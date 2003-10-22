Здоровье >> Здоровый образ жизни

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Обучение массажу. Новые перспективы

Умеешь делать массаж – не пропадёшь,

такие люди везде нужны.

Харуки Мураками

Почему клиент хорошо платит за массаж?

Продажам собственных услуг обучает множество маркетологов, но бывает, что часто обучает тот, кто сам этого никогда не делал. Различные курсы на тему, как стать успешным, расскажут о том, как это делается, но не конкретно как это происходит в сфере велнес-массажа. Тот, кто действительно владеет знаниями, часто не готов делиться даже за деньги. Деньги заканчиваются быстро, а конкуренция увеличивается навсегда. В плане прибыльности, оказывать услуги велнес-массажиста выгоднее и легче, чем этому обучать.

Поведение клиента для опытного мастера предсказуемо. В идеале мастер, понимающий принципы принятия решений, продаёт свои услуги только один раз, дальше – это уже инициатива довольного клиента, который не только систематически возвращается сам, но и приглашает других (Mundpropaganda).

Что для опытного специалиста понятно и легко осуществимо, то для новичка – проблема. Недостаточное упорство – начинать и учиться дальше – может стать причиной отсутствия желанного результата. Обычно человек ничего не хочет покупать, денег всегда меньше, чем требуется. Но это правило срабатывает только до того момента, пока Вы не продемонстрируете ему ценность результата от Вашей работы. Организм человека имеет два механизма управления для принятия решений: все неизвестные для нас задачи обрабатывает мозг, и если центр удовольствия одобрил полученный результат, то дальше всё происходит на уровне рефлексов. Тогда тело само напоминает Вам о том, что пора бы опять сделать термин к этому чудесному мастеру массажа.

Если клиент остался доволен, а мастер не забывал применять некоторые профессиональные хитрости, то о Вас узнает всё окружение клиента. Довольный клиент станет для Вас бесплатным рекламным агентом. Принцип принятия решений похож на весы: с одной стороны дискомфорт от потери денег, с другой – польза для здоровья от процедуры массажа и удовольствие. Тогда центр удовольствия выбирает то, что реально для человека важнее, и включает неосознанное стремление клиента вернуться к Вам снова, и также рекомендовать Вас другим в своём окружении.

В сфере велнес-массажа только первые десять клиентов самые сложные, хотя на их месте обычно оказываются друзья и родственники, что сильно упрощает старт молодого специалиста. Близкие расскажут о Вас только хорошее, и даже если Вы еще не самый великий специалист, простят Вам какие-то мелочи или промахи. У Вас будет достаточно времени наработать необходимые знания и опыт. В процессе обучения в нашей «Академии СПА и велнес-массажа / Akademie für Spa und Wellness Massage» тема правильного поиска клиентов глубоко раскрывается преподавателями на семинарах, что способствует успеху, который приходит гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать.

Как стать успешным велнес-массажистом?

В мире известно более тысячи различных методов массажа. Было бы неплохо владеть хотя бы семнадцатью из них. Почему 17? Именно столько их в программе обучения на велнес-массажиста в нашей «Академии». Эта программа проверена годами и идеальна для того, чтобы начать работать над собой и добиться значительных достижений в освоении новой профессии. Программа обучения недорогая, в ней собрано всё, что необходимо для максимального успеха, и я уверен – Вы справитесь!

Сотни трудностей, которые возникают у новичка в процессе обучения и становления как специалиста, у нас проблемой не являются. Мы рекомендуем учиться и работать параллельно, и через месяц выдаём первые сертификаты. В процессе учёбы на все вопросы Вам ответят наши опытные высококвалифицированные преподаватели.

Ознакомьтесь с объявлением, позвоните нам и закажите ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ. Она высылается по почте бесплатно. Вы также получите ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРОБНЫЙ СЕМИНАР в ближайшем от Вас месте учёбы. Узнайте, есть ли другие ученики из Вашего региона.

С уважением, Виктор Шварц