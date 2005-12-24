Культура >> Театр, кино, телевидение

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Поднимая занавес: открывают свои двери театры…

Этого момента театралы Дюссельдорфа ждали давно. Наконец-то, после длительного перерыва, связанного с карантином, снова открывают свои двери дюссельдорфские театры…

Среди них небольшой и очень уютный Театр ан дер Кё (Theater an der Kö), расположенный в самом центре Дюссельдорфа. Свое название он получил от улицы, проходящей неподалеку. Это Кёнигсаллее (Königsallee), известная дорогими бутиками, сверкающими ювелирными магазинами и вальяжно гуляющей публикой. В 1994 году режиссер Рене Хайнерсдорф (René Heinersdorff) открыл в помещении только что построенного торгового комплекса «Шадов аркаден» (Schadow-Arkaden) небольшой театр на 400 мест. И с тех пор, вот уже более четверти века, он является одним из самых любимых театров жителей Дюссельдорфа. Здесь с нетерпением ждут премьер, которые зачастую становятся настоящим культурным событием в жизни города.

В прошлом сезоне театр показал несколько интересных спектаклей. Это были зажигательные комедии, такие, как «Гувернантка» («Der Nunny») или «Прекрасные деньги» («Funny Money»). Были и серьезные психологические пьесы, приглашающие к доверительному диалогу со зрителем: «Сопутствующие явления» («Begleiterscheinungen») или «Почка» («Die Niere»).

Незадолго до карантина в театре состоялась замечательная премьера «Закомплексованных отцов» («Komplexe Väter»), где сыграли такие известные актеры, как Йохен Буссе (Jochen Busse), Hugo Egon Balder (Hugo Egon Balder), Рене Хайнерсдорф (René Heinersdorff), Александра фон Шверин (Alexandra von Schwerin) и Катарина Шмидт (Katarina Schmidt).

Объявленный в марте в Германии карантин на долгие месяцы парализовал культурную жизнь нашего города. Были закрыты кино- и театры, библиотеки и музеи, концертные залы и культурные центры. Тем приятнее то, что сейчас, после длительного перерыва, культурные события в городе становятся все более частым явлением.

26 августа Театр ан дер Кё (Theater an der Kö) открыл новый сезон спектаклем, поставленным Маркусом Майовски (Markus Majowski) «Невероятно горячий» («Ungeheuer Heiß»). Это комедия положений, причем она обещает быть на самом деле невероятно горячей и, наверняка, будет тепло встречена публикой.

Кроме того, в репертуаре театра в этом сезоне зрители увидят комедию «Особое меню» («Extrawurst») с 07.10.2020 по 15.11.2020, а также веселый предновогодний спектакль «Все вместе под одной елкой» («Alle unter einer Tanne») с 18.11.2020 по 03.01.2021.

Полностью репертуар театра Вы сможете посмотреть на его странице: www.theateranderkoe.de

В театр ан дер Кё ходит не только немецкоязычная публика, он давно уже стал интернациональным. Вот зрители из Москвы Люба и Игорь побывали на спектакле «Закомплексованные отцы» и остались очень довольны увиденным. «Это небольшой, почти что камерный театр, – говорят они. – Благодяря этому пропадает барьер между зрителями и актерами на сцене, мы становимся вовлеченными в действие, что очень необычно и интересно. Здесь талантливые актеры и хороший репертуар. И мы просто в восторге. К тому же спектакль «Закомплексованные отцы» поднимает тему, которая всегда будет актуальной – тему отцов и детей».

Конечно, мы не должны забывать, что театр может открыться только при соблюдении всех необходимых санитарно-гигиенических условий: ношение масок, дезинфекция, безопасные расстояния, – всё это обязательно. Но для настоящих театралов это вряд ли будет преградой.

Главное, что театр снова открывает свои двери. Снова поднимается занавес, гаснет свет, приглашая нас войти в этот удивительный и волшебный мир под названием театр.

Светлана Райнварт (Дюссельдорф)

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