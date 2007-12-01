Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Что такое Grundeinkommen

1200 евро в месяц за здорово живешь

Как бы вы себя чувствовали, регулярно получая деньги ни за что? Наверное, неплохо. Или это только так кажется? Ведь проверить практически невозможно, деньги никому на голову не сыпятся.

А если все-таки «посыпятся»? Вопрос, очевидно, не праздный. Ряд научных учреждений Германии объявил поиск добровольцев для участия в социальном эксперименте: деньги им будут давать «за так», а они – подробно отчитываться о своих «ощущениях».

Шутка? Курьез? Вовсе нет. На самом деле – проверка влияний на личность и социальные группы так называемого базового дохода, о необходимости которого все время говорят не большевики, а например, крупные торговые сети и некоторые парламентские фракции.

Сама по себе идея не нова

Над ней потешались три четверти века назад Ильф и Петров в книге «Одноэтажная Америка». Дескать, появляются такие вздорные рецепты преодоления последствий великой депрессии: каждому пенсионеру выдавать ежемесячно по двести долларов с непременным условием, чтобы он эти деньги в течение месяца потратил.

Во времена написания книги в той стране, в которой она была написана, это действительно звучало полным вздором. Кто не работает, тот не ест! Материальный достаток необходимо заработать!

И не только материальный. Помните, как в отрядных кричалках советских пионерлагерей совершенно невероятным образом, среди искаженных цитат Маяковского и Асадова, прописался немецкий идеалист Гете с максимой: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой»? Здесь тот же смысл: хочешь счастья – заслужи, а еще лучше завоюй.

В современном мире, в его цивилизованной части, право на жизнь и свободу, как и вообще на основные ценности бытия, получило иное обоснование. Это право принадлежит каждому, а ходить на бой, чтобы подтверждать его, не обязательно.

Кстати, в оригинальном тексте «Фауста» бессмертная максима звучит не столь помпезно, как в переводе. «Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss». Никакого боя, никакого героизма, чистый прагматизм. Это скорей ирония, чем пафос: хочешь достичь – достигай, приложи усилия.

Но идея базового дохода – это деньги без приложения усилий. Спор о необходимости такого гарантийного обеспечения всех граждан ведется в Германии уже не один день. Немало сторонников – но есть и противники, утверждающие, что дармовые деньги окажут отрицательное влияние. Причем не только на личность, но и на свободу личности.

Свободная личность должна иметь право на реализацию своих жизненных замыслов. В том числе на служебный рост, коль скоро для нее важна занятость, а не безделье. Успешная карьера – это вопрос мотивации. Вспомним другой афоризм: «Жить, как говорится, – хорошо! А жить хорошо – еще лучше!» Стремление жить хорошо побуждает лучше работать и больше зарабатывать. Если же деньги будут доставаться даром, то мотивация снизится – кто в конечном счете пострадает? Сам получатель, из-за сужения своих жизненных горизонтов.

Противники базового дохода настаивают на том, что гарантированное обеспечение не только обусловит расхоложенность работников, но и снизит их социальную активность. Люди еще больше замкнутся в своих «ячейках общества», станет еще больше эгоизма, пренебрежения моральными нормами и законами. Наконец, у сознательных людей это вызовет рост внутренней обеспокоенности. Дескать, а не упускаю ли я свою жизнь за (образно выражаясь) тарелку похлебки?! Не торможу ли я с синицей в руке? То есть базовый доход способен принести не только косвенный, но и прямой вред личности, действовать угнетающе, обострять душевный дискомфорт.

Все это, однако, не смущает сторонников, которые еще энергичней ратуют за введение базового дохода. Разрешить спор взялась наука.

Эксперимент

Его начали Немецкий институт экономики (DIW), университет Кёльна, Институт исследований общественных ценностей имени Макса Планка и общество Mein Grundeinkommen. Формируется группа из 120 «подопытных», живущих в разных городах и землях Германии, представляющих разные общественные слои. Начиная с весны 2021 года и на протяжении трех лет они будут получать ежемесячно 1200 евро. Независимо от того, работают они или нет, имеют другие доходы или получают социальные пособия. Кстати, получателям пособий социальные выплаты будут производиться в неизменном объеме и независимо от участия в эксперименте.

Распоряжаться «дареными деньгами» может каждый по-своему. Тут не выдвигается принципиальных условий.

Принципиальное требование в другом: регулярно заполнять отчетные формуляры, которые возьмут в проработку ученые. Подробно и с примерами отвечать на вопросы о том, как «лишние» деньги изменяют их жизнь. Не только внутренние самоощущения, но и объективные факторы жизни. Улучшается ли общее финансовое положение – а может, парадоксальным образом ухудшается? Начинает ли человек больше тратить денег – а может, больше откладывать? Как обстоят дела в семье, на работе? Возникают ли новые социальные контакты – а может, обрываются старые? Круг вопросов широкий – нужно всё фиксировать. Ну, и психическое состояние «подопытного», психосоматические изменения – например, стал ли он больше болеть или наоборот?

Изменение состояния участников эксперимента будет изучаться не только по их самооценкам, но и объективными методами. Предусмотрена, например, периодическая «сдача волос на анализ». Еще один непривычный критерий: исследование волос покажет уровень стресса, в котором пребывает участник эксперимента. Частый стресс отрицательно сказывается на состоянии волосяных луковиц. Чем больше в жизни стрессовых моментов, тем сильней выпадают волосы. На этой зависимости основываются тесты: чего больше у «подопытных» – жизненного комфорта или напряжений, беспокойства и нервных расстройств?

Выводы будут делаться по истечении трех лет. На основании этих выводов будут добавлены аргументы за введение базового дохода – но, может быть, и против.

С чего начинается Grundeinkommen

Его называют также «гражданскими деньгами» (Bürgergeld).

Любопытно, что до 70-х годов прошлого века у гражданских денег был противоположный смысл. В тогдашнем определении это была сумма, которую необходимо заплатить, чтобы стать гражданином определенного государства.

В 1974 году ряд немецких экономистов, в том числе Йоахим Мичке, Бернд Штарклофф и директор Фонда «Общество и предпринимательство» с характерным именем Вольфрам Энгельс, выдвинули идею «обратных гражданских денег». Не граждане платят государству, а государство – гражданам. За что? Ни за что. С какой целью? Для реального и безусловного обеспечения прожиточного минимума – важной конституционной нормы немецкого государства.

Здесь есть нечто общее с идеей отрицательного подоходного налога, родившейся в первой половине ХХ века в США (вспомним ежемесячные двести долларов для поддержки покупательского спроса населения и борьбы с экономическим кризисом). Но подоходный налог, в том числе отрицательный, то есть приплачиваемый к зарплате, а не удерживаемый с нее, напрямую связан с доходами. А идея базового дохода к прочим доходам получателей не привязана. Смысл в том, что базовый доход выплачивается всем гражданам – работникам, безработным, учащимся, пенсионерам, богатым, бедным, старикам, молодым, детям, даже новорожденным младенцам.

По современным расчетам, если размер Grundeinkommen составит 1000 евро в месяц каждому из 83-миллионного населения Германии, для госбюджета это обойдется примерно в триллион евро. Реально? Да. В настоящее время годовые выплаты из госбюджета составляют 1,5 триллиона евро. Львиная доля направляется на социальную поддержку. Но в том-то и фокус, что базовый доход отменит отдельные формы социальных выплат. Так, если он будет выплачиваться с момента рождения, то отпадет необходимость детских пособий (Kindergeld). В СДПГ с февраля 2019 года ведется внутрипартийная дискуссия, инициированная руководством партии, об отмене пособий по безработице (Hartz IV) и введении базового дохода.

Активней всего агитирует за Grundeinkommen партия левых. Свободная демократическая партия также поддерживает идею – но она против «равенства». Размер базового дохода, настаивают либералы, должен рассчитываться индивидуально, с учетом прочих доходов и общего материального положения.

Крупные предприниматели (хотя и не все) – тоже за. Так, владелец торговой сети dm Гетц Вернер видит в нем надежный фактор стабилизации платежеспособного спроса населения. Для торговли это обернется меньшими потерями в периоды кризисов. И для экономики в целом.

В принципе, выгоден Grundeinkommen и для бюджета. Он будет включен в налогооблагаемую базу. Работники будут платить подоходный налог и с него, и с зарплаты – поступления в бюджет увеличатся.

Вопрос лишь в том, будет ли Grundeinkommen.

Олег Филимонов

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