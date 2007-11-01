Здоровье >> Знать свой организм

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Язык тела – о чем он говорит

Семь характерных сигналов внешности, предсказывающих опасные заболевания

Состояние организма нередко отражается на внешнем облике. Только мы не всегда это видим, чувствуем, понимаем. «Усталый» или «болезненный вид» – расхожие выражения. Но, во-первых, нет четких определений «усталого» или «болезненного». На чем основывать заключения? Во-вторых, внешние признаки некоторых заболеваний не имеют никакого отношения ни к усталости, ни к различимым проявлениям нездоровья. Например, цвет ногтей – о чем он говорит? Или трещинки в уголках рта?





Между тем, можно легко научиться ориентироваться в таких характерных признаках. И вовремя реагировать на сигналы тела – не допускать, чтобы скрытая болезнь приняла открытый и достаточно тяжелый характер.

Расскажем о семи характерных признаках, отражающихся на внешности. Какие болезни за ними скрываются? И что делать «в случае, если»?

1. Трещины (рагады) в уголках рта

Название «рагады» (Rhagaden) происходит от греческого и означает надрывы кожи или ее характерные линейные углубления в форме трещинок.

Рагады в уголках рта – мелкие трещинки и нарывы, нередко болезненные при разговоре, смехе, прикосновении. Физическая причина образования: пересыхающие губы и непроизвольное облизывание их языком. Кожа от этого еще больше сохнет и трескается.

Более серьезная причина: вирусная, бактериальная или грибковая инфекция (например, действие вирусов Herpes simplex или стрептококков). Схожим образом может проявляться и недостаток железа или витамина В в организме. Способствуют пересыханию кожи также сахарный диабет, аллергия, псориаз.

Если состояние уголков рта беспокоит вас постоянно, нужно обратиться к врачу. Он назначит соответствующие диагностические обследования.

Хорошее домашнее средство против пересыхания губ – обычный мед. Он смягчает губы и оказывает антибактериальное действие.

2. Обложенный язык

Это классический признак высокой температуры, скажет вам любой. И будет прав. Но на самом деле цвет языка «выдает» и целый ряд других расстройств.

Напомним, что нормальный цвет языка – бледно-розовый.

Если же он:

белый – это может быть признаком как высокой температуры, так и кандидоза (грибковой инфекции во рту) или желудочно-кишечных расстройств

желтоватый – за этим тоже могут стоять грибковые инфекции либо расстройства желчного пузыря и печени

красный – это либо нехватка витамина В12, либо признак инфекции, либо проблемы пищеварительного тракта, либо печеночная недостаточность, либо болезнь сердца

коричневый – проблемы с кишечником или с почками

серый – малокровие, нехватка железа

черный – поражение ротовой микрофлоры, например от приема антибиотиков

Кроме цвета, диагностическое значение имеет и состояние языка. Сухой язык – признак диабета. Отечный язык – за этим целый букет заболеваний. Нужно непременно обратиться к врачу.

3. Синяки и мешки под глазами

«Народный» диагноз в этом случае: перепил или недоспал. Но немало и других причин.

Синяки – указание на недостаток железа или цинка в организме, на кислородное голодание (легкие плохо снабжают кровь или сердце не поддерживает достаточный кровоток), на проблемы с печенью или с почками.

Мешки – признак высокого давления, начальной фазы опоясывающего лишая (Herpes zoster), сердечной или почечной недостаточности.

4. Бледность

В каком-то случае она «интересная» – но в прочих случаях...

Вообще, у каждого человека свой цвет кожи. У одних светлей, у других смуглей. Однако внезапное изменение цвета – это симптом.

Внезапная бледность – это нарушение кровоснабжения, зачастую – предобморочное состояние. У людей с диабетом это признак гипогликемии – острого расстройства, следствием которого может стать диабетическая кома.

Сохраняющаяся бледность указывает на:

анемию, например вследствие нехватки железа, фолиевой кислоты, витамина В12

почечную недостаточность

низкое давление

недостаток гормонов щитовидной железы (гипотиреоз)

внутреннее кровоизлияние (например, в желудок)

у заядлых курильциков – признак кислородной недостаточности

5. Желтизна

Она проявляется как на коже, так и в белках глаз. Это ни в коем случае нельзя оставлять без внимания – сразу же обращаться к врачу! Желтая кожа и тем более пожелтевшие белки глаз – типичная желтуха, результат повышения концентрации билирубина в крови. А это, каковы бы ни были причины, – серьезное расстройство обмена веществ.

Среди причин:

болезни печени (гепатит В, воспаления, вплоть до цирроза)

застой желчи (из-за камней или из-за воспаления желчного пузыря)

болезнь крови, в том числе в результате опасного отравления

6. Тонкие и выпадающие волосы

Не надо думать, что это «просто мне на роду написано». Ломкие, тонкие, выпадающие волосы нередко является следствием различных расстройств. Например, затяжного стресса. Или проявляется скрытая патология.

Одна из таких патологических причин – уже упоминавшийся гипотиреоз. Недостаток гормонов щитовидной железы может привести к неприятным последствиям. У детей – кретинизм, у взрослых – миксидема, болезненная отечность тканей.

На состоянии волос сказывается и недостаток «металлических» микроэлементов в организме: железа, цинка, меди. Проявляется и недостаток определенных белков либо биотина (витамина В7). Тут важно изменить схему питания – больше потреблять продуктов, богатых данными веществами.

К выпадению волос ведет сахарный диабет.

Инфекционные поражения организма, отравления также отражаются на состоянии волос.

Некоторые медикаменты оказывают характерные побочные действия: ослабление волосяных корней, «усыхание» луковиц.

Круговые проплешины, образующиеся от выпадения волос, указывают на повышенную аутоиммунную реакцию организма.

7. Цвет и форма ногтей

Нормальные ногти – бесцветные. Если же они приобретают тот или иной оттенок, то, как правило, это болезненный признак.

Наиболее безобидны белые пятнышки на ногтях. Это следы мелких повреждений ногтевого корня. Обычно они проходят сами собой.

Белые полосы на ногтях – уже серьезней. Они свидетельствуют об изменении состояния организма, вызванном, например, отравлением или высокой температурой.

Полное изменение цвета ногтей может быть обусловлено самыми разными причинами: контактом с химикалиями, недостатком витаминов, побочным действием лекарств, нарушением обмена веществ, болезнью кожи, сердца, почек.

Важен и цвет, в который «перекрасились» ногти:

черный – последствие травмы, ущемления пальца

желтоватый – проблемы с печенью

зеленоватый – бактериальное или грибковое заражение

беловатый или беловато-мутный – цирроз печени или воспаление кишечника

Форма ногтей может быть нарушена продольными ложбинками. Тонкие, еле заметные ложбинки не должны вызывать особого беспокойства, хотя это тоже признак нездоровья, например, определенного обезвоживания организма.

Сильно выраженные ложбины надо показать врачу – возможно, это признак ногтевой опухоли.

Поперечные ложбины возникают при некоторых инфекционных заболеваниях.

Крошащиеся ногти – признак нехватки кальция и магния.

Елена Шлегель

Читайте также: