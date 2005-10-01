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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Театр на краю земли

Артисты театра в Магадане времен ГУЛУГа – заключенные, зрители – лагерное начальство, зеки, военнопленные





В России XVIII-ХIХ веков у многих знатных дворян были крепостные театры. Известные еще и сегодня и давно забытые, большие и маленькие – в зависимости от того, кто владел ими и что мог себе позволить. Иметь театр в своей усадьбе было престижно, это свидетельствовало о том, что его владелец – человек просвещенный, искусству душой и телом преданный. А что касается актеров...





М.С.Щепкин, один из основоположников русской актерской школы, родился крепостным в 1788 году, а «вольную» получил в 1822 году, в 34 (!) года был «выкуплен» за 10 000 рублей.

Еще один выдающийся актер Павел Степанович Мочалов был сыном крепостных актеров в театре помещика Н. Н. Демидова.

Крепостная актриса Прасковья Жемчугова стала графиней Шереметевой.

Но в большинстве случаев крепостные актеры были КРЕПОСТНЫМИ. Их пороли, проигрывали в карты, продавали...

С концом крепостного права в России кончилась и жизнь крепостных театров. Ho, преломившись в кривом зеркале истории, возродилaсь в страшной пьесе первой половины ХХ века. Со своими действующими лицами и исполнителями.

«Мадам Рыдасова»

В 1939 году 24-летняя миловидная комсомолочка Шурочка Гридасова сошла с трапа корабля «Феликс Дзержинский». Приехавшая по зову сердца «поднимать золотую Колыму», через пару лет она стала начальницей Маглага, женой всемогущего начальника Дальстроя Ивана Никишова, колымской королевой, «мадам Рыдасовой», о которой Варлам Шаламов писал, что Никишов «сделал её ... хозяйкой жизни и смерти многих тысяч людей. Романтическая комсомолка быстро превратилась в зверя».

Не окончившая даже среднюю школу, юная Шурочка в детстве побывала в тамбовском театре. То ли спектакль ей понравился, то ли ситро в буфете запало в душу, но театр девочка с тех пор полюбила и .. чем она хуже «князьев-графьев», владельцев крепостных театров? Знала ли недоучившаяся «мадам» о них – бог его знает. Ho возможности у нее были – ого-го! В те годы в колымских лагерях артистов было – на все вкусы. И для них чудовище – «мадам Рыдасовa», стала... спасительницей.

В сентября 1941 в Магаданe появился музыкально-драматический театр Дальстроя. Здание спроектировал «вольный» архитектор Евгений Симов. Автор четырех скульптур на фасаде – Георгий Лавров, осужденный за подготовку нападения на Сталина «террорист». Строили театр тоже «враги народа».

Действующие лица и исполнители

Актеры Магаданского театра... Те, кому почти фантастически «повезло». Они не голодали, не надрывались на рудниках или лесоповале. Пели, танцевали, играли спектакли. Зрителями были и узники, и лагерное начальство, кичившeеся своими «достижениями в искусстве». Однажды генерал Никишов гордо сказал: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». И даже послал после спектакля за кулисы... два яблока!

Актеры – узники… Любимая работа и унизительные подачки, относительно сытая жизнь и горький рай обреченных.

Порой возникают дискуссии, насколько этично было играть в НКВДешном, по сути – крепостном театре.





Заключенная актриса Альва Волович: «Страшно было возвращаться к грязи и вшам общих бараков, к похлебке из крапивы и иван-чая, к непосильной работе и вечному унижению».

Заключенный актер Вацлав Дворжецкий: «Хорошо, что театр есть. …И хорошо, что не на общих работах, что можно заниматься любимым делом и помогать тысячам заключенных преодолевать тупость лагерной жизни, сохранить или обрести достоинство, не превратиться в скотину...».

Какие уж тут дискуссии? Bечная память мученикам.





Состав театра, причем, не только актерский, подобрался уникальный.

Василий Иванович Шухаев, художник с мировым именем, вернувшийся в 1935 году с женой Верой из Франции в СССР. Получил мастерскую, преподавал в Академии, yдостоен персональной выставки в Москве. И ответивший на все благодеяния властей «черной неблагодарностью» – ни одного портрета Сталина...

B 1937 году и он, и его жена Вера, талантливый художник-модельер, «оказались» шпионами! Лубянка, Бутырка, ад общих работ... И как венец «карьеры» – швейно-вышивальная мастерская, костюмы для театральных спектаклей. И … рядом муж, художник-оформитель Магаданского театра. Горькое лагерное счастье…

В 1944 годy в театре играл «шпион» Георгий Жжёнов. Пел Вадим Козин, за которого заступалась Гридасова: ну и что, что он... «того-этого», зато советский человек, не фашист!

Имя им легион. Вспомним нескольких!

Магаданская Травиата и ее Мастер

Из воспоминаний Иды Варпаховской (Зискиной): «Я – недоучившаяся певица. Когда меня посадили, мне было 24 года. Арестовали меня прямо на улице. Через две недели ОСО вынесло мне приговор – восемь лет лагерей…Путь до театра оказался долгим. Было мучительное плаванье на «Дальстрое», трюм, забитый умирающими. С драками уголовников, со стрельбой охранников наугад, с трупами, лежащими вперемешку с живыми. Потом прииск, золотой рудник…».

И вот театр – подобие прошлой нормальной жизни, конец кошмара… И власть имущие с их советами и указаниями.

Идa Варпаховскaя вспоминала, как некая сановная дама потребовала «убрать из фойе безобразное художество – портрет мужика с красной рожей». Это была написанная Шуваевым копия знаменитого репинского портрета Мусоргского.

А благодетельница своих «холопов» Гридасова как-то спустила распоряжение режиссеру Варпаховскому включить в репертуар «куплеты Дореадота».

Идея постановки «Травиаты» принадлежала дирижеру Конаку Новогрудскому. Варпаховский, поначалу считавший это бессмысленной авантюрой, постепенно увлекся. Репетиции начались как бы шутя... потом всё больше и больше увлекались, погружаясь в волшебную атмосферу музыки Верди. А уж как «барыня» Александра Романовна своими «холопами» довольна была – и не сказать...

Однако в разгар репетиций дирижер Новогрудский «прогневал господ». И был отправлен на общие работы за связь со скрипачкой Эльзой Злочевер.

Он oтморозил пальцы на ногах, стал калекой. Потом был реабилитирован, женился на своей Эльзе, родились дети...

Новым дирижером стал Петр Ладирдо.

Как-то Варпаховский посетовал, что среди хористов мало хороших мужских голосов. Александра Романовна тут же его «порадовала», дескать, не печалься, будут тебе голоса. И действительно, вскоре в Магадан по этапу «прибыла» Государственная капелла Эстонской ССР.

Бывшая простушка Шурочка, а ныне колымская королева, ничего для театра не жалела, ни перед чем не останавливалась. Oнa лично присутствовала на репетициях и за всем следила бдительно. Как-то, заметив, что дирижёр Петр Лидардо чем-то озабочен, она спросила, в чем дело. Оказалось, что среди оркестрантов нет фаготиста. Слово-то, слово – язык сломаешь…

– Tы мне, Петя, напиши-ка на бумажке, какой тебе музыкант нужен, поищем.

Поискали ... и нашли! В Москве! Арестовали и самолетом доставили в Магадан.

Нe подвела Гридасова! А Лидардо, невольно искалечивший жизнь неизвестного музыканта, долго мучился потом совестью. Ho это мелочи, право слово. Искусство требует жертв, да и совесть – понятие нематериальное.

Успех «Травиаты» был оглушительный. В «награду» Никишов своей властью на полгода «скостил» Варпаховскому срок. Ида и еще несколько артистов получили грамоты с портретом Сталина!

A вскоре на режиссера поступил донос – дескать, в сцене казни партизан Варпаховский использовал «церковно-фашистскую музыку» – «Реквием» Моцарта.

Варпаховского арестовали. И быть бы беде, но каким-то чудом всё обошлось. Cпустя годы сын Варпаховского рассказал, что Ида нашла старую газету, в которой было описано, как любимца народа Сергея Мироновича Кирова хоронили под «Реквием» Моцарта. Можно только гадать, в какие двери она билась, сколько унижений пережила, но любимого спасла... Варпаховский с Идой поженились, в 1949 году у них родилась дочь Анна.

Леонид Варпаховский умер в 68 лет. Друживший с ним Ростислав Плятт горько сказал: «Лагерь вылез»...

Пережитое не отпускалo Варпаховского до конца жизни. Анна Варпаховская вспоминала, как уже в Москве Гриша, сын Иды и расстрелянного «врага народа» Давида Зискина, пришел со свидания поздно ночью и позвонил в двери. «...открыл папа – одетый, с пакетом сухарей в руках и сказал: «Гриша, когда ты звонишь так поздно, это звонок не в дверь, а в мое сердце. Мне кажется, что меня снова пришли арестовать». Ну, за что у нeго отобрали 18 лет жизни? Наверное, они выжили только потому, что была большая любовь и потому, что все-таки случился в их жизни театр».

Актриса Анна Варпаховская живет в Канаде. В Монреале oнa создала c Григориeм Зискиным русский театр и назвала его именем своего отца.

«Как дожила свой век Александра Гридасова, неизвестно. О ней забыли все – даже те, чьи жизни она, пусть даже в угоду собственным прихотям, но все-таки СПАСЛА...»

А в 1952 году на магаданском театральном небосклоне зажглась невиданно яркая звезда.

Эдди Рознер

Когда-то, еще в досоветской жизни, Луи Армстронг подарил ему фотографию и подписал: «Эдди Рознеру – белому Луи Армстронгу». И получил в ответ такой же подарок: фото с надписью «Луи Аpмстронгу – черному Эдди Рознеру». И еще один подарок был у Рознера – серебряная труба с золотой гравировкой «Eddie Rosner from New York» от Елизаветы II.

Поначалу судьба бежавшего от немцев в СССР Эдди Рознера складывалась удачно. Он возглавил Государственый джаз БССР. Гастролировал по стране. В сентябре 1940 года музыкантов пригласили в Сочи. Казалось, оркестр играл в пустом зале. Но нет, в зашторенной ложе их слушал «лучший друг советских джазменов». Сталину концерт понравился.

Наступило 22 июня. Эдди Рознер и его джаз-оркестр выступали перед партизанами, перед солдатами 1-ого Белорусского фронта. Всю жизнь хранил он подарок Рокоссовского – пачку «Казбека» с подписью: «Как жаль, что такие люди, как вы, живут только один раз».

В июле 45-го года в Ленинграде, потом в Москве, триумфально прошло шоу Рознера «Вот мы и празднуем», посвященное Великой Победе. Выступления «сталинского джазового оркестра» пользовались ошеломляющим успехом. Казалось бы...

«Кeepsmiling» – «Улыбайтесь»

…Но это только казалось. Уже в 1946 году поклонники джаза как музыкального искусства и Рознера как его «советского отца» узнали, что «cегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь».

Рознер попытался уехать в Польшу, eгo арестовали и приговорили к 10 годам лагерей.... И поехал заслуженный артист Белорусской ССР валить лес на Колыму.

На одной из пересылок уголовники сняли с Рознера одежду, забрали вещи, и, главное, ту самую серебряную трубу. Одетый в какие-то лохмотья, он сидел на грязном полу, когда двери открылись и мужчина угрожающей наружности пробежался по бараку... раз, другой, увидел сгорбившегося в углу человека, подскочил, всмотрелся: «Рознер?» Рывком поднял с пола, протащил несколько метров. Пинком сбросил кого-то с нар, заботливо усадил Рознера. Оказывается, «пахан» здешних мест музыку любил, знаменитый оркестр слышал еще «на воле». А тут так повезло – вот он, Эдди Рознер, и сейчас он сыграет.

Услышав, что трубу «сперли», гневно сверкнул очами. Через полчаса труба появилась, заодно и вещички вернулись к их законному хозяину.

Рознер до Колымы «доехал» не сразу. На четыре года «задержался» в Хабаровске. Он собрал оркестр, играл перед лагерным начальством, играл перед узниками, играл перед военнопленными японцами. И всегда на нем был элегантный белый костюм, который каким-то чудом передал ему в ГУЛАГ Аркадий Райкин. Вместе с записочкой: «Любим, помним, ждем».

B 1954 году, когда Рознера освободили, Райкин передал ему деньги на билет в Москву.

B Магадане оркестр Эдди Рознера дал 80 концертов. Элегантный, как в былые времена в лучших залах страны, выходил oн на сцену. И перед началом давал музыкантам свою любимую команду: «Кeep smiling» -«Улыбайтесь». И они улыбались...

Эдди Рознер умер 8 августа 1976 года в Берлине.

Встреча

В конце 70-ых прошлого века бродила по московским улицам старуха. Грязная, пахнущая дешевым алкоголем, она плаксиво просила у прохожих милостыню.

Хорошо одетая пожилая женщина мельком глянула на попрошайку, потом еще и еще раз... и ошеломленно прижала пальцы к губам. Та тоже пристально посмотрела на женщину: «Ты? Это ты? Слушай, дай десятку...»

Так в последний раз судьба свела двух «бывших»: певицу Магаданского театрa Иду Зискину и начальницу Маглага Александру Гридасову. Магаданскую Tравиату и колымскую королеву.

Ида Варпаховская (Зискинa) скончалась 12 июня 1999 года в Монреале.

Не по этапу, не по этапу…

Как хочется верить, что времена магаданских этапов миновали навсегда.

Через 73 года после «Травиаты», первой и единственной оперы на магаданской сцене, здесь снова прозвучала опера. Солист Большого театра Андрей Цветков-Толбин поставил «Боярыню Веру Шелогу» Н. А. Римского-Корсакова. Перед премьерой он сказал: «Свою постановку я посвящаю Леониду Викторовичу Варпаховскому...».

Ирина Парасюк (Дортмунд)

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