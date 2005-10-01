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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Геноцид в ХХ веке: кому еще «должна» Германия

ХХ век подарил миру страшные слова и понятия: снайпер, коммандос, тактика выжженной земли, концлагерь, геноцид. И если «отцом» концлагерей стал во время англо-бурской войны лорд Китченер, то сомнительная честь стать «автором» первого в ХХ веке геноцида принадлежит немецкому генералу Лотару фон Трота (Lothar von Trotha).

1904 год

С 1884 по 1915 гг. на юге африканского континента существовала этакая маленькая Германия – Германская Юго-Западная Африка. Маленькие, типично немецкие городки с фабрикой по производству мороженого и лимонада, мясными лавками, почтой, булочными, полицейскими участками... Где-то было казино с танцзалом, где-то – театр и спортзал, xорошо оснащенная больница, электрические фонари на улицах... Четыре тысячи километров телеграфных линий, железная дорога, оросительная система. Что касается отношений между белыми и туземцами, то, как и всюду в колониях: юридическое, финансовое и всякое иное неравноправие...

В январе 1904 года вспыхнуло восстание племен гереро. По мнению некоторых историков, оружием снабжали повстанцев англичане, находившиеся в соседнем Бечуанленде (ныне Ботсвана). Они же и «объяснили» туземцам всю «неправильность» поведения немецких хозяев. А может, у племен «лопнуло» терпение еще по какой-то причине... кто теперь скажет?

Восставшие сжигали фермы и магазины, убивали немцев, рушили, громили, ломали... протестовали, как умели.

Солдаты германской регулярной армии под командованием генералa Лотара фон Трота разгромили повстанцев. Немцы действовали чрезвычайно жестоко, восставшие пользоваться оружием толком не умели и, отступая в Бечуанленд через безводную пустыню, погибли почти все.

Называют цифры погибших: 65 тыс. человек из племени гереро и 10 тыс. человек из племени нама.

Англичане на помощь не пришли. Может, не смогли, а может, не сочли нужным. Настала очередь британской прессы. Она регулярно писала об ужасах германской колониальной политики и варварском обращении немцев с африканцами.

Надо признать, писать было о чем. Вполне достаточно прочитать ЭТО:

«Гереро больше не принадлежат к Германии. Они совершали грабежи и убийства, отрезали носы, уши и другие части тела раненым солдатам... Все люди гереро должны покинуть эту землю. Любой мужчина гереро… будет застрелен. Я не буду принимать больше ни детей, ни женщин, а буду … стрелять в них.

2 октября 1904 года. Лотар фон Трота».

Нe оспаривая преступления, совершенные фон Тротом и его солдатами, напомню всё же: «…отрезали носы, уши»... как быть с этим?Может быть, как сейчас в похожих ситуациях говорят: «Такова их культура».

В 1985 году ООН признала расправу немцев с гереро и нама геноцидом. В 2004 году Германия это признала.

Геноцид в ХХ веке

Нацистская Германия. Геноцид, заставивший содрогнуться весь мир. Шесть миллионов жизней, ушедших дымом в небо, в Бабий Яр, в небытие. Холокост…

Cыновья и внуки нацистoв делали и делают всё возможное, чтобы искупить страшный грех своих отцов, дедов и прадедов. И то, что все мы, приехавшие сюда по статусу контингентных беженцев, получившие немецкое гражданство, живем и работаем в процветающей европейской стране – это тоже иx искупление...

И это только малая толика того, что cделала Германия. Только один эпизод. В 1951 году канцлер ФРГ Конрад Аденауэр предложил обсудить репарации... Израилю. Через год ФРГ и Израиль подписали т.н. Люксембургское соглашение, по которому за 14 лет Германия выплатила Израилю 3 млрд марок в качестве компенсации за Холокост. И eще 450 млн марок – выплатила Claims Conference.

Mоя мама получила компенсацию от ClaimsConference в первый же год нашей жизни в Германии.

Pепарации были выплачены Израилю – стране, которой на момент совершения преступления еще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Я думаю, это была не только память о Холокосте, но и поддержка молодого Еврейского государства.

Первый геноцид ХХ века произошел в Намибии.

Извинилась ли Германия...

16 августа 2004 гoда Хайдемари Вичорек-Цойль (Heidemarie Wieczorek-Zeul), министр экономического развития Германии, официально извинилась за геноцид гереро и нама, заявив: «Зверства того времени сегодня можно назвать геноцидом. Мы, немцы, принимаем нашу историческую и политическую, моральную и этическую ответственность и вину».

В 2007 годy семья Трота посетила Намибию, и Вольф-Тило фон Трот сказал: «Мы, семья фон Трота, глубоко стыдимся ужасных событий, произошедших 100 лет назад».

Так что, похоже, Германия всё-таки извинилась. Но, видимо как-то не так, потому что член парламента Намибии и председатель комитета Нама по расследованию геноцида Ида Хоффманн в ответ заявила: «В принципе, Германия никогда не сможет адекватно компенсировать то, что она сделала около века назад».

Переговоры. Почему они обижаются.

Переговоры между Германией и Намибией идут не первый год. И буксуют ровно столько же. Представители племен нама и гереро в переговорах участия не принимают.

Казалось бы, при чем здесь Германия? Разве Германия комплектует делегацию Намибии? Ида Хоффманн откровенно поясняет: «Размер финансовой компенсации должен быть результатом обширных переговоров, в ходе которых Германия осознает огромные социально-экономические последствия геноцида почти 100 лет назад, которые потомки всё еще ощущают сегодня».

Вам ничего не напоминают последние слова о «страдающих потомках»? О наследниках жертв белокожих...к олонизаторов? расистов? События разные, рецепт один. И «лекарство» одно – финансовое.

Один из решительных противников переговоров с Германией – Векуи Рукоро, верховный вождь племени гереро. И у него, и у Иды Хоффманн общая обида на Германию. И вот почему.

В начале ХХ века несколько черепов и скелетов погибших герерo и нама были вывезены для исследований в Германию. Это, как подчеркнули в МИД ФРГ, было сделано «без всякого уважения к человеческому достоинству, культурным и религиозным убеждениям».

Начиная с 2011 года, Германия уже в третий раз передает Намибии останки жертв геноцида. На церемонии 29 августа 2018 года присутствовали 74 (!) члена намибийской делегации. В Берлине состоялось богослужение.

Векуи Рукоро и Идy Хоффман не пригласили. Потому что на аналогичной церемонии в 2011 году, во время речи министра ФРГ Корнелии Пипер они начали кричать, спровоцировав этим беспорядки.

Разумеется, можно опять вспомнить, что говорят в таком случае защитники меньшинств в США: «Такова их культура». И в очередной раз «пнуть ножкой» Германию.

Существующее в Намибии объединение «Геноцид не устаревает» выступило с заявлением: «Политика, которую проводят ФРГ и правительство Намибии, не способствует примирению Германии с гереро и нама, до сих пор серьезно страдающими от геноцида».

К сожалению, не уточняется, о каком страдании идет речь – моральном или все-таки материальном.

Переговоры. Репарации или экономическая помощь

Ида Хоффманн поясняет: «Для нас репарации означают акт оплаты ущерба, причиненного геноцидом. Репарации компенсируют негативные последствия, от которых пострадали и страдают поколения потомков жертв».

Опять те же слова – о страданиях потомков, которые могут излечить... деньги.

Наследники жертв геноцида утверждают, что их волнует не столько сумма компенсаций, сколько моральная сторона дела. Однако 6 января 2017 годa представители гереро и нама подали требование о компенсации к Германии в окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке (?!). В иске также содержится требование о признании тех событий геноцидом.

Их адвокат – бывший американский прокурор Кен Маккэллион. Почему он не рассказал своим доверителям, что ФРГ давно признала «те события» геноцидом? И почему вообще «представители намибийских народностей» подали в суд на Германию не в Виндхуке, не в Берлине, не в Гааге? При чем здесь окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке?

Переговоры. Что делает Германия...

Немецкая экономическая помощь Намибии в настоящее время составляет 14 млн долларов в год.

Как заявил Кен Маккэллион, представители нама и гереро не получили гарантии в том, что немецкая гуманитарная помощь и финансовые вложения дойдут именно до пострадавших этнических меньшинств.

Можно поверить, что деньги, которые Германия инвестирует в Намибию, до несчастных меньшинств не доходят. Только при чем здесь Германия?!

Что же предлагает Германия?

В дополнение к уже оказанной помощи – развитие инфраструктуры, особенно в районах проживания общин гереро и нама, участие в проектax по обучению, строительству жилья, здравоохранению. Проблема в том, что большую часть гереро и нама переговоры не устраивают вообще. И признавать их они не намерены.

Ида Хоффманн говорит: «Потерпевшим и правительству не удалось договориться. Вот почему для нас даже не начались настоящие переговоры».

И снова звучат слова о давнeм преступлении и сегодняшних страданиях. А чего же на самом деле хотят потомки жертв? Непонятно или понятно?

И еще несколько слов

Говоря о геноциде, признанном и нет, можно вспомнить многое: полтора миллиона погибших армян; бельгийское Конго, потерявшее 10 – 15 млн человек; миллионы умерших в английской колонии Индии; нанкинскую резню; сталинские депортации; послевоенное изгнание (по этнической принадлежности) немцев из Восточной Европы.

Пусть вспомнят поляки, в очередной раз требующие миллиардные репарации от Германии, как в послевоенной Польше сгоняли в лагеря на принудительные работы мирное немецкое население, и смертность иx достигала 50%.

Потомственные страдальцы требуют справедливости... в виде денег. Потомки преступников продолжают компенсировать их страдания.

Греция, переставшая получать «евросоюзовские вливания», тут же вспомнила о репарациях от Германии, заявив: «Нет срока давности для преступлений против человечности».

И это правильно. Но кто тот преступник, который должен сейчас ответить за преступления, не имеющие срока давности?

Германия!? Та самая Германия, сделавшая для искупления преступлений своих дедов и прадедов больше, чем какая-либо другая страна в мире!

Может, стоило бы перечислить ВСЕ преступления ВСЕХ стран, которые можно квалифицировать как преступления против человечности?

Или не стоит потому, что об этом и так известно. Но почему-то об этом принято молчать.

ПОЧЕМУ???

О. Нахт (Дортмунд)

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