История >> Памятные даты

«Партнер» №10 (277) 2020г.

30 лет воссоединению Восточной и Западной Германии

Первым о воссоединении Восточной и Западной Германии после Второй мировой войны, как ни странно, заговорил в марте 1952 года Сталин. Этот политический его проект был изложен в так называемой «Ноте Сталина». Сталин был уверен, что при положительном решении этого вопроса он сумеет всю воссоединенную Германию превратить в сателлит СССР и, следовательно, еще более усилит свое влияние на мировую политику. Англия, Франция и США, оккупационные войска которых, как и советские, находились на территории Германии, не приняли это предложение.

Через четыре неполных десятилетия по инициативе президента СССР Горбачева это предложение возникло вновь. Только значимость его была совсем иной. И на этот раз оно было с ликованием встречено жителями обеих частей Германии. Процесс воссоединения двух на несколько десятков лет разделенных государств был непрост, и все же 3 октября 1990 года рано утром жители Германии проснулись в единой стране. С тех пор этот день стал одним из важнейших праздников ФРГ.





Валерий Воскобойников

Читайтетакже: