой электроэнергетике... Курс Консалтинг

Время читать. Книга о Бродском и его семье



Родители поэта, Мария Вольперт и Александр Бродский, были людьми столь замечательными, что о них самих можно было бы написать книгу.Ген гениальности Иосифа следует поделить пополам между отцом и матерью. Истоки судьбы – сложный вопрос, не поддающийся с налету осмыслению… Но то, что родители повлияли на становление Бродского как человека, и влияние это было очень сильным, – факт, не подлежащий сомнению. Так же, как и то, что эта тема нам почти совсем не известна. Книга Михаила Кельмовича «Иосиф Бродский и его семья» восполняет этот пробел. Время читать...

Н. Ухова

Новая-старая стратегия – Турция в лапах Эрдогана

Турция уверенно тянет руки в Северную Африку. По неподтвержденным сообщениям в Триполи, в резиденции легитимного правительства, уже высадилась часть турецкого воинского контингента. Понятно, что для «оборонительных целей». Будет ли противостояние с российскими силовиками? Посмотрим. В начале января состоится встреча «стратегических партнеров»: Путина и Эрдогана. У них, возможно, близкие взгляды на мир и на то, что с ним надо делать. И стратегия у них тоже одна –«цап-царап». Посмотрим, как поладят. Это уже не о геополитике, это, похоже, на «пацанскую разборку» - кто круче. Имперские лозунги стали привычными и в Москве, и в Анкаре, и лозунги эти один с другим несовместимы... Е.Кочанов



Су-вид – этим все сказано



Новая технология для кухни! Хозяйкам на заметку! Это новая технология, ее основы были заложены двумя французами, биохимиком и мясником, распространение она получила уже в нашем веке. Разумеется, возник су-вид не на пустом месте: и ранее применялись технологии приготовления продуктов и при низких, заметно ниже ста градусов, температурах, и при длительном непрерывном нагреве, до десятков часов. Название «вакуумное приготовление» не вполне корректно, суть технологии – длительный низкотемпературный нагрев в замкнутом объеме. Блюда, получаемые таким способом, отличаются мягкостью, сочностью, сохраняют все полезные вещества. Причем су-вид успешно применяется и в профессиональных условиях, и в домашних. В наиболее простом исполнении, пригодном для домашней кухни, су-вид предполагает сочетание двух приборов: вакууматора (Vakuumierer) и термостата. О каждом из них можно говорить отдельно. Великолепная технология для кухни. Пользуйтесь!...

С. Мучник

Новый Закон о квалифицированной трудовой миграции

С 1-го марта 2020 года вступает в силу Закон о миграции квалифицированных иностранцев (Fachkräftezuwanderungsgesetz), в котором идет речь о трудовой миграции из стран не входящих в Европейский союз (ЕС). Новшеством, по сравнению с действующими доселе нормативами, является допуск на немецкий рынок труда трудовых мигрантов, не имеющих высшего образования. Новый закон разрешает жить и работать в Германии квалифицированному работнику-иностранцу, получившему справку немецкого работодателя о приеме на работу. Значит, и не имея высшего образования, мигрант теперь сможет получить работу… Т.Пуэ



Работа не волк. Но случается – убегает

А что касается несерьезных предложений работы, то от них лучше убегать самому. Есть неписаное правило: чем заманчивей предложение работы, тем оно подозрительней. Хорошее рабочее место, выставленное на биржу труда, не нуждается в громкой рекламе и «украшательствах». Если же вам сулят все блага земные, то, скорей всего, реальных благ кот наплакал. Между тем, если человек деятельно ищет работу, то и занять ему, конечно, хочется отнюдь не самое последнее и не самое низкооплачиваемое место. Поэтому многие попадаются на несерьезные предложения. Они специально составлены так, чтобы привлечь внимание мотивированного соискателя. Как отличить реальную (и реально оплачиваемую) работу от липовой, от обернутого в красивые фантики мартышкиного труда? Делимся секретами... О.Филимонов

Главные слова 2019 года

Словом года в Германии стало слово «Respektrente». Немецкий язык допускает, как известно, объединять сколько угодно слов в одно, в данном случае из двух слов «уважение» и «пенсия» вышел неологизм, однозначно на русский непереводимый, но по смыслу вполне ясный. Им мало пенсии, они хотят еще, чтобы их уважали – примерно так. В России Слово года назвал Экспертный совет во главе с известным ученым, профессором Михаилом Эпштейном. Входящие в совет филологи, социологи, специалисты выбрали слово «протест», отражающее события в стране и настроения многих россиян. А кроме того, выбрали еще и выражение года – «Московское дело» и антислово года – «иностранный агент (инагент)». Как видим, политика перевесила экологию… С. Мучник

Манна небесная или жалкие социальные крохи?

Немецкое сетевое пространство просто кишит информацией о том, что беженцам в ФРГ живётся лучше, чем простым социальщикам и пенсионерам. Рождественское пособие мусульманским беженцам, им и смартфон в подарок, и бесплатный проезд в городском транспорте… Может такое быть или не может? В некоторых случаях эти сообщения выглядят весьма правдоподобно и появляются не на голом месте. По-видимому, настало время, отделив зёрна от плевел, проинформировать читателя о том, насколько фейки, сплетни и слухи соответствуют реальности. Получают ли беженцы больше денег, чем коренные немцы? Нет! Беженцев можно не любить, но зачем же передёргивать факты и идти на поводу у сомнительных стереотипов ...

Э.Мармер

Дело Хайнца Фельфе

Его называли выдающимся советским разведчиком в СССР и агентом четырех разведок на Западе. Оберштурмфюрер СД, затем сотрудник британских и немецких спецслужб, позже – сотрудник КГБ СССР, преподаватель, профессор криминалистики в Москве, автор автобиографической книги «На тайной службе у Москвы. Как я переиграл ЦРУ». Что поменяло взгляды Хайнца Фельфе в пользу сотрудничества с Москвой? Увиденные им развалины родного Дрездена после поразительной по своей жестокости и абсолютно бессмысленной с военной точки зрения бомбардировки города американцами и англичанами в феврале 1945 года...

С. Шпигель

Неру никогда не плачут

Она дожила до 108 лет. Шоба Неру из династии первого премьер-министра Индии, урожденная Магдолина Фридман, венгерская еврейка. У нее была удивительная судьба. Пострадав из-за антисемитизма в Венгрии, она отправилась в Лондон, там, учась в Экономическом колледже, познакомилась с будущим мужем и уехала с ним в Индию. Несмотря на сопротивление семьи Неру, молодые люди поженились. Приняв имя Шоба Неру, она стала одной из самых влиятельных женщин в индийской политике. В 60-е годы Неру какое-то время жила в США, когда ее мужа назначили на должность индийского посла в этой стране. Она дружила с семьей Кеннеди и помогала династии Ганди... И. Парасюк



Мальчик или девочка? Вечеринка для будущих родителей

…Вы – будущая мама. И вот он, тот самый долгожданный скрининг – узи, когда, наконец, можно узнать пол вашего малыша. Наверное, каждая женщина задумывается, как же об этом рассказать своему мужу, семье, друзьям. Кто-то просто и прямо говорит об этом, а кто-то устраивает целые праздники – Gender Reveal Party. Gender Reveal Party – это семейный праздник, на который приглашают родных и близких семьи, в которой ожидается радостное событие – появление нового человечка, для того, чтобы всем и сразу, а не по сто раз и каждому, объявить пол будущего малыша. Дословно Gender Reveal Party переводится как вечеринка, на которой раскрывается пол ребенка. Это американская традиция, становящаяся все более популярной во всем мире, и неспроста – очень уж это яркое, радостное и запоминающееся событие. На этом празднике принято еще и дарить подарки, что делает его более привлекательным. Gender Reveal Party – новый модный праздник... Я. Бошманн

Музеи Германии: кражи последних лет

Музеи всегда привлекали воров. Но кражи последних лет, происходившие в музеях Германии, затмили все предыдущие не только наглостью способов их совершения и поражающей воображение стоимостью похищенного, но и невосполнимостью ущерба, причинённого немецкой культуре. Музейные кражи были, есть и будут. Воры любят музеи…Музейное воровство – не редкость. Дрезденский музей «Зелёные своды» входит в число знаменитейших музеев Европы. После «чёрного понедельника» 25 ноября 2019 года в этих уникальных коллекциях недосчитывается три гарнитура XVIII века — один бриллиантовый и два алмазных, принадлежавших Августу Сильному, - каждый из которых состоял более чем из трёх десятков предметов. По оценкам экспертов, стоимость только каратов - то есть собственно материала, из которого сделаны эти шедевры — не менее 200 млн евро. Общая же их стоимость, как неофициально заявляют официальные лица, достигает одного миллиарда евро. Арт-криминал... С.Дебрер

Где живут гении

Художник, ставший символом советского неофициального искусства, Анатолий Зверев стоит особняком даже в ряду своих выдающихся коллег-современников. По мнению Пабло Пикассо, он был «лучшим русским рисовальщиком», а крупнейший коллекционер русского авангарда Георгий Костаки считал его первым русским экспрессионистом. Его творчество было свободно как от казенщины и устоявшихся норм советского официального искусства, так и от любых доктрин андеграудных объединений. Его жизнь была вызовом обывательскому «здравому смыслу», сам его образ был живым напоминанием о свободных художниках прошлого: немного хмельной чудак, бесконечно талантливый и страдающий от безденежья, герой анекдотов и легенд, скрывающийся от милиции и создающий картины за пару минут, рисуя всем, что есть под рукой, – краской, кетчупом, горчицей. Его легендарная фраза «Дай рубль – увековечу!» не была преувеличением: герои его портретов остались в истории искусства. Кульминация, максимальный взлет его творчества был своего рода живым воплощением духа тогдашних свободных «независимо-подпольных» тенденций в искусстве. В контексте нонконформизма 1960-х Анатолий Зверев был несомненным лидером. Легенда Москвы, художник Анатолий Зверев...

В.Воловников

Многоликий старый Краков