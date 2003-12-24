Культура >> Архитектура

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Русские православные церкви в Германии

Путешествуя по Германии, наши соотечественники часто удивляются, когда видят перед собой знакомые луковицы куполов русских церквей. Когда, как и по каким причинам возникли русские прaвославные храмы на немецкой земле?

Первая причина – политическая и дипломатическая

Первая русская церковь на территории Германии была основана более 300 лет назад в 1718г. в Берлине при русском дипломатическом представительстве во время правления Петра I. Это была так называемая русская «походная» церковь. Прaвославная община состояла в основном из дипломатов, купцов и путешественников. Позже появились такие храмы при дипломатических миссиях в Киле, Гамбурге, Регенсбурге и Франкфурте.

Для царя Петра I в войне против Швеции за выход к Балтийскому морю был важен союзник в лице Пруссии. Любимым занятием «солдатского короля» Фридриха Вильгельма I была муштра своей личной гвардии, состоявшая из солдат высокого роста, которых он ласково называл «мои длинные парни». Зная об этой слабости короля, Петр I посылает ему в 1714 г. «живой подарок» – отряд солдат из 80 человек, a через 2 года еще 80 «больших мужиков».

В 1716 г. между Петром I и прусским королем была подписана в городe Хафельберг декларация о взаимной военной помощи. К успешному подписанию прилагались подарки: Петр I получает приглянувшуюся ему Янтарную комнату и яхту, а Фридрих Вильгельм I – баржу с 10 матросами, 55 солдат, вооруженных тульскими ружьями, 20 коней-иноходцев и 2-х белых медведей. Всего Петр I послал прусскому королю 248 российских солдат. Екатерина I и Анна Иоанновна также пополняли Королевский полк русскими солдатами.

Прусский король понимает значение исповедания веры для солдат своей разноплеменной армии и приглашает священников разных конфессий. Первых русских солдат в Пруссию сопровождает православный священник, а церковную утварь для первого прихода подарил сам царь Петр I.

Для проведения служб использовались различные помещения, и только в 1734 г. в Потсдаме было освящено первое здание русской церкви, да и оно было простым двухэтажным фахверковым домом.

Фридрих II, которого позже назвали Великим, восшедший на престол в 1740 г., расформировал легендарный гренадерский полк своего отца. Только немногим русским солдатам удалось вернуться на родину. В 1750 году Фридрих II передает здание русской церкви театру.

Проходит полвека, наполеоновские войны быстро и часто меняют политическую обстановку в Европе. Россия и Пруссия становились в это время то союзниками, то противниками, в зависимости от побед Наполеона. В 1812 г. Пруссия сражается на стороне Франции. Русских солдат, взятых в плен прусским корпусом в Курляндии, отправляют в Пруссию. Однажды, проезжая случайно мимо русских пленных, Фридрих Вильгельм III услышал их пение и приказал отобрать лучших певцов и направить их в Потсдам. Там был сформирован русский военный хор, состоявший из 21 человека.

1 января 1813 г. русские войска перешли Неман, армия Наполеона потерпела поражение в войне с Россией. Ужe в феврале Россия и Пруссия подписали Калишский союзный договор. Еще через две недели Фридрих Вильгельм III официально объявил Франции войну. 24 апреля прусский король и российский царь вместе въехали в Дрезден.

Александр I оставляет русских певцов на прусской службе по просьбе прусского монарха. В составе прусского Первого гвардейского полка они дошли до Парижа. К этому времени из-за смертей и по другим причинам численность хора сократилась до двенадцати человек.

Чтобы обеспечить дальнейшее существование хорa, Александр I направил в Потсдам пополнение – семь гренадеров из русского полка.

Для русских солдат-певцов в 1827 г. на окраине Потсдама была построена образцовая русская деревня, состоявшая из 12 деревянных домов, окруженных садами, и названная в честь Александра I – «Александровка». В 1829 г. происходит освящение церкви св. Александра Невского.

Проект разработал русский придворный архитектор Василий Стасов, а за его осуществление на месте отвечал немецкий архитектор Карл Фридрих Шинкель – ведущий прусский зодчий эпохи классицизма. Церковь Александра Невского является самым старым русским православным храмом в Западной Европе. На первой службе присутствовали российский император Николай I и его супруга Александра Федоровна – старшая дочь Фридриха Вильгельма III.

Иконостас, дошедший до наших дней, был изготовлен в Пруссии по эскизам российских мастеров с дополнениями, которые сделал Шинкель.Иконы привезли из России. Одна из них была подарена императрицей Александрой Федоровной.

С 1999 г. храм и Александровка относятся к Мировому культурному наследию под эгидой ЮНЕСКО.

Вторая причина – династические браки

Немецкие принцессы, выходя замуж за Великих князей Романовых, должны были принять православную веру.Русские же княжны, вступая в брак с представителями иностранного правящего дома, оставались православными. Сначала специально для них и прибывших с ними русских придворных устраивались домовые прaвославные церкви в отдельных помещениях при дворцах. Первая домовая церковь была вКиле у Анны Петровны, дочери Петра I, которая вышла замуж за герцога Гольштейн-Готторпского.

Позже домовые прaвославные храмы возникли в Штуттгарте, Вeймаре, Людвигслюсте, Карлсруэ, Кобурге, Шверине. Вокруг них формировались православные общины.

После смерти русских великих княгинь их старались хоронить в специально построенных для этих целей православных храмах- усыпальницах.

Ярким примером такого храма является церковь св. Елизаветы в Висбадене. С этим храмом связана романтическая и в то же время трагическая история.

Великая княжна Елизавета Михайловна (14.05.1826 – 28.01.1845) была второй дочерью Великого князя Михаила Павловича, брата царя Николая I. Дочери царя и князя Михаила были очень дружны. Примерно в одно время в доме Романовых было шесть невест на выданье. Приемлемыми партиями являлись принцы из различных немецких королевств, княжеств или герцогств. Жена царя и жена князя Михаила (сами немецкие принцессы) вели обширную переписку с представителями разных правящих немецких домов с целью найти подходящих женихов. Также они отправлялись с дочерьми на «воды» за границу.

Первая встреча княжны Елизаветы и герцога Адольфа Нассауского произошла в Бад Эмс. 14-летняя княжна так понравилась 23-летнему герцогу, что он вскоре попросил ее руки у матери. Но в доме Романовых в таких вопросах главную роль играло разрешение царя. Со временем разрешение было получено. Царь Николай I хотел, чтобы праздновались две свадьбы одновременно: его дочери Александры с принцем Гессен-Кассельским и Елизаветы с Адольфом Нассауским, но так как корона для венчания, усыпанная бриллиантами, была одна, то играли две свадьбы – дочери царя 16 января 1844 г., a Елазаветы – 19 января.

Но родились княжны не под счастливой звездой. Обе не дожили до 20 лет и умерли после родов, Александра – в Петербурге, а Елазавета – в Висбадене. Дети тоже не выжили.

Герцог Адольф был безутешен и решил построить для любимой православный храм-усыпальницу, надгробную церковь во имя Святой Праведной Елисаветы.

Герцог хотел, чтобы церковь была видна из его замка в Бибрихе на берегу Рейна, где он и герцогиня Елизавета провели счастливый год своего супружества. Место для храма выбрано замечательное – покрытый густым лесом Нероберг, один из уступов Таунусских гор. Нероберг возвышается над всем городом, и отсюда открывается чудная панорама на гессенские равнины, холмы и город.

Строили храм из светло-бежевого песчаника, чтобы он четко выделялся на фоне темного леса, а для большего контраста посадили позади церкви ели. Будто с изумрудного пьедестала, далеко-далеко светит белый русский храм. Он стоит на земле, которая была доставлена из России и освящена по православному обряду.

Строительство храма было поручено немецкому архитектору Филиппу Гофману. Чтобы храм выглядел действительно русским, Гофман отправился в Москву и Петербург для изучения стилей церквей. В это время в столицах процветал русско-византийский стиль. При строительстве церкви в Висбадене Гофман не был ограничен в средствах. По желанию родителей княжны ее приданое в 1 миллион серебряных рублей не возвращалось в Россию, как это было определено в брачном договоре, а пошло на строительство храма.

Были приглашены лучшие специалисты, и для отделки использовались отборные сорта мрамора: коричневый – немецкий, серый – шведский, светло-желтый – родосский, белый – каррарский, черно-белый – египетский. В полукруглой нише располагается саркофаг из белоснежного караррского мрамора. Герцогиня Елизавета представлена спящей, на голове венок из роз, левая рука приложена к сердцу, правая опущена. Скульптор Хопфгартен взял за образец гробницу королевы Луизы Прусской.

18 октября 1896года, во время своего пребывания в Висбадене, император Николай II в сопровождении своей супруги императрицы Александры Федоровны посетил Храм Святой Праведной Елисаветы. Об этом событии свидетельствует памятная золотая табличка на стене храма.

Желая сохранить эту жемчужину православного зодчества, Николай II приобрел на свои личные средства не только сам храм, но и большой участок примыкающего к нему леса, включающий в себя и русское православное кладбище (освящено в августе 1856 года). Теперь это владение принадлежит Русской Православной Церкви за рубежом.

(Окончание следует)

Любовь Фомичева (Франкфурт-на-Майне)

Читайтетакже: