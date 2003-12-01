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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Социальные сети: много новых слов

Часть 2. Начало в № 9 / 2020

Любовь и деньги

В прошлом году только в России в TikTok поставлено 1,62 миллиарда лайков. В других сетях счет тоже на миллиарды.

Лайк (от английского like – любить) – это показатель одобрения в социальной сети. Понравилось – лайкнули, но лайкать может только зарегистрированный пользователь. Это делают в среднем 5–15%, в случае очень успешного материала (клипа, фото, заметки...), может быть и 50%.

То есть вы куда-то сходили, поснимали, или, если повезло, оказались свидетелем чего-то незаурядного, выставили это в сеть, и ваше мимолетное творчество узрели многие миллионы, а нескольким миллионам оно понравилось. Вы общаетесь, таким образом, с миллионами людей, и вы им нравитесь – тут есть чем гордиться, можно сказать, народная любовь.

Для огромного числа людей, особенно молодых, жизненно важно признание, самоутверждение. На это отчасти и ориентирована система лайков, количество лайков – это показатель твоего успеха. Именно через лайки достигается самоутверждение.

А также деньги. Например, на видеоплатформе YouTube: любой желающий может сам стать и режиссером, и сценаристом, и продюсером, и звездой экрана... Уже в 2006 году YouTube был перекуплен Гуглом за 1,47 млрд долларов. Сегодня у YouTube оборот составляет около 4 млрд долларов, число активных пользователей – примерно 2 млрд, каждую минуту на сайт загружается видеоматериал на 400 часов просмотра.

Это уже не TikTok с минутными роликами, это обо всем и без лимита времени. Наиболее продвинутые ютуберы имеют свои YouTube-каналы, на которые можно подписаться. Вот, например, российский оппозиционер Алексей Навальный: ведет видеоканал с 2013 года, имеет около 4 млн подписчиков, за всё время его видеоматериалы просматривались примерно 800 млн раз, только знаменитого «Он вам не Димон» – 35 млн. Причем Навальный по посещаемости даже в России в первую десятку не входит. Первые места и миллионные доходы получает чистая «развлекуха» (стиль жизни молодежи, музыка, компьютерные игры, приколы...).

Успешных ютуберов кормит реклама, короткие рекламные ролики, которые размещаются чаще всего в начале материала. 55% доходов от рекламы получает YouTube, 45% – ютубер. За тысячу просмотров ютубер получает от одного до четырех евро, звезды ютуба являются миллионерами. Тот же Навальный за период с 2013 года заработал в YouTube оценочно 260-320 тысяч долларов. (В скобках как сугубо личное мнение: за 6 лет титанического труда группы расследователей, связанного с рисками вплоть до нападений, тюрьмы и гигантских штрафов, – это совершенно мизерная сумма. Лишь подчеркивает его неподкупность).

В прошлом году в номере 6 было детально описано, как зарабатываются деньги в социальных сетях.

В Германии самый посещаемый YouTube-канал называется HaerteTest (тест на прочность) с 19 млн абонентов. Он почему-то на английском, но это несущественно, достаточно просто смотреть. На клипах по несколько минут ломают всё что угодно, давят, например, автомобилем продукты, смартфоны, детские игрушки, бытовую технику... Несколько напоминает забавы малыша, который отрывает из любопытства крылышки у мухи.

Всё больше появляется видеоканалов, посвященных кулинарии, причем они могут принадлежать как какому-нибудь знаменитому «звездному» повару, так и простой тетке – любительнице постоять на кухне. Их общее достоинство – наглядность, блюдо готовится на ваших глазах, от разделки до оформления. Причем эта информация, даже если и сопровождается словами или подписями на неизвестных языках, вполне воспринимается и без них, в этом достоинство видео. Более того, там ведь предусмотрено и обсуждение увиденного, каждый может поделиться своим опытом, дополнить и т.п.

К ним близки ролики YouTube с лайфхаками (life hacking – на сленге означает «хитрости жизни») – это маленькие хитрости на все случаи жизни, иногда полезные, часто просто забавные. Любой бытовой вопрос, например, как откупорить бутылку без пробочника, будет непременно освещен в коротких полезных видеоклипах.

Вторая жизнь

Вообще-то их у почти каждого человека больше, чем, две. Можно, конечно, их назвать и гранями одной жизни: я на работе – одна грань жизни, я дома, в семье – вторая, я, поглощенный своим хобби, – третья, тайная страсть – еще одна... И вполне может оказаться, что многогранный человек разными людьми воспринимается совершенно по-разному, со стороны просматривается одна грань, от силы – две.

Но у современного человека есть, по крайней мере, у многих, две жизни – реальная и виртуальная. Я – физическое лицо и я – пользователь сети. Реального меня знают все – родственники, друзья, коллеги, врачи, соседи, власти, наконец. Но кто из них знает меня виртуального, укрытого паролями и никами? Только тот, с кем я хочу в этой сети общаться? Увы, и это не совсем так, и в сети обо мне разузнают многое.

Родственников не выбирают, страну, язык, место и время рождения, даже собственные имя и фамилию – тоже, то есть в реальной жизни мы буквально приколоты, как бабочка булавкой, к обстоятельствам места и времени. Одна из особенностей нашего века как раз в том и состоит, что современный человек, живущий в свободном обществе, может все-таки оторваться от обстоятельств и во многом повлиять на свою жизнь.

Но это сложно и не всегда удается, а виртуальный мир – вот он, на удалении компьютера или смартфона. И многие устремляются в этот мир в поисках (конечно, неосознанно) компенсации за неудачи в реальной жизни, в поисках некоей свободы выбора и самовыражения. И попадают в социальную сеть, как мухи в паучью.

Социальные сети давно уже стали объектом пристального внимания психологов. Что характерно: большинство из них не ставит однозначной оценки, все усматривают сразу и пользу, и вред в разных пропорциях.

Люди, как считают специалисты, часто бегут в социальные сети из реальной жизни. И это тоже не хорошо и не плохо, это факт, мы такие. Что же так привлекает миллиарды людей, в большинстве своем молодых, в этих сетях. Общение? Да, можно анонимно общаться с тысячами себе подобных, но это не замена личному общению, это суррогат.

Людей в сетях влечет социальное сравнение – это почти всегда движущая сила маниакальной тяги в сеть. Человек всегда хочет комфортно чувствовать себя среди других людей (даже в тюрьме можно иметь место у окошка или у параши), а это определяется социальным сравнением. Если ты свой среди своих, поешь те же песни, носишь те же шмотки, получаешь лайки – тебе душевно комфортно. Но ведь бывает, что и нет! Другие пользователи сети моложе, красивее, успешнее, они постят материалы оттуда, куда тебе в реальной жизни не добраться. Дома, машины, дети – их жизнь (по крайней мере, ее виртуальное представление в сети) лучше твоей. И это – повод для депрессии. Социальные сети могут стимулировать творчество, могут вдохновлять, но могут и гасить настроение, лишний раз показывая, что ты неудачник, лузер.

Для одних социальные сети оказываются полем творчества, другие лишь пассивно поглощают информацию, одних пребывание в сети развивает, для других – превратилось в наркотик.

В известном исследовании было определено, что средний человек может иметь до 150 устойчивых связей с другими людьми, включая как ближний круг (семья, родственники, друзья детства...), так и дальний (коллеги, знакомые, собутыльники...). У ярких экстравертов может быть и больше, но не намного. А вот интернет всех разом превращает в экстравертов, общительнейших ребят, контактирующих со всем миром. А собственный круг знакомых при этом сокращается, реальные контакты становятся все более редкими. Когда-то, лет сто назад, было нечто подобное с телефонией: телефонная болтовня заменила многим личное общение. Но по телефону можно общаться только с одним человеком, а по интернету – с очень многими.

Чтобы добиться признания, в первую очередь в собственных глазах, нужны лайки, многие пользователи социальных сетей буквально одержимы погоней за этими символами одобрения. И действительно, известны случаи бешеной популярности вчера еще безвестных пользователей сети, которым удается за короткое время собрать массу лайков. Потребность в самоутверждении таким путем становится у некоторых людей маниакальной, так же как и их тяга в сеть. Естественно, они выставляют себя в лучшем свете, придумывают себе несуществующие успехи, демонстрируют свои положительные стороны – и всё это для повышения самооценки в ходе социального сравнения.

Известно о ряде социальных экспериментов, когда группа добровольцев на некоторое время отказывалась от социальных сетей (в экстремальных тестах – вообще от смартфона). Медики, сопровождавшие эксперименты, наблюдали фрустрацию, растерянность, рост апатии (а в некоторых случаях – агрессивности), в итоге значительная часть испытуемых попадала в депрессивное состояние. Это своего рода психологическая ломка, сродни наблюдаемой у наркоманов, лишенных наркотиков.

Одна птичка шепнула

Она шепнула «QAnon» и тотчас же закрыла 7.000 аккаунтов сторонников теории заговора из этого праворадикального движения. Птичка эта зовется Twitter, ее символ – синяя пичужка, ее задача – обмен короткими (до 280 знаков) текстовыми сообщениями, а зарегистрированных пользователей у нее 1,3 миллиарда. И их вот стало на семь тысяч меньше, а иначе нельзя, еще 150 тысяч ограничены в правах: достали конспирологи. Теория заговора QAnon – это шизофрения крайне правых, обожающих Трампа, верящих в «глубинное государство», и в педофилов-демократов, которые сексуально эксплуатируют детей и используют их кровь для таинственных препаратов.

В то же время между президентом США и Твиттером вышел конфликт: аккаунт Трампа в этой социальной сети был временно заблокирован из-за якобы ложной информации о распространении коронавируса, не побоялись. Реакцию президента легко себе представить. Но и другая социальная сеть, крупнейшая Facebook, тоже удалила аналогичное высказывание Трампа.

Социальные сети охватывают практически всё активное население мира. Они ведь главные средства для контакта. Но вот что выходит...

Вы пришли на вечеринку пообщаться с друзьями, а вас незаметно раздели, сфотографировали, просветили рентгеном, скопировали ваши документы и содержимое смартфона... а вы резвитесь, ни о чем не догадываясь. Возможно, вы ляпните на этой Partyчто-нибудь не слишком толерантное, а то и сексистское – вас вмиг вышвыривают пинком в зад, не удосуживаясь даже толком объяснить, за что именно. Вот это и есть современная социальная сеть. Но даже если вам понятно, что там на самом деле творится, вас все равно туда тянет. А куда же еще: в реальной-то жизни надо встать со стула и куда-то идти ногами, а вы уже отвыкли.

Вот конкретные данные в процентах по Германии, охватывающие лиц старше 16 лет с доступом в интернет (то есть сильно неполные, так как в сетях начинают с 12-13 лет).

69 – WhatsApp (мессенджер, принадлежит Facebook с 2014 года, заплачено 4 миллиарда наличными)

68 – YouTube (видео в интернете, с 2006 года собственность Google)

60 – Facebook

40 – Instagram (обмен фото и видео, принадлежит Facebook

29 – Pinterest (фотохостинг, обмен фото в режиме онлайн)

23 – Twitter

20 – Xing (европейская сеть для деловых людей)

18 – Snapchat (обмен сообщениями с прикрепленными фото и видео)

16 – Linkedin (для деловых контактов, принадлежит Microsoft, в России заблокирован)

13 – Telegram (мессенджер, обмен медиафайлами, владелец – Павел Дуров)

13 – Stayfriends (контакты с одноклассниками, подобен российским «Одноклассникам»)

10 – TikTok (китайский сервис коротких видео)

Эти цифры ясно показывают, что большинство людей пользуются сразу несколькими сетями, дополняя одну другими. В том и сила новичка TikTok, что он не дублирует другие сети, а имеет свое неповторимое лицо. Пользование социальной сетью давно стало у многих даже не привычкой, а составной частью жизни.

В социальных сетях распространен моббинг, коллективная травля. Бывает, что жертвой моббинга оказывается некто, не разделяющий общепринятые взгляды, чем-то отличающийся от массы. Любое его сообщение (пост) подвергается нещадной брани, нападкам, его просто затаптывают. Причем это не такая уж редкость. Вообще в социальных сетях, будь то Facebook, Одноклассники, В контакте, Живой журнал давно уже отсутствует плюрализм мнений.

Юзеры, придерживающиеся схожих взглядов и имеющие общие интересы, объединяются в сетях в сообщества, где обсуждаются близкие для них темы. Темы эти самые разнообразные, по сути, вся палитра жизненных интересов, от аквариумных рыбок до космических полетов, от изучения эсперанто до воспитания детей... Тут по любому вопросу можно узнать немало нового, можно получить консультацию, поделиться своими проблемами, но... это в своем кругу. Если объединились, скажем, конспирологи, то лучше к ним с альтернативным мнением (что Земля круглая, например) не соваться – изничтожат.

Можно было бы предположить, что в социальных сетях идиотов и негодяев столько же в процентном отношении, сколько их существует в жизни вообще. Я не располагаю статистикой, но уверен, что их там значительно больше. Они все там!

Стремление обругать, увы, сильнее стремления похвалить, ведь ругая кого-то, мы как бы хвалим сами себя. И вообще, это, по-моему, какой-то мутный закон нашей жизни – плохие люди легче объединяются, чем хорошие. (Сколько угодно примеров из истории, как, скажем, находящиеся в большинстве демократы не могли объединиться и дать отпор фашистам).

Нельзя сказать, что социальные сети не борются с ненавистью, растекающейся по их площадкам. В Германии при Федеральном управлении уголовной полиции (Bundeskriminalamt) есть специальное подразделение, занимающееся преступлениями в интернете, в том числе и проблемами травли, ненависти и угроз в сети. Наиболее активны правые экстремисты, направляющие свою ненависть на левых всех оттенков, демократов, евреев, беженцев. В 2019 году зарегистрировано 1524 явных случаев проявления ненависти, из них 1108 – от правых, 199 – от левых экстремистов, даже если общее число не точно, соотношение достаточно красноречиво. Но пробить стену анонимности не так просто даже властям. Хотя приведенные цифры явно не соответствуют реальному количеству ненавистников, но притянуть к ответственности за слова в интернете крайне сложно. Отъявленные нацисты прикрываются демократическим правом свободы слова, а государство не давит. В отличие от России, где засудили уже не одного интернет-блоггера из оппозиции.

У всех социальных сетей проблемы и с властями, и с пользователями, и с рекламодателями. Памятен жуткий скандал, когда Facebook передал массив данных с пользовательскими профилями заинтересованной компании, которая использовала их для предвыборных манипуляций в США и Англии.

Крупнейшие рекламодатели, источники миллиардных доходов Facebook, Twitter и прочей компании срочно отзывают свою рекламу. Причина – сети стали основным инструментов экстремистов в ходе развернувшейся в США компании «по борьбе с расизмом».

В общем, из социальной сети, живя в обществе, не выбраться. Следует приспособиться, извлекать пользу, минимизировать вред и всё же избегать сетевого рабства.

С. Мучник (Дортмунд)

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