История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №10 (277) 2020г.

65 лет Биллу Гейтсу

Мало кого из людей при жизни называют гениями. Билла Гейтса в последние десятилетия почти официально нарекли компьютерным гением. И это – не случайно. Кстати, о самом слове «компьютер». Впервые современная трактовка этого слова появилась в Оксфордском словаре английского языка в 1897 году. Так стали называть тогда механические вычислительные устройства. История вычислительных механизмов началась в незапамятные времена. К ней приложили свои мозги и руки многие знаменитости. Вот их-то, математиков-вычислителей, и называли в прежние времена компьютерами. Предметы, на которых они делали свои вычисления, постепенно менялись. Люди, родившиеся в первой половине прошлого века, хорошо помнят счёты – деревянные кружочки на спицах, вставленных в деревянную рамку, стоявшие в каждой бухгалтерии, логарифмическую линейку, которой пользовались инженеры, и громоздкую вычислительную машину, занимавшую порой два этажа.

В последней же четверти ХХ века понятие компьютер стало почти невозможным без имени человека, которого зовут Биллом Гейтсом. А всё началось с того момента, когда, казалось бы, обыкновенный тринадцатилетний школьник увлёкся составлением математической программы для игры «крестики-нолики». Математика была его любимым предметом, и он хотел стать именно профессором-математиком. Другие предметы его интересовали мало. В 15 лет школьник Гейтс написал программу для регулирования движения городского трафика и заработал на ней 20 тысяч долларов. А в 17 лет ему предложили написать несколько программ для расчёта распределения энергии Боневильской плотины. Понятно, что выходцу из семьи известного юриста полагалось закончить университет. Билл поучился года полтора, а затем был отчислен за непосещаемость. Забавно, что спустя годы тот же Гарвардский университет сделал его почетным профессором.

В 1974 году Билл Гейтс вместе со школьным другом, также увлеченным программированием, Полом Алленом создали фирму. Это произошло после того, как друзья предложили компьютерной компании, выпускавшей пока еще громоздкие агрегаты, написанное ими программное обеспечение для компьютера Altair 8800. Обрадованное руководство предложило юношам разрабатывать языки программирования и открыть для этого собственную фирму. Так родилась самая большая в мире и самая знаменитая корпорация, создающая программное обеспечение – «Майкрософт».

Эпоха громоздких вычислительных машин, которые стояли только в крупных учреждениях, заканчивалась. Наступало время домашних компьютеров, которые поначалу так и назывались: персональный компьютер. И фирма, пожелавшая выпускать первые в мире персональные компьютеры, предложила Майкрософту написать для них операционную систему. День, когда был продемонстрирован первый в мире персональный компьютер, управлявшийся операционной системой Майкрософт, стал грандиозным событие в мире. И множество крупных фирм устремились приобрести лицензию на пользование системой Майкрософта. К несчастью Пола Алена, тяжелая болезнь заставила его отойти от дел. И Билл Гейтс стал единственным руководителем корпорации. С годами компьютеры совершенствовались, становились мощнее, при этом занимали всё меньше места на рабочих столах и приобретались едва ли не каждой семьей на планете. Совершенствовались корпорацией Майкрософт и программы, обеспечивающие работу компьютера.

И за каждую купленную у Майкрософта лицензию платили Майкрософту, то есть Биллу Гейтсу. Так неожиданно он был объявлен самым богатым человеком на Земле. И смог вместе с женой создать еще одну компанию – точнее, благотворительный фонд. С тех пор немалая часть доходов Майкрософта вкладывается на создание новейших технологий, развитие медицинских проектов на Земном шаре, а также на стипендии талантливым студентам из разных стран мира.

Валерий Воскобойников

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