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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Цифровой мир: 5G становится ближе

Мобильный сетевой стандарт 5G

В прошлом году мы писали о начале внедрения в Германии мобильных сетей стандарта 5G. Что же произошло с тех пор, каковы успехи, тарифы, цены на смартфоны, стоит ли уже сейчас переходить на новый стандарт?

5G-сети обеспечивают владельцам ряд преимуществ в сравнении с альтернативой. Так, средняя задержка сигнала составляет у них 1 мкс, а у 4G – в десять раз больше, максимальная скорость передачи данных равна 20 Гб/с против 1 Гб/с, плотность соединений на 1 кв.км – 1 миллион, против 100 тысяч. Что стоит за этими цифрами? Возможность без помех пользоваться смартфоном в окружении многих тысяч других, сегодня множество включенных смартфонов вызывают перегрузку базовых станций. Стремительное скачивание, просмотр фильмов и передач потокового видео высшего разрешения. Наконец, стандарт 5G чрезвычайно важен для индустрии: это всевозможные умные машины, дроны и беспилотный транспорт, интернет вещей, проблемы с передачей информации на транспорте, в медицине... Одним словом, 5G должен стать основой современной коммуникационной инфраструктуры.

Начнем с сети: в распоряжении основных провайдеров (Telekom, Vodafone, O2) находятся 80 тысяч мачт сети LTE. Они дооборудуются под новый стандарт, однако тут условием является обязательное соединение этих мачт с помощью стекловолоконного кабеля. Кроме того, строятся новые 5G-мачты, полное покрытие Германии сетью 5G должно завершиться в 2025 году. Но и сегодня в большой части страны новый стандарт доступен: уже концу текущего года Telekom обещает покрытие в 50%, Vodafone – предоставление 5G десяти миллионам пользователей. Хотя площадь страны с количеством людей сравнивать сложно, однако ясно: большинство из нас может если не сегодня, то завтра переходить на новый стандарт. Подсчитано, что к концу 2021 года сеть 5G будет доступна в большей части Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Кёльна и Франкфурта. До конца 2022 года 5G охватит до 30 крупнейших немецких городов с 16 миллионами жителей. В целом покрытие LTE-4G сетью достигает в Германии 86,1%, а 5G – 10,3%.

Приобретая 5G-смартфон, вы можете гарантированно использовать его также и в существующих сетях 4G (LTE) и 3G (UMTS), от которой Германия уже уходит. Так что, если обзаведение новым смартфоном у вас в плане и вы хотите быть на уровне новейших технических возможностей мобильных сетей, то стоит задуматься о покупке 5G-смартфона. А вот если не являетесь завсегдатаем социальных сетей и не играете в сетевые игры – то торопиться не стоит. Ваши сетевые потребности вполне будут в обозримом будущем покрываться возможностями современных 4G (LTE) сетей. Эти сети не планируется сокращать в пользу 5G, напротив, они продолжают расширяться, вытесняя сети предыдущего поколения. Судьба 3G предрешена, самое позднее через два года этот стандарт уйдет в прошлое, и владельцы устаревших мобильников автоматически лишатся связи. Так что если ваш смартфон не поддерживает LTE, готовьтесь в пределах одного-двух лет обзаводиться новым.

Сегодня торговля стремится расширить ряд 5G-смартфонов, остававшихся до недавнего времени слишком дорогими для средних пользователей. Смартфоны высшего класса ценой более 500 евро первыми стали обзаводиться опцией 5G, несколько моделей от Samsung и Huawei выпускаются в вариантах как 4G, так и 5G, вторые, естественно дороже.

Вот ряд современных 5G-смартфонов: Huawei P40 (565 евро), Motorola Moto G 5G Plus (390), Nokia 8.3 5G (600), Samsung Galaxy S20 (1060), Samsung Galaxy S20 Ultra (1100), Xiaomi Poco F2 Pro (460), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (325), Xiaomi Mi 10 5G (616), Xiaomi Mi Mix 3 5G (360), ZTE Axon 11 5G (560), LG V50 ThinQ 5G (530). Все они недешевы, хотя смартфоны с ценой порядка 300 евро относятся уже к среднему ценовому уровню. В ближайшие годы предложение этих смартфонов должно существенно расшириться, появятся приборы всех ценовых классов. Например, высококачественный смартфон Oppo Find X2 Lite, еще недавно стоивший около 500 евро, сегодня можно приобрести за 280.

Любопытно, что ведущий производитель и законодатель мод Apple так до сих пор и не предложил модели своего iPhone с 5G.

Но стоимость мобильника – это лишь полдела, ведь он должен быть привязан к определенному мобильному тарифу. Это и есть основной доход провайдера, недаром сплошь и рядом к мобильным тарифам прилагаются за символическую цену совсем недешевые телефоны. Сегодня все ведущие провайдеры предлагают тарифы с опцией 5G.

MagentaMobil от Telekom предлагается в разных вариантах, обозначаемых S, M, L и XL, по цене от 40 до 85 евро в месяц на протяжении двух лет. Можно получить в довесок и смартфон (Samsung или Huawei), доплачивая ежемесячно по 10 евро и заплатив в начале договора еще несколько сот. Vodafone предлагает тарифы RED, от XS до L, стоимостью 30-60 евро в месяц. O2 предлагает O2 Free L, Unlimited Smart, Unlimited Max за 40-50 евро, а 1und1 соответственно 1&1 LTE L, 1&1 LTE XL и 1&1 LTE XXL за 30-40 евро.

Будут вскоре, конечно, и другие, более интересные тарифы.

С. Мучник (Дортмунд)

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