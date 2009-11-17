Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Памятные даты
«Партнер» №10 (277) 2020г.

30 лет воссоединению Восточной и Западной Германии

Первым о воссоединении Восточной и Западной Германии после Второй мировой войны, как ни странно, заговорил в марте 1952 года Сталин. Этот политический его проект был изложен в так называемой «Ноте Сталина». Сталин был уверен, что при положительном решении этого вопроса он сумеет всю воссоединенную Германию превратить в сателлит СССР и, следовательно, еще более усилит свое влияние на мировую политику. Англия, Франция и США, оккупационные войска которых, как и советские, находились на территории Германии, не приняли это предложение.

 

Через четыре неполных десятилетия по инициативе президента СССР Горбачева это предложение возникло вновь. Только значимость его была совсем иной. И на этот раз оно было с ликованием встречено жителями обеих частей Германии. Процесс воссоединения двух на несколько десятков лет разделенных государств был непрост, и все же 3 октября 1990 года рано утром жители Германии проснулись в единой стране. С тех пор этот день стал одним из важнейших праздников ФРГ.

 


Валерий Воскобойников

 

Читайтетакже:

  1. Вилли Брандт – великий канцлер. Журнал «Партнёр», № 4 / 2004. Автор Ю. Борухсон
  2. Двадцать лет как нет Стены. Журнал «Партнёр», № 11 / 2009. Автор А. Ольгина
  3. Новый мир – пока только зыбкие очертания. Журнал «Партнёр», № 5 / 2005. Автор Е. Кочанов

<< Назад | №10 (277) 2020г. | Прочтено: 9 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

Германия и немцы в письмах советских фронтовиков весной 1945г.

Прочтено: 1698
Автор: Борисович Р.

Как поднимали атомную подводную лодку «Курск»

Прочтено: 1617
Автор: Ришес К.

Река времен: ноябрь

Прочтено: 1297
Автор: Воскобойников В.

Река времен: февраль

Прочтено: 1254
Автор: Воскобойников В.

Река времен: декабрь

Прочтено: 1117
Автор: Воскобойников В.

Река времен: январь

Прочтено: 1081
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 1039
Автор: Воскобойников В.

Река времен: август

Прочтено: 1028
Автор: Воскобойников В.

Процесс века. Народы мира против главарей нацизма

Прочтено: 975
Автор: Шимановский Д.

Сталинградская мадонна в Берлине

Прочтено: 969
Автор: Векслер Л.

Река времен: март

Прочтено: 896
Автор: Воскобойников В.

Река времён: февраль

Прочтено: 855
Автор: Воскобойников В.

Река времен: октябрь

Прочтено: 832
Автор: Воскобойников В.

Река времён: декабрь

Прочтено: 813
Автор: Воскобойников В.

Река времен: сентябрь

Прочтено: 813
Автор: Воскобойников В.

Река времен: апрель

Прочтено: 798
Автор: Воскобойников В.

Река времён: март

Прочтено: 797
Автор: Воскобойников В.

Река времен: май

Прочтено: 778
Автор: Воскобойников В.

Река времен: июнь

Прочтено: 778
Автор: Воскобойников В.

Река времен: март

Прочтено: 774
Автор: Воскобойников В.