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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Возвращение Большого шлема

Пандемия нанесла большому спорту вообще и большому теннису в частности тяжелое ранение, но убить их, к счастью, не смогла. В европейских странах начались футбольные чемпионаты, в Соединенных Штатах сыгран первый после перерыва турнир Большого шлема – USOpen

Как выиграть проигранные матчи

Мужской и женский финалы турнира в Нью-Йорке прошли по похожим сценариям: в момент, когда никто ломаного гроша не поставил бы на победу Доминика Тима и Наоми Осака, те начинали играть, как боги, а у соперников, Александра Зверева и Виктории Азаренко, всё вдруг начинало валиться из рук.

Самая большая победа Доминика Тима.Перед началом мужского финала явным фаворитом считался австриец Тим – он прошел турнир на одном дыхании, в шести поединках отдав только один сет. Зверев, напротив, только в одном матче обошелся тремя сетами, а четвертьфинал и полуфинал прошел, казалось, чудом.

Но два первых сета Александр гонял Тима по корту, не давая поднять головы. Его подача не опускалась ниже 210 км/час, а удар справа загонял мячи в такие точки корта, куда Тим никак не приспособился успевать.

В третьем сете Зверев вел в счете с брейком, и вдруг будто какие-то тумблеры переключились у обоих соперников: у Зверева разладилась подача (в который раз в решающих играх!), мяч стал уныло тыкаться в сетку вместо того, чтобы лихо снимать паутину в углах, а ракеткой Тима как будто стал управлять джинн из восточных сказок – так безукоризненно точно она стала посылать мячи. Австриец вытащил третий сет и без особых проблем взял четвертый.

Так продолжалось до старта пятого сета, когда загнанным в угол казался уже Зверев. Но после брейка в исполнении Тима Зверев «включил» свою изначальную игру, и повернул события вспять. При счете 5:3 в свою пользу Зверев подавал на матч, предвкушая первую в жизни победу в Большом шлеме. Это сыграло с ним злую шутку: волнение оказалось сильнее навыков. Тим взял два гейма подряд, и уже сам подавал на матч. И тут выяснилось, что он тоже сделан не из железа. Два элитных игрока мирового тенниса не смогли подать самую решающую подачу в своей карьере…

Зверев еще раз «взлохматил» игру, и судьбу Шлема соперники определяли уже в тай-брейке, где Зверев совершил уж совсем школярскую ошибку, сделав две двойных ошибки на подаче.

Когда всё закончилось, Тим едва передвигал ноги, но сиял от счастья. До этого дня он трижды проигрывал в финалах Шлема. Понятно, что он чувствовал, принимая чемпионский кубок.

Азаренко вернулась, но не довела дело до конца.В женском финале также начало осталось не за той теннисисткой, которая считалась фаворитом. Виктория Азаренко после замужества, рождения ребенка, развода и судов с бывшим мужем четыре года не поднималась высоко в больших турнирах, болтаясь в конце шестого десятка рейтинга. Ее соперница из Японии за последние два года выиграла два Шлема.

Тем не менее, в первом сете Вика не дала сопернице зацепиться за иргу, разбив ее в пух и прах. Второй сет начался с брейка в пользу белоруски, и при счете 2:0 в свою пользу она вела в гейме. Что случилось в этот момент? Усталость? Неуверенность в себе? Но ведь только что она была полна сил и уверенности.

Японка поймала удачу. Она очень сильна, но всё же победа в финале больше следствие ошибок соперницы, чем заслуга чемпионки.

Кстати, на следующем турнире, в Риме в серии Мастерс, Азаренко ровно по такому же сценарию проиграла испанке Мугуруце. Так что причины нужно искать скорее в области психологии. Тем не менее, Азаренко вернулась в элиту мирового тенниса, победив саму Серену Уильямс, и в рейтинге WTA поднялась чуть не на полсотни пунктов, вплотную подобравшись к первой десятке.

На трибунах становится … громче?

Знаменитая прощальная песня московской Олимпиады («На трибунах становится тише …») очень печально отразила то, что сделала пандемия со спортивными и прочими видами зрелищ. И вот в первом туре чемпионата Германии 2020/2021 в Дортмунде руководители клуба и города решились позволить 9300-м зрителей присутствовать на матче. Публику рассадили квадратно-гнездовым способом и оставили в буфетах только безалкогольные напитки. Во что это выльется? Не будем драматизировать – в автобусах и метро народ ездит в гораздо более плотном «общении». Если на стадионах народ сможет держаться в рамках дисциплины, я не вижу особой причины волноваться.

Нынешний чемпионат по известным причинам взял старт на месяц позже привычного срока. Каникулы при этом были традиционными по продолжительности. Тем не менее, от первого тура осталось такое впечатление, как будто многие команды продолжают предыдущий сезон.

«Бавария» нанесла «Шальке» звонкую пощёчину, забив восемь голов. Шалькисты во втором круге предыдущего чемпионата выступили хуже абсолютно всех. Они играют так, что дай сейчас возможность зрителям прийти на стадион, большой вопрос, кому в Гельзенкирхене это будет надо.

Примечательно, что последний гол в ворота «Шальке» забил Джамал Мусиала, возраст которого в этот день был 17 лет и 205 дней – это самый молодой автор гола в истории «Баварии».

Первый гол в Дортмунде в ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха забил американец Джованни Рейна, которому 18 сентября было 17 лет и 311 дней. Не знаю доподлинно, стал ли он рекордсменом «Боруссии» в играх чемпионата, зато могу напомнить, что 4 февраля он в кубковой игре забил «Вердеру» в возрасте 17 лет и 83 дня, став самым молодым голеадором в истории Кубка Германии.

«Лейпциг», похоже, не испытывает комплексов от ухода Тимо Вернера – есть кому забивать и без него. «Майнц» был обыгран легко и непринужденно.

Говоря о том, что многие как бы продолжают предыдущий сезон, я имел в виду не только трех лидеров и злополучный «Шальке», но еще и «Вердер». «Музыканты», чудом сохранив место в первой лиге, опять обнаружили беззубость в атаке и безалаберность в обороне, не создав серьезных проблем столичной «Герте».

Что ж, бундеслига встала «на рельсы». С интересом ждем, что кто-нибудь бросит перчатку «Баварии» в нынешнем сезоне.

Александр Кротов (Эссен)

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