Политика >> Ближний Восток

«Партнер» №10 (277) 2020г.

О нормализации отношений между Израилем и ОАЭ

Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке

Как профессиональный журналист-востоковед я и на своем восьмом десятке ежедневно отслеживаю: что происходит в мире? Не с тревогой, как бывает. Просто без восклицательного знака, дескать, «что вы там творите?»

И вот ежедневная программа «Время», знаете, на каком канале. Главное – это триумфальное шествие российской вакцины от коронавируса по всему цивилизованному и нецивилизованному миру. Другое дело, что полезность ее подтверждена лишь в российских лабораториях, но – громко, и это действует на публику. Потом – восставшая Беларусь, но сотни и тысячи демонстрантов, проплаченных тлетворным Западом. Реже – тема Навального, Путину невыгодно его травить, это всё «бундесфер», как убеждает всех срочно явившийся из Берлина писатель Владимир Сергиенко. Но практически ни слова о событии не то чтоб неожиданном, но знаменательном и имеющем благоприятные последствия для самого взрывоопасного места на политической карте мира – Ближнего Востока. Я имею в виду, разумеется, Соглашения о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Королевством Бахрейн.

С раннего детства я был зачарован политической картой мира, той еще, где обозначены были «Англо-Египетский Судан» и «Ливия (быв. Италия)». Ну да, там еще какие-то арабские княжества, они все порабощены Британской империей, о них и слышать-то скоро перестанут. Не получилось. Но и в 60-70-80 годы ХХ века много ли мы слышали об этих крошечных монархиях? Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман – всё это далеко за пределами МИРОВОЙ политики. Так и размышляли КГБ-шные аналитики в годы нашей молодости; так размышляют и до сих пор. «Токсичное» наследие «великого» Примакова, героически развернувшего самолет. Что там? Израиль установил дипотношения с какими-то там Эмиратами?

На самом деле произошло событие, которое может иметь долговременные последствия и для Ближнего Востока, и для всего человечества. Нормализация отношений, и не с какими-то затхлыми монархиями, а по меркам уже XXI века, с процветающими и крайне влиятельными государствами – ОАЭ и Бахрейном. Впрочем, установление Израилем дипломатических, предельно официальных, международно-правовых отношений является лишь окончательным шагом в общей динамике ближневосточной ситуации.

Отношения Израиля с ОАЭ стремительно развиваются параллельно с тем, как развивались сами Эмираты в последние десятилетия, превращаясь из государства на задворках цивилизации в передовую державу с растущим региональным и мировым влиянием.

Сейчас на Ближнем Востоке и в Северной Африке мало что решается без участия ОАЭ в той или иной степени. Скажете, нефтянка. Конечно, добыча нефти в период высоких цен сыграла колоссальную роль в становлении ОАЭ как влиятельного игрока на международной арене. Но там вовремя осознали, что нефтяной бум не будет длиться вечно, в отличие, скажем, от России, и деньги пошли не в оффшоры, а на развитие страны, на диверсификацию экономики. Израиль в этом сыграл не последнюю роль, ведь и официальные лица, и бизнесмены из Израиля в последние годы стали вполне обычными (хоть и без публичности) гостями в Эмиратах, продвигали свои инновации, которые с благодарностью и растущей прибылью были приняты местными бизнес-элитами.

Результат очевиден, доля собственно нефти в экономике ОАЭ составляет уже менее 40 процентов, остальное вплоть до сельского хозяйства, что казалось абсолютно безумной затеей в пустынной, лишенной рек стране. Появились современные опреснительные установки, полагаю, подобные тем, что уже эффективно действуют в Израиле, и вот в ОАЭ уже высажены 100 миллионов (!) деревьев. И уже в Европу поступает земляника (мы ее называем клубникой), выращенная в Эмиратах... Внешняя торговля стала важной доходной статьей бюджета, ну и, разумеется, туризм.

С приходом израильтян, весьма обнадеженных открытием для себя нового маршрута, число туристов наверняка резко возрастет. ОАЭ сможет легче получать доступ к израильским высоким технологиям, в которых растущая экономика весьма заинтересована. Параллельно в Израиле ожидают поток инвестиций из ОАЭ. Важное значение имеет и передовая транспортная инфраструктура ОАЭ – шесть международных аэропортов, достраивается седьмой, самый крупный; два современных морских контейнерных порта. Для Эмиратов станет весьма выгодным совершать при транспортировке нефти промежуточные остановки в израильских портах, таких как Ашдод или Хайфа.

Вишенка на торте – ОАЭ уже зарегистрировала собственную вакцину против коронавируса!

Я не буду делать каких-либо выводов из давних и продуктивных контактов между разведслужбами Израиля и ОАЭ. Они развиваются, равно как и сотрудничество Израиля с другими важными игроками в регионе.

Одним из таких является Бахрейн, официально – королевство, практически абсолютная монархия, на деле – вполне либеральное государство. Уникальное во многих смыслах. Крошечное, менее 800 квадратных километров общая территория, менее 800 тысяч население, включая мигрантов, главный остров, тот же Бахрейн, 50 километров в длину и 15 в ширину, при этом более 10 миллионов туристов в год! При этом Бахрейн в последние годы играет весьма важную роль в экономике и политике арабского и мусульманского мира. Уникальность состоит еще в том, что большинство населения Бахрейна – мусульмане-шииты, в отличие от соседей, но при этом – весьма далекие от шиитского Ирана, который, правда, уж много лет пытается протянуть свои щупальца к единоверцам. Установление дипломатических отношений с Израилем принесет и Бахрейну дополнительные мотивы врастания в новый мир, мир XXI века.

Нас постоянно убеждают, что Дональд Трамп, сыгравший огромную роль в этой международной сделке, преследовал личные мотивы или, скажем так, предвыборные. А что, так уж мало сподвигнуть на мир и на установление дипломатического общения три государства в регионе, уже 70 лет чреватого мировым конфликтом? За всей осуждающей риторикой, что со стороны Ирана, что Палестинской автономии, что американской демократической партии, стоит, по сути, одна мысль: не лезьте, сейчас – середина XX века?!

Самая, по нынешней терминологии, «токсичная» проблема тех времен – проблема палестинская, проблема неприятия Израиля на его же исконной земле. Сейчас она ушла на задворки мировой политики. Громкие заявления «ученика Примакова» Махмуда Аббаса никого не впечатляют и не убеждают. Арабский мир, растущая сила не по числу мест в ООН, а по неспешному, но уверенному вхождению в современный мир, может и будет занимать в этом мире достойное место вместе с Израилем, не бодаясь с ним, как было принято в недавнем прошлом.

Не случайно в Вашингтоне, в Белом доме, при подписании соглашений Израиля с ОАЭ и Бахрейном присутствовали послы Омана и Судана. В недалеком будущем возможны соглашения Израиля и с ними. Неофициальные контакты продолжаются уже не один год. Оман, который ранее никто не принимал за влиятельного игрока, в последнее десятилетие явно преодолел прежний застой и рвется вперед. Развитие сотрудничества с Израилем обещает новый импульс.

Из истории помню: Оман в XIX веке был, вероятно, крупнейшей пиратско-рабовладельческой державой, от юга Аравийского полуострова до Занзибара, куда однажды была перенесена султанская столица. То есть практически всё восточное побережье Африки, и конец наступил лишь, когда в Англии была запрещена работорговля. Судан, после свержения Омара Башира в прошлом году, тоже решил развивать отношения с Израилем.

Постоянно вижу статьи, в которых говорится, что ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым государствами, установившими с Израилем дипломатические отношения, после Египта и Иордании, совершившими это еще в 90-е годы. А вот большинство арабских стран, дескать, от этого воздерживаются, отстаивая правоту «палестинского дела», то есть неприятие Израиля. А ведь были еще две страны – Марокко и Мавритания, которые поддерживали с Израилем дипломатические отношения и не только, а прерваны эти отношения были во время «интифады», палестинского восстания против Израиля. Зря, многие там думают, слежу по прессе. И восстановление отношений, думаю, не за горами. Это – не прогноз, это – попытка анализа сложнейших процессов, происходящих в ближневосточном (и североафриканском) регионах. Здесь, как и во всем мире, продолжается информационная революция, люди узнают всё больше и об окружающем мире, и о себе самих.

Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним, или мы меняемся, и мир меняется вместе с нами.

Евгений Кочанов (Бонн)

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