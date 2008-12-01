Социальные вопросы >> Пенсии

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Закон о базовой пенсии вступил в силу

Закон о базовой пенсии (Grundrente) опубликован в Федеральном законодательном вестнике 18 августа 2020 года. Таким образом, выполнено последнее техническое условие вступления закона в силу, и теперь текст закона доступен для изучения специалистов.

На базе текста закона органы управления пенсионным страхованием выработают инструкции по применению закона к отдельным случаям. Пенсионную кассу и всех нас ожидает большая работа по сбору доказательств истории трудового стажа и релевантного для начисления пенсии времени.

Я хотел бы указать на то, что базовая пенсия является настоящей трудовой пенсией, а не социальной выплатой.Это означает, например, что при переносе места жительства за границу выплата базовой пенсии продолжается. Для сравнения: выплата пенсии за иностранный трудовой стаж за границей не производится.

Закон о базовой пенсии сделан в форме изменений и дополнений параграфов VI и XII томов Книги социальных законов (Sozialgesetzbuch VI und XII). Параграф 307е VI книги дополняется указанием «Прибавка расчетных пунктов для длительно застрахованных с выходом на пенсию в период с 1992 до 2020». Это означает: базовую пенсию получат все пенсионеры с выходом на пенсию после 2020 года. К моменту выхода на пенсию после 2020 года (с учетом первоначальных трудностей) правомочные пенсионеры сразу начнут получать все положенные выплаты. Для пенсионеров с выходом на пенсию в 1992-2020 гг. пенсионная касса должна провести дополнительные расчеты и собрать дополнительные сведения, на что потребуется известное время.

Параграф 307f дополняется предложением «Прибавка к пенсии для длительно застрахованных с выходом на пенсию до 1-го января 1991 года». Это означает некоторые различия в обращении с пенсиями, назначенными до и после 1-го января 1992 года. О сути этих различий я пока не могу высказаться. По понятным биологическим причинам сейчас не так много осталось пенсионеров с выходом на пенсию до 1992 года, но всё же...

Важнейший вопрос для наших читателей – зачет иностранного трудового стажа в системе базовой пенсии. В тексте закона я не нашел точного указания или ссылки на группу поздних переселенцев или Закон о пенсии за иностранный трудовой стаж. Параграф 76g сформулирован следующим образом: «Зачетное время базовой пенсии состоит из общего зачетного времени и заместительного времени согласно § 51 Abs. 3a с учетом § 55 Abs. 2».

Указанные параграфы называют общим зачетным временем периоды выплаты обязательных страховых взносов в пенсионную кассу. В параграфе 55 указывается, что «Время уплаты страховых взносов есть время выплаты обязательных или добровольных страховых взносов согласно законам ФРГ. Периодами уплаты обязательных страховых взносов являются также периоды, когда обязательные взносы считаются уплаченными». По моему мнению, формулировка «периоды, когда обязательные взносы считаются уплаченными», охватывает поздних переселенцев со статусом по § 4 BVFG. К заместительному зачетному времени относятся периоды воспитания детей, ухода за нуждающимися в уходе родственниками. Периоды безработицы в расчет стажа базовой пенсии не зачитываются.

Дополнительные доходы в виде трудового заработка, доходов с капитала и от сдачи внаем уменьшают претензии на базовую пенсию. Этот зачет противоречит утверждению о страховой (не социальной) сути базовой пенсии. Трудовые доходы выплачиваются получателю суммарно за вычетом налогов и взносов в социальные кассы безо всяких взаимных вычетов и взаимозачетов этих доходов между собой. Так, например, доходы от акций не уменьшают заработанную пенсию. Получатель только обязан платить налоги с доходов. Здесь мы видим противоречие между параграфом и постулированной в преамбуле целью закона. Возможно, будущие судебные решения прояснят это противоречие.

Федеральное правительство немного «испугалось» собственного куража, поэтому § 307h требует проверки исполнения закона и его целей в период до 31 декабря 2025 года. Если окажется, что реальность не соответствует целям законодателя, закон может/должен быть пересмотрен. Параграф 307g гласит: «Претензия на проверку притязания на базовую пенсию появляется не ранее 31 декабря 2022 года. Пенсионная касса, в первую очередь, должна проверить претензии пенсионеров старшего возраста». Это указание понятно: Федеральное правительство считается с начальными трудностями в первые два года после вступления в силу Закона о базовой пенсии. В первую очередь законодатель намерен удовлетворить претензии пожилых пенсионеров. Люди, которым осталось не так много лет жизни, должны в первую очередь получить прибавку к пенсии и использовать ее для улучшения качества своей жизни. Вполне возможно, что пенсионер с выходом на пенсию 2 января 2021 года может 2 – 3 года прождать первую выплату базовой пенсии.

Кассе предстоит проверить десятки миллионов пенсионных дел, запросить, собрать и оценить неисчислимое количество справок. Ожидается существенный возврат почтовых отправлений. Касса должна выяснить причину возврата и недоставки почты адресату, определить его нахождение в живых и адрес постоянного проживания. Поэтому я рекомендую заинтересованным лицам проверить, сообщили ли они своей пенсионной кассе свой актуальный почтовый адрес, на который они смогут получать все запросы и сообщения пенсионной кассы.

Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне)

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