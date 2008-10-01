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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Отравление Навального и судьба «Северного потока-2»

Капля яда

Поводов для осложнения отношений между Россией и Западом в последние годы было хоть отбавляй, и хотя стороны и санкциями обменивались, и не отказывали себе в язвительности в риторике, такого «дна» в отношениях, которое наступило в последний месяц, ранее удавалось избегать. Капля яда, которой был отравлен Алексей Навальный, стала той каплей, которая переполняет чашу. По-немецкиэтозвучиттак: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Немецкую поговорку я привел потому, что Навального лечат в Германии, значит, эта история, имеющая мировой резонанс, – в первую очередь всё же история России и Германии

Некрасиво подозревать, когда вполне уверен

«Наличие в пробах яда не подлежит сомнению. Алексей Навальный стал жертвой преступления – его хотели заставить молчать, и я от имени правительства Германии осуждаю это самым решительным способом. Нам необходимо связаться с комиссией Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) в Гааге. Покушение на Навального противоречит основополагающим правам и ценностям, за которые мы выступаем. Сейчас возникли очень важные вопросы, ответ на которые может и должно дать лишь правительство России. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира».





Вот такое заявление сделала Ангела Меркель (в несвойственной ей категорической манере) после того, как стали известны результаты исследований анализов Навального лабораторией бундесвера: оппозиционный российский политик отравлен «Новичком». Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль (Bruno Kahl) сообщил, что Навальный отравлен более опасной версией «Новичка», чем те, что были известны ранее. Запросы российской стороны о подробностях исследования были проигнорированы: военные эксперты не обязаны делиться своими секретами.

Вскоре выводы немецких специалистов подтвердили их шведские и французские коллеги. Возникает вопрос: как распознали этот яд, если его формула – строжайший государственный секрет? И самое главное – как могло получиться, что по стране-члену Совета безопасности ООН «гуляет» вещество, использование которого исключается Конвенцией о запрещении химического оружия, подписанной, в том числе, и Россией? Напрашивается вывод, что ОЗХО располагает данными о всех формулах «Новичка», и организация не намерена раскрывать источники своей осведомленности.

Следствия не будет?

Алексей Навальный выздоравливает, поэтому вопрос его состояния уходит на второй план, а на первый выходит вопрос – чем эта история аукнется взаимоотношениям РФ и Запада?

Ангела Меркель обратилась к российскому руководству с предложением провести расследование и выяснить личности участников покушения. Такое расследование, по логике Меркель, позволило бы сохранить репутацию президента России и сохранить особые отношения между двумя странами. С таким же предложением обратился к Кремлю и Евросоюз.

В России же привыкли играть по своим правилам. Расследования не будет, пока немецкая сторона не предоставит полных данных о токсикологических исследованиях, – был ответ на предложение Германии. Последовала невидимая глазу отмашка, и заработала вся пропагандистская машина. Так же, как в случае с малайзийским МН-17, стали вбрасываться множественные невероятные и противоречащие друг другу версии, которые сопровождаются требованиями обсуждать эти версии официально и на самом высоком уровне.

Станет ли это началом дипломатической войны? Кто знает. Во всяком случае, один демарш уже состоялся. 15 сентября состоялась церемония закрытия российско-германского «Года научно-образовательных партнерств». В этой церемонии должны были принять участие министры иностранных дел двух стран, после чего предполагалась их личная беседа.

И вот 2 сентября правительство Германии сообщает об отравлении Навального боевым отравляющим веществом, а 3 сентября у главы германского внешнеполитического ведомства Хайко Мааса (Heiko Maas) происходит обострение памяти: ба, да я же совсем забыл, у меня 15-го нет никакого окна в рабочем графике для встречи с Лавровым! Реакцию Сергея Лаврова нетрудно было предугадать: естественно, 15-го на культурном мероприятии в Берлине его тоже не было.

Что закрыла эта церемония – один год культурной программы или 30 лет особых отношений РФ и ФРГ, продолжавшихся с момента объединения Германии?

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) высказался о сегодняшней ситуации так: доверие окончательно исчерпано, идее стратегического партнерства пришел конец, отношения России и Евросоюза достигли своей нижней точки.

Навальный и «Северный поток-2»

В своем первом выступлении по поводу обнаружения «Новичка» в организме Навального Ангела Меркель высказала предположение, что ответом на использование химического оружия может стать замораживание проекта «Северный поток-2». Эта тема вызвала самый широкий резонанс.

Сначала посмотрим, какую реакцию вызвала эта идея в самой Германии. На повестку дня пленарного заседания бундестага 18 сентября были вынесены два прямо противоположных проекта резолюций: фракция «Союз-90/зеленые» требовала остановить строительство, а «Альтернатива для Германии» объявила этот газовый проект гарантией энергетической безопасности Германии, закрывать его – всё равно, что стрелять себе в колено. Бундестаг принял «соломоново решение», не голосуя ни по одному из этих проектов, он передал оба проекта в парламентский комитет по экономике и энергетике.

Тем временем главы правительств шести восточных земель собрались на конференцию в Берлине, где однозначно выступили за продолжение строительства. Кроме того, они потребовали «полного выяснения обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным, отметив, что это не является исключительно делом Германии». Интересно, от кого они это потребовали? Не пошлет ли тот, кто может пролить свет на обстоятельства покушения, всех шестерых премьер-министров дальше, чем они могут себе представить?

Теперь о реакции Евросоюза. Страны ЕС (вместе с США и Великобританией) осудили факт покушения на Навального и требуют от российских властей проведения расследования этого преступления. Европарламент подтвердил свою позицию о необходимости замораживание дальнейшего строительства «Северного потока-2» и призвал страны ЕС разработать механизм расследования деятельности «героев» антикоррупционных расследований Навального и замораживания их активов в Европе. Европейские депутаты призывают ужесточить ограничения в отношении России и разработать новые «амбициозные» санкции.

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью французской газете Les Echos отметила, что «Северный поток-2» не столько экономический, сколько политический проект, а потому отношение к нему должно быть пересмотрено. Надежда на улучшение отношений благодаря этому проекту улетучивается, инфраструктурные проекты ничего не меняют в политике Москвы.

Зная о давних особых отношениях Урсулы фон дер Ляйен и Ангелы Меркель, можно предположить, что похожую позицию занимает и канцлер Германии.

Давайте между строк зададимся вопросом: а стоит ли огород городить? Вокруг «Северного потока-2» ломается столько копий, а ведь его строительство не ведется уже скоро год. Казалось бы, что там осталось, пустяк – две трубы длиной 140 и 160 км при том, что все береговые сооружения уже готовы. Но санкции со стороны США отбили охоту у кого-либо участвовать в этом строительстве. Для России потеря времени обернулась тем, что она вынужденно подписала договор о транзите газа через Украину на ближайшие пять лет, и заполнять трубы нового потока вроде и ни к чему – как инструмент политического давления на Украину эта труба пять лет действовать не будет.





Сегодняшняя политическая ситуация позволяет Европе отказаться от этого проекта как бы самостоятельно, а не под давлением со стороны Трампа. Завтра такой ситуации может не быть, и тогда снова либо плясать под дудку американцев, либо рисковать «влететь» под их санкции. А у трубы особенного экономического значения нет. По крайней мере, пока нет.

Капля никотина убивает лошадь. Капля «Новичка» убила надежду на восстановление добрососедских отношений.

Или еще не убила?

Основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц (Dieter Schwarz) сохранил за собой лидерство в рейтинге самых богатых людей Германии – его состояние составляет 41,8 млрд евро. На втором месте с 21,5 млрд евро семья Вольфганга Райманна (Wolfgang Reimann), семейный бизнес которых управляется через холдинг JAB. Третья строчка – за семьей автопроизводителя Вольфганга Порше (Wolfgang Porsche) – 20,0 млрд евро.

Германия принимает дальнейшие меры по ограничению рекламы табачных изделий: с 2021 года будет действовать запрет на такую рекламу в кинотеатрах, если на фильме могут присутствовать зрители моложе 18 лет; с 2022 года – запрет рекламных плакатов, с 2023-го – наружная реклама систем нагревания табака, с 2024-го – реклама электронных сигарет.

Deutsche Post приняла решение прекратить доставку корреспонденции в частные домохозяйства по понедельникам, мотивируя это тем, что в выходные дни важные письма не отправляются. Профсоюз почтовых работников выступает против такого изменения, опасаясь сокращения рабочих мест.

Институт исследований торговли (EHI) привел данные о потерях предприятий розничной торговли от воровства. За последний год они составили сумму в 4,4 млрд евро, причем 85% составляют потерю от воровства, и 15% – от неправильно оформленных ценников и кассовых сбоев.

Судебные органы ФРГ расследуют более 10 000 дел по стране, связанных с мошенничеством в вопросах оказания экстренной помощи Corona. Ущерб составляет несколько миллионов евро.

Экономика Германии после глубокого спада во втором квартале несколько восстановилась в летние месяцы, однако докризисный уровень еще не достигнут. Во втором квартале ВВП упал на 9,7 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Это значительно сильнее, чем во время кризиса финансового рынка в 2008/2009 годах, и стало самым резким спадом с момента начала квартальных расчетов ВВП в Германии в 1970 году.

Александр Кротов (Эссен)

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