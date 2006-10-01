История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №10 (277) 2020г.

К 150-летию со дня рождения Бунина

10 октября 1870 г.

Иван Алексеевич Бунин стал первым из российских писателей, награжденных Нобелевской премией. К сожалению, в те годы на родине, хотя и в России, но советской, его произведения были запрещены и изъяты их библиотек. Однако наступили другие времена, и книги Бунина вышли из-под запрета. По количеству фильмов, снятых по его рассказам в другой России, Бунина можно назвать чемпионом. Да и по количеству памятников, поставленных ему в разных городах, – тоже.

Родился же он в бедной дворянской семье (были – и такие!) и с 19 лет трудился в редакциях журналов и газет. Свое первое стихотворение «Над могилой Надсона» он опубликовал в 17 лет. А первый сборник стихов – в 21 год. Очень скоро Бунин подружился с другими входящими в литературу людьми, такими, как Куприн, а потом познакомился и со знаменитостями: Львом Толстым, Чеховым, молодым Горьким, Андреевым.

К 33 годам Бунина уже называли маститым прозаиком и поэтом, лауреатом Пушкинской премии. Этой премией он был награжден за перевод поэмы Лонгфелло «Песня о Гайавате». Этот перевод и сегодня считается непревзойденным. В следующий раз он поделил награду Пушкинской премией с Куприным в 1909 году, а через две недели стал почетным академиком по разряду изящной словесности.

В следующие годы вместе с юной красавицей, выпускницей Высших женских курсов Верой Николаевной Муромцевой, племянницей председателя первой в России Государственной Думы, отправился в путешествие по дальним странам: сначала по Италии, Румынии и Турции, затем посетили Палестину, Египет, Цейлон. Муромцева, прекрасно владеющая европейскими языками, стала верной его подругой на всю дальнейшую жизнь. Результатом их поездок стали такие шедевры российской прозы, как рассказы «Господин из Сан-Франциско». Тогда же были созданы и «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Сны Чанга» и другие прозаические произведения.

Но началась Первая мировая война, а за ней две революции: Февральская и Октябрьская, и творческий подъем рухнул. Бунин не мог принять советскую власть. Известный литературовед, друг Сергея Довлатова, Игорь Сухих, сопоставляя ощущения в те годы Бунина и Блока, автора поэмы «Двенадцать», написал так: «Блок услышал музыку революции, Бунин — какофонию бунта». Бунину вместе с Муромцевой удалось переехать в Одессу, а затем эмигрировать во Францию.

В начале эмигрантской жизни Бунин, как и многие другие, переживал творческое оскудение, хотя книги его издавались в Праге, Берлине, Париже. Тем не менее, надежды сменялись отчаянием. Но понемногу стали появляться и новые произведения: повесть «Митина любовь», рассказы «Дело корнета Елагина», «Ида», «Солнечный удар», затем – «Жизнь Арсеньева», книга рассказов «Темные аллеи». Все эти публикации давали возможность, живя впроголодь в маленькой квартире, не умереть с голоду, но и не более.

Но однажды в ноябре 1933 года случилось невероятное. Бунин был в кинематографе, когда в квартире неожиданно раздался телефонный звонок из Стокгольма. Муромцева сняла трубку, и, хотя связь была никудышная, она разобрала слова: «Ваш муж стал лауреатом Нобелевской премии, и мы хотели бы поговорить с мсье Буниным». Казалось бы, эта премия могла резко повысить уровень жизни писателя-эмигранта, ставшего всемирно знаменитым. Но на Бунина немедленно посыпались телеграммы, письма, авторы которых умоляли о финансовой помощи. Треть премии Бунин потратил на них. К счастью, он приобрел небольшую виллу, которая в последующие годы спасала не только его: когда нацисты, оккупировав Францию, отправляли поезда с евреями в концлагеря, Бунин, рискуя жизнью, прятал на своей вилле многих своих знакомых-евреев.

Когда после окончания войны Константин Симонов по поручению Сталина приехал в Париж, чтобы уговорить Бунина вернуться в СССР, он был поражен нищенским уровнем жизни писателя и обещал ему «золотые горы» на родине. И Бунин почти согласился. Но, узнав об очередном преследовании Ахматовой и Зощенко, а затем – о разнузданной антисемитской кампании, он категорически и уже навсегда отказался от переезда.

Валерий Воскобойников

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