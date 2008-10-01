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«Партнер» №10 (277) 2020г.

США. Месяц до выборов

Президентов по осени считают

Уважаемый читатель! Когда ты возьмешь в руки этот номер журнала, до выборов президента в Америке, которые состоятся 3 ноября, останется примерно месяц. Еще никогда в Америке накануне выборов не было такого накала страстей. Страна расколота на два непримиримых лагеря: сторонников действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и его яростных противников, которые представляют самые разные партии и движения.

Американская политическая система

Политическая система, определяемая Конституцией США, осталась практически неизменной с момента ее принятия в 1787 году. Система основана на принципе разделения властей. Исполнительную власть на федеральном уровне осуществляет президент и назначенные им министры. Законодательную власть осуществляет Конгресс, состоящий из двух палат. В верхнюю палату, Сенат, выбирают 100 сенаторов – по 2 от каждого штата (независимо от количества проживающих в нем избирателей); в нижнюю палату, Палату представителей, – 435 конгрессмена, которые избираются пропорционально числу жителей.

Есть еще судебная власть, которая обладает очень большими полномочиями, в том числе отменять указы президента. Кроме того, в каждом штате есть свой губернатор, свой парламент и свои судьи, все они подлежат избранию и достаточно независимы от федеральной власти. В настоящее время президентом является республиканец Трамп, в Сенате большинство принадлежит республиканцам, в Палате представителей – демократам.

3 ноября 2020 года американские граждане выбирают президента на очередной четырехлетний срок, а также треть сенаторов, всех членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий и многочисленных руководителей местных органов власти. Так что борьба предстоит нешуточная.

Дональд Трамп

45-ый президент США – в прошлом предприниматель, шоумен, автор бестселлеров, 74 года. Трижды женат, дважды разведен, имеет 5 детей и 8 внуков. Трамп – первый президент, не занимавший до выборов никакого государственного поста. Кроме того, он является самым богатым человеком, вступившим в должность президента. За эту «работу» он получает символическую зарплату: один доллар в год. В декларации о доходах Трамп указал, что получает доходы от 565 компаний или корпораций, в которых является руководителем, председателем, президентом или членом наблюдательного совета.

О Трампе сказано и написано больше, чем о любом послевоенном президенте. Он обладает редкой и удивительной способностью вызывать стойкую антипатию и наживать себе врагов там, где без этого можно было вполне обойтись. Он ухитрился поссориться почти со всеми средствами массовой информации. Вот лишь небольшой образчик той риторики, которую на него почти ежедневно обрушивают СМИ: «Трамп – президент ненависти, женоненавистничества и расизма». Я говорил со многими своими друзьями и родственниками, живущими в Америке, и никто не сказал о нем доброго слова. Всех раздражает его нарциссизм, самодовольство, грубость. Его часто сравнивают со слоном в посудной лавке. Кстати, каждый третий из опрошенных избирателей, которые собираются отдать голос за Байдена, заявил, что он голосует не столько за него, сколько против Трампа.

Но было же у Трампа и что-то хорошее. Вот очень краткий перечень того, что он сделал на посту президента. В первую же неделю он подписал указ о защите от въезда в страну террористов, запретив въезд в США мигрантам из шести мусульманских стран. Он инициировал прямые переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. И последнее, самое важное. К концу первого срока президентства Трампа экономика США находилась в очень хорошем состоянии: в 2019 году рост ВВП составил 2,3%, а уровень безработицы – 3,7% (один из самых низких за последние 50 лет). А потом появился коронавирус.

Джозеф Байден

Если Джозеф Байден будет избран, он станет самым старым президентом за всю историю Соединенных Штатов: к моменту инаугурации ему исполнится 78 лет. У него за плечами огромная политическая биография. Уже в 30 лет он стал сенатором (кстати, самым молодым за всю историю Сената) и пробыл на этом посту более 35 лет, причем неднократно был председателем ряда сенатских комиссий.

Будучи избранным на пост президента, Байден хочет:

- немедленно вывести американские войска из Афганистана и начать переговоры с талибами;

- сохранить «ядерную сделку» с Ираном и добиться от властей этой страны возвращения к исходным условиям соглашения;

- сохранять минимально необходимое военное присутствие в «горячих точках» планеты (как минимум – на уровне сил специального назначения);

- сохранить НАТО для противостояния России в Восточной Европе;

- совершенствовать системы, предназначенные для защиты от кибератак из России и Китая;

- ликвидировать все налоговые поблажки, которые предоставлены людям с высоким уровнем доходов.

Обещания не ахти какие существенные, но зато последний пункт программы выглядит привлекательным для всевозможных шариковых.

И еще. Последнее время интернет наполнен материалами, порочащими Джо Байдена и его сына Хантера, который какое-то время был членом правления украинской газодобывающей компании Burisma, где он ни за что получал миллионные гонорары. Речь идет о том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, оказывал давление на президента Украины Петра Порошенко с целью назначения или отставки чиновников, нужных или вредных для компании Burisma. Следует, однако, отметить, что достоверность этой информации не подтверждена.

Вице-президенты

Вице-президент является вспомогательной фигурой в американской политике. Как следует из названия, он должен замещать своего шефа, когда тот по каким-либо причинам не в состоянии выполнять свои функции. Кандидат в президенты выбирает себе заместителя таким образом, чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей. Трамп решил не менять своего прежнего компаньона Майка Пенса, который не был замечен ни в чем плохом, как, впрочем, и ни в чем хорошем.

А вот Байден проявил креативность: он взял себе вице-президентом женщину, сенатора из Калифорнии, 55-летнюю Камалу Харрис. Ее отец – профессор Станфордского университета, родом с Ямайки, а мать родом из Индии. Мне кажется, что это очень удачный выбор: тем самым Байден привлек на свою сторону женщин, афроамериканцев и другие этнические меньшинства.

Избирательная компания

Нынешняя избирательная кампания сопровождается двумя форс-мажорными обстоятельствами, потрясшими и продолжающими потрясать Америку до самого основания. Первое обстоятельство – пандемия коронавируса, в результате которой умерли уже более 200 тыс. человек. Введение карантинных мероприятий привело к падению производства и массовой безработице, невиданных со времен Великой депрессии. Второе обстоятельство – захлестнувшие всю страну массовые протесты афроамериканцев, что повлекло за собой вспышки насилия и вандализма. Протестные акции привели к гибели сотен людей, в том числе полицейских.

Вряд ли кто-либо решится сегодня предугадать, как отразятся эти обстоятельства на настроении избирателей и результатах выборов. При любом исходе выборов первоочередной задачей вновь избранного президента явится обуздание этого погромного синдрома. Вот только способы обуздания будут принципиально разными: у Трампа, скорей всего, будет силовое решение, а у Байдена, вероятно, состоится раздача преференций афроамериканским гражданам.

Можно предположить, что, если Трамп будет избран на второй срок, многое будет зависеть от того, какая партия будет иметь большинство в Сенате и в Палате представителей. Вряд ли его противостояние с демократами станет менее напряженным. Однако вся либеральная публика будет пребывать в непреходящем унынии, потому что уровень антипатии к президенту и, главное, к стилю его руководства у лиц этой группы необычайно велик.

Взгляд со стороны

Нам, людям, живущим в Германии, трудно получить объективную информацию о политической жизни в Америке. Немецкие СМИ в подавляющем большинстве настроены против Трампа. И это вполне объяснимо. Трамп требует от Германии увеличения военных расходов. Он требует отказа от «Северного потока-2». Он вывел американские войска из Германии, что привело к потере тысяч рабочих мест. Он угрожает ввести повышенные пошлины на немецкие товары, в частности, на автомобили. Он расторг атомное соглашение с Ираном, которое поддержали все европейские страны. Он вышел из Киотского протокола о защите окружающей среды. И, в конце концов, он раскачивает устоявшийся мировой порядок и хочет начать бескомпромиссную торговую войну с Китаем, который является важным торговым партнером Германии.

Так за что нам его любить? Можно предположить, что немецкий истеблишмент в душе желает, чтобы победил Байден, хотя никто об этом вслух не говорит, чтобы окончательно не испортить отношения с Трампом.

Заключение

Глядя на нынешнюю президентскую кампанию, невольно вспоминаешь название фильма «В бой идут одни старики». Неужели Америка – такая бедная и некреативная страна, что из трехсот с лишним миллионов жителей нельзя найти двух более «свежих» кандидатов в президенты? Значит, что-то не всё в порядке в «королевстве Датском». Нам это не понять из нашего «прекрасного далека».

Политологи пророчествуют, что при любом исходе выборов Америку ожидают плохие времена. Поживем – увидим, надежда умирает последней.

Григорий Калихман (Дортмунд)

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