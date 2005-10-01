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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Неделя в Польше

Польша, как правило, не входит в списки приоритетных туристических направлений, но в нынешней ситуации выбор сузился, и наличие надежного транспортного сообщения порой оказывается решающим преимуществом. Я летел из Дортмунда в Гданьск.

Аэропорт полупустой, при сдаче багажа никакой толкотни. В самолете, правда, стоял мороз, так что за бортом было, без сомнения, теплее. Мой сосед набросил на голову полотенце, будто на клетку с попугаем, и весь полет спокойно проспал, а я пытался убедить себя, что обычная пневмония не так страшна, как новый вирус.

В Гданьске сразу бросается в глаза хорошая инфраструктура – просторный зал прилета, железная дорога на эстакаде. В последнее время много говорят о польском экономическом чуде, забывая упомянуть, что на протяжении многих лет страна имеет громадные вливания, получая от ЕС в год примерно на семь миллиардов больше, чем отдавая. (Германия остается в годовом минусе с четырнадцатью миллиардами, а министры отмахиваются от вопросов, ссылаясь на выгоды немецкому бизнесу, который при этом всеми правдами и неправдами старается платить налоги за рубежом). В Польше повсюду на оградах у ремонтируемых вокзалов, музеев и дорог висят щиты с флажками ЕС, и, в конце концов, у меня возникло сомнение, был ли у них переложен хоть один камень без финансовой помощи из Брюсселя. Приходится отдать должное политикам, способным выбить привилегированные условия и, к тому же, отказавшимся отменять злотый. Раньше поляки ездили закупаться в Словакию, но после ввода там Евро поток движется в противоположном направлении.

Гданьск после войны аккуратно восстановили, и атмосфера средневекового городка с кирпичной готикой сохранилась. Особенно примечательны королевский тракт, Длинный рынок и Журав – символ Гданьска – оборонительная башня с громадным подъемным краном. Есть много великолепных строений и в стиле ренессанс, например, Большой арсенал и Зеленые ворота. В базилике Св. Бригиды находится крупнейший в мире, созданный уже в XXI веке янтарный алтарь. А на верфи, где зарождалась Солидарность, обустроили современный музейный комплекс.

Море находится примерно в десяти километрах от центра. Цены в ресторанах ниже немецких, да и выбор, на мой взгляд, поинтересней. Огромное количество картофельных запеканок… К моему удивлению, многие предпочитали общаться не на английском, а на смеси русского, польского и украинского, пока не выяснялось, что мой собеседник родом из Белоруссии.

За полчаса от Гданьска можно доехать на поезде до Мальборка, где расположен Мариенбург – самый крупный кирпичный замок в мире, резиденция правителей Тевтонского ордена с 1309 по 1456 годы, по площади равная половине Ватикана. Все получают аудиогид, оснащенный навигацией, которая позволяет придерживаться оптимального трехчасового маршрута. В Мальборке я остался ночевать, поужинав пирогами, на деле оказавшимися пельменями домашнего приготовления.

Следующим пунктом назначения был самый красивый город Польши – Торунь, переезд туда занял около трех часов. Место, где родился Коперник, а также центр изготовления пряников – Торунь чудом остался почти не затронутым трагическими событиями XX века. Две рыночные площади, ратуша, старинная стена с несколькими воротами, множество храмов и умеренное количество туристов делают его совершенно неотразимым. Особенно красива панорама с моста через Вислу.

Путь до Варшавы занимает на поезде чуть больше трех часов, но мы долго стояли на одном из полустанков, потому что кому-то стало плохо, и была вызвана бригада врачей. Они приехали в защитной экипировке и в сопровождении двух полицейских, вероятно, для оформления карантина на случай, если человек откажется отправляться в больницу. Вообще, к мерам предосторожности отношение в Польше более спокойное, чем в Германии. В магазинах маски носят; в транспорте норовят, по крайней мере, освободить нос.

Варшава мне запомнилась тем, что в баре на противоположной стороне улицы ночью веселилась компания из двадцати человек, так что я, во многом ради любопытства, позвонил в полицию и попросил их успокоить. Мне на идеальном английском пообещали в течение пятнадцати минут всё сделать. Никто не приехал, зато на стройке в соседнем квартале вскоре начался пожар.

Есть на окраине Варшавы приятный барочный Вилянувский дворец, построенный в конце XVII века для короля Яна Собеского. В примыкающем парке разбиты цветники. В последние годы сад с октября и до конца зимы украшают грандиозной иллюминацией, именуя его огруд щвятва.

Наиболее раскрученным из польских городов является, конечно, Краков, бывший на протяжение более чем пяти веков столицей с королевской резиденцией и усыпальницей – замком Вавель. Даже после переноса в 1610-м году столицы в Варшаву коронации королей продолжали проходить в Кракове. Он и после Венского конгресса, завершившего эпоху наполеоновских войн, тридцать лет оставался независимым городом, пока снова не был аннексирован австрийцами.

Старый город с рыночной площадью и несколькими костелами XI – XIV веков еще в семидесятых годах был одним из первых объектов, внесенных в охранный лист ЮНЕСКО. Неподалеку находится район Казимеж, где с XVI века проживали евреи, их численность порой доходила до одной трети всего населения Кракова. Там и по сей день есть синагоги и ресторанчики с кошерной едой. Именно в Казимеже снимались многие сцены знаменитого фильма «Список Шиндлера». Атмосфера в Кракове приятная, кроме того, чувствуется, как бы это подипломатичней выразить, продуманность миграционной политики. Меня, правда, насторожил на редкость сложный пароль для WI-FI в маленьком апартаменте, который я снимал. Чтобы соседи не пользовались, - пояснила хозяйка…

В семидесяти километрах от города находится Освенцим. Но это отдельная тема. Полдня можно также запланировать на посещение расположенных неподалеку от Кракова многоуровневых соляных шахт в местечке Величка, разрабатываемых на протяжении восьми веков и законсервированных лишь после Второй мировой войны. Они тоже находятся под охраной ЮНЕСКО. В них удивительно бодрящий воздух, просторные часовни с соляными скульптурами и интересной подсветкой. Сохранился блок для подъема корзин с породой, который вращали лошадки. Им, как утверждают экскурсоводы, позволяли дожить свой век на пенсии, хотя они уже не могли нормально ходить по прямой и плохо видели…

Конечно, в Польше еще немало мест, достойных внимания. Хотелось бы когда-нибудь побывать в Беловежской пуще, а также в Мазурии – стране озер, входившей в состав Восточной Пруссии и напоминающей озерное плато Мекленбург-Передней Померании. Это направление с налетом ностальгии – пока еще – не требует сверхзатрат и потому популярно у немцев, особенно у велосипедистов…

В целом из разговоров с поляками у меня сложилось впечатление, что они по-прежнему не изжили потребность в каком-то особом самоутверждении – вероятно, желая видеть себя одновременно наиболее цивилизованными и религиозными славянами. Впрочем, общение это не отягчало, – мы неизменно сходились на том, что в нашу эпоху у европейских народов нет другого выхода, как держаться вместе, необходима «лишь» повсеместная смена политических элит…

Аркадий Бройдо (Бохум)

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