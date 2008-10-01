Политика >> Мир

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Хотели бы вы, чтобы в Германии было, как в Америке?

Пандемия коронавируса продемонстрировала глубокие различия между европейской и американской моделями капитализма

В США система начала давать сбой. В этом причина огромного числа жертв COVID-19 и других шокирующих и настораживающих заокеанских событий 2020 года. После выборов 3 ноября американскому президенту надо будет вносить изменения в систему. Проблема в том, что Дональд Трамп вряд ли захочет это делать, а Джо Байден вряд ли сможет.

Вы хотели бы жить в Америке? Многие выходцы из бывшего СССР мечтали в свое время уехать в США. У тех, кто поселился в Германии, за океаном часто оказывались родственники, друзья, знакомые. И общение с ними нередко подпитывало давнюю мечту о жизни в «стране неограниченных возможностей» – если не для себя, то для детей или внуков.

Но вот наступил 2020 год, и из США вдруг стало поступать такое количество шокирующих, тревожных, настораживающих новостей и телекадров, что ответ на вопрос «Вы хотели бы сегодня жить в Америке?» зазвучал уже не столь однозначно, как раньше.

Почему сверхдержава не поборола вирус?

Больше всего озадачило, конечно же, то, насколько сильно США пострадали от коронавируса. В уме не укладывается, как такая богатая, высокоразвитая страна с выдающимися научными и технологическими достижениями в разных областях, с самым большим числом Нобелевских лауреатов по медицине на планете, с мощной и очень инновационной фармацевтической промышленностью допустила столь широкое распространение COVID-19 и потеряла из-за этой болезни столько жизней.

Вдуматься только: в ходе войны во Вьетнаме, оставившей глубочайшую травму в национальном сознании американцев, за полтора десятилетия погибли около 60 тысяч солдат США. А тут пандемия всего за полгода уносит порядка 200 тысяч жизней! Почему сверхдержава не смогла защитить своих граждан от вируса?

Немалая доля вины, очевидно, лежит на Дональде Трампе, который на начальном этапе не принял надлежащих общенациональных мер, не предупредил население об опасности так, как это должен был сделать лидер страны, даже не подал личного примера, отказавшись регулярно носить маску.

И всё же масштабы трагедии не объяснить действиями одного лишь президента. США – федеративное государство, штаты и местные власти обладают большими полномочиями, их избранные руководители не обязаны во всем оглядываться на Вашингтон и не делают этого, что наглядно продемонстрировал своей упорной борьбой с пандемией, к примеру, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Но и он со своей командой не смог предотвратить большой беды, резко изменившей замечательный город, который раньше «никогда не спал», а теперь опустел и опустился (хочется верить, ненадолго).

Так что дело не только в ошибках и упущениях отдельных политиков и органов власти. У случившегося должны быть глубинные причины. Напрашивается вывод, что сбой произошел на системном уровне, что сама американская социально-политическая модель в условиях эпидемии держит удар значительно хуже, чем европейская, что особенно бросается в глаза при сравнении с ситуацией в Германии.

Две разновидности либерального Запада

Конечно, у США и государств-членов Евросоюза – очень много общего, у них, главное, общий строй – либеральная демократия и рыночная экономика, собирательный термин «страны Запада» именно это и обозначает. Однако американский капитализм имеет целый ряд существенных отличий от той модели, разновидности которой утвердились в Европе.

Если говорить предельно просто: в основе американской модели – максимальный индивидуализм, упор на личную свободу, тогда как у европейцев – модель более социальная, в ее основе – концепция солидарного общества. Отсюда и многие ключевые отличия США от ЕС.

Индивидуалистическая модель предполагает, что государство как можно меньше регулирует экономику и не берет на себя большого числа социальных задач. Из этого следует ставка на частную инициативу как в экономических, так и социальных вопросах, максимальная свобода предпринимательства и сравнительно низкие налоги. Государство не мешает тем, кто богатеет, но и не заботится особо о тех, кто беднеет, возлагая благотворительные задачи в значительной мере на меценатов.

Многих выходцев из бывшего СССР, уставших от тотального вмешательства партии и государства в экономику и частную жизнь, Америка привлекала именно этой полной свободой, открывавшей широкие возможности для самореализации. Для них США – это, в первую очередь, та страна, в которой московский мальчик Сережа мог превратиться в миллиардера Sergey Brin – одного из основателей интернет-гиганта Google.

В Германии девочка Лена из Красноярска тоже смогла стать мультимиллионером и звездой эстрады Helene Fischer. Однако в основу немецкого варианта капитализма, в значительной мере олицетворяющего европейскую модель, еще при основании ФРГ в 1949 году была заложена концепция «социальной рыночной экономики».

Поэтому налоги в Германии и в других странах ЕС выше, чем в США, государство активнее регулирует экономику, стремясь обеспечить социальную справедливость, оно предоставляет широкие права наемным рабочим и ограничивает возможности фирм увольнять персонал, оно заботится о малоимущих. Выходцев из бывшего СССР всё это нередко раздражает, поскольку вызывает недобрые воспоминания о советской уравниловке, и периодически в адрес стран ЕС звучит упрек, что они чуть ли не социализм построили.

Различия в системах здравоохранения

Самым наглядным отличием европейской модели от американской, наряду с пенсионной системой, является система здравоохранения. Так, в Германии – обязательное медицинское страхование, причем почти 90% населения застраховано в полугосударственных больничных кассах. В основе этих касс – солидарный принцип: клиенты платят в «общий котел» определенный процент от своей зарплаты, поэтому обладатели высоких доходов вносят более весомый вклад в финансирование системы, чем люди со скромным достатком, но услугами касс все пользуются на равных.

Это полностью противоречит индивидуалистической концепции США: и то, что государство предписывает всем заключать медицинские страховки, да к тому же обязывает работодателей участвовать в финансировании системы, и сам принцип «общего котла». Очень многие американцы решительно отказываются «платить за других», и это в полной мере почувствовал бывший президент Барак Обама, натолкнувшийся на мощное сопротивление при попытке внедрить в США общедоступную систему медицинского страхования.

Однако именно из-за ее отсутствия у американского общества, думается, и оказался пониженный иммунитет к новому вирусу. Слишком многие жители США не привыкли регулярно обследоваться у врачей и лечиться, что ведет к большому числу запущенных хронических болезней и тем самым увеличивает группы повышенного риска. Слишком многие привыкли полубольными ходить на работу, поскольку по больничному листу оплачиваются всего несколько дней в году, и эта привычка явно способствовала распространению крайне заразной болезни.

А нежелание или неумение следовать принципам солидарного общества только усугубили ситуацию, тогда как в Германии абсолютное большинство жителей весьма дисциплинированно надело маски не только для того, чтобы обезопасить себя, но и чтобы не подвергать опасности других.

Ключевая проблема: поляризация общества

Быстро изменить или хотя бы скорректировать американский индивидуалистический настрой при всем желании будет крайне трудно, но реформа системы здравоохранения в США явно назрела. Однако республиканец Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах 3 ноября вряд ли захочет этим заниматься. А демократ Джо Байден вряд ли сможет это сделать, ведь задачу не осилил даже молодой, энергичный, харизматичный Барак Обама.

То, что оппозиционная Демократическая партия выдвинула в качестве альтернативы 74-летнему Трампу 77-лентнего Байдена, трудно расценить иначе, как еще один сбой американской системы. Причина, думается, в том, что «ветеран партии» Байден стал единственно возможной компромиссной фигурой в условиях сильного ухода влево значительной части демократов, о чем свидетельствует огромная популярность 79-летнего Берни Сандерса.

А полевение демократов есть реакция на поправение республиканцев. Если опять-таки говорить предельно просто: чем больше Трамп уводил страну в сторону индивидуалистической модели, тем сильнее становились сторонники социального государства и чуть ли не социалистических идей. И если Байден выиграет, левое крыло громко заявит о себе, что может усилить конфликты в партии и во всем обществе.

Так что главный сбой в американской системе состоит в том, что она допустила поляризацию общества: из-за ускорившегося расслоения среднего класса на более богатых и более бедных (высокая квалификация востребована всё больше, низкая и даже средняя – всё меньше) ослабли позиции политиков-центристов – сторонников сбалансированного варианта капитализма.

Европейская модель рыночной экономики, при всех ее бюрократических издержках, пока противостоит размыванию среднего класса более успешно. Это вселяет надежду, что страны ЕС, и особенно Германия, смогут приспособить систему к новым условиям с меньшими потерями и потрясениями, чем Америка. Но пожелаем ей успеха: это и в наших интересах.

«Курс консалтинг» (Кёльн)

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