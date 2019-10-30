Культура >> Праздники

«Партнер» №10 (277) 2020г.

На дворе октябрь, а значит, скоро Хэллоуин!

Один из самых ярких и любимейших праздников молодежи и наш – Хэллоуин! Отмечается он каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. И мы уже вовсю к нему готовимся. Хотим поделиться с вами своими идеями и рассказать, как собирается его провести в этом году наша дружная семья.

Украшаем дом. На прилавках магазинов уже предлагают тематические товары, и мы всей семьей с интересом рыщем среди полок, выискивая забавные вещицы для пополнения нашего праздничного сундучка. Украшать дом мы начинаем сразу после дня рождения Артема, почти за три недели до Хэллоуина, чтобы подольше насладиться его мрачной и таинственной атмосферой. На окна, двери и даже зеркала мы клеим наклейки с зомби, черными кошками, веселыми пугалами. С восторгом Артем и Алиса помогают расставлять на полочки фигурки героев страшилок и свечи, развешивать лампочки. Под потолком раскачиваются гирлянды и шары, и все вокруг покрыто паутиной... Даже кусты перед домом преображаются и с наступлением сумерек будут весело мигать огоньками.

«Ой! – вдруг сказала Алиса. – Мама, там кто-то есть!» «Кто?» – спрашиваю я. «Призрак», – отвечает дочь и смеется. А ведь это идея! Если на надутый воздушный шарик накинуть смоченную в крахмале марлю и дать так высохнуть, то у вас получится собственное домашнее привидение. Останется только нарисовать или приклеить ему глаза и рот.

Выбираем образ. На Хэллоуин принято наряжаться. Еще в начале осени все вместе мы усаживаемся на диване и продумываем тематику праздника на этот год. На этот раз мы будем четырьмя веселыми и ужасными призраками! Грим здесь самый простой, да и костюмы незамысловатые. Алиса с Темиком подросли и теперь охотно примеряют разные наряды и дают раскрасить свои личики. Грим для малышни используем безопасный, на водной основе. И смывается он без проблем.

Без труда всей семьей можно перевоплотиться в таких мистических персонажей как мумии, вампиры и летучие мыши, оборотни, монстр и подруга Франкенштейна, семейка Аддамс, зомби, Калавера – сахарный череп (символ мексиканского Дня мертвых), охотники за привидениями, пугало, клоуны. Дайте волю фантазии!

Светильник Джека. Особое удовольствие доставляет нам замечательная древняя традиция, которую мы охотно поддерживаем – обязательно будем вырезать тыкву. Две! «Мордочку» одной выбирает Алиска, другой – Артем. В этот раз возьмем тыкву не в магазине, а поедем за этим превосходным оранжевым овощем на тыквенный двор (Kürbishof). Там можно увидеть самые настоящие тыквенные пирамиды! И даже пройти курс готовки из тыквы или резьбы по ней. А также купить такие готовые вкусняшки, как вафли, пироги или соки.

Стол. И, раз уж мы заговорили о тыкве, то это не только красивый элемент декора, но еще и полезный и безумно вкусный овощ, богатый различными элементами – железом, калием, магнием... Невероятно вкусна тыква, запеченная в духовке со специями и беконом. А на днях мы «отрепетировали» главное праздничное блюдо для нашего «ужасного» стола – приготовили с мужем сливочный крем-суп из тыквы и моркови с плавающим в нем «глазом» из половинки вареного яйца и маслины. Интересна его подача: вместо тарелки – вычищенная половинка маленькой тыковки.

Ловите рецепт: для 1 порции нам понадобятся половинка небольшой тыквы, одна морковка, 1 луковица, пара зубчиков чеснока и сливки жирностью 15%. Овощи чистим и нарезаем кубиками, обжариваем минут 15 на растительном масле, потом заливаем водой и тушим около получаса до полного размягчения. Пюрируем их блендером или толкушкой, добавляем сливки, мелко нарубленный чеснок и подсаливаем. Пальчики оближете!

Всенепременно будет у нас и торт! Вооружившись цветными карандашами, вместе с Темой и Алисой, рисуя, придумываем, как его украсить. Может, это будет торт-монстрик, а может, торт – летучая мышь? Очень просто и красиво, а главное – вкусно, если оформить ваш десерт белковым кремом. Нежный и воздушный, он великолепно держит любую форму. А если его еще и подкрасить пищевыми красителями и добавить топперы (их просто распечатать на принтере самому и закрепить на деревянной шпажке), то ваш торт превратится в произведение искусства.

Дети по достоинству оценят и ведьмовское варево – яркий фруктово-ягодный пунш. Любители прохладных напитков могут заморозить кубики льда, предварительно положив в формочки маленьких пластиковых мух или паучков. С аппетитом будут съедены и привидения-безе, а на мандаринках черным маркером можно нарисовать смешные мордочки. Позвольте детишкам поучаствовать в творческом процессе!

Развлечения. А чем же заняться в этот «мрачный» вечер? Мы обожаем переодеваться и фотографироваться, поэтому предлагаем поиграть в игру «повтори картину». Идея в том, чтобы своими силами (нарядившись и используя реквизит) воссоздать какое-либо из полотен известных художников так, чтобы оно было узнаваемо. Так как праздник «темный», мы решили выбрать картины, выдержанные в этом духе. Всем, думаю, знакома картина «Американская готика» художника Гранта Вуда, на которой на фоне дома в готическом стиле изображен суровый фермер с вилами в руках рядом со своей дочерью.

Или «Крик» Эдварда Мунка. Отлично подойдет и картина «Руки сопротивляются ему» Билла Стоунхема. Безумно интересно почитать и истории этих картин. Я уже представляю, как мы будем обыгрывать эти сцены, Алиса с Артемом даже потрошат свои шкафы в поисках подходящей одежды.

Огромное подспорье по поиску развлечений – всемирная паутина, интернет. Там мы нашли море картинок с зашифрованными на них фильмами ужасов. Довольно азартное, скажу вам, занятие – по различным предметам на фото угадывать известные ужастики.

Наш папа очень любит играть с детьми в пантомиму, а Темик с сестрой обожают отгадывать, что показывает им папа, и сами тоже охотно изображают загаданное. А почему бы не сыграть в зловещую пантомиму? Вы только представьте, как можно изобразить, к примеру, Фредди Крюгера, Мортишу Аддамс или же Джека Торренса (к/ф «Сияние»).

Тыквенный бум! – А вот эту идею мы с малышами тоже подсмотрели в интернете, и нам она настолько понравилась, что мы всенепременно воплотим ее в жизнь. Все знают игру в дротики и наверняка с удовольствием бросали их в шарики на Кирмесе. Так вот, нам так же понадобятся шарики, только оранжевого цвета, лист зеленой бумаги, около двух метров ткани, пенопласт, конфетти или маленькие конфетки, ну и сами дротики. Из пенопласта изготавливаем основание, которое драпируем тканью, затем прикрепляем его на стену (например, с помощью крючков на липучках). Шарики надуваем, наполняем вкусняшками и конфетти и прикрепляем к нашему основанию, формируя из шаров огромную тыкву. Из зеленой бумаги делаем хвостик-корешок. Теперь отходим подальше и стараемся попасть дротиком в шарик. Внутрь, кстати, можно и записочки с пожеланиями или указанием на то, где спрятан сюрприз, или даже маленькую игрушку положить.

В интернете можно найти и множество хэллоуинских загадок вроде «готовит она зелье, колдует и вредит, к друзьям на новоселье на метле летит». Дети очень любят такое! Алиса и Темка, выслушав стишок, одновременно выкрикнули «ведьма» и просят еще.

Пиньята. Именно на Хэллоуин год назад мы сделали нашу первую пиньяту (тогда это был паук), и дети настолько впечатлились, что это стало нашей семейной традицией – на все значимые для нас праздники мы усердно мастерим их из папье-маше. Малышня восторженно наблюдает за всем процессом. Ах, какое же удовольствие от души полупасить по бумажному шару! А если оттуда еще и дождь из подарков льет! Прохожие (мы идем в парк) с улыбками, останавливаясь, разделяют нашу радость. В этот раз Артик и Алиска будут колошматить голову ведьмы. А после мы взорвем хлопушку с летучими мышками-конфетти.

Кинотеатр дома. Вечерком здорово устроиться всем дружно на диване и посмотреть какую-нибудь жуть. А вот и небольшая подборочка фильмов от нас: «Правда или действие», «Иствикские ведьмы», «Фокус-Покус», «Астрал», «Чужие среди нас», «Мастера ужасов». И куда же без мультиков: «Дом-монстр», «Паранорман, или как приручить зомби», «Монстры на каникулах», «Корпорация монстров». Запаситесь вкусняшками, выключите свет, зажгите свечи, спрячьтесь все под теплый плед и – приятного просмотра!

Подарки. Если же вас пригласили в гости на Хэллоуин и вы не знаете, чем порадовать хозяина праздника, или же просто хотите сделать подарки своим детишкам, обратите внимание на такие варианты: радиоуправляемый паук (ferngesteuerte Spinne), мохнатый и умеющий быстро бегать не только по полу, но и по стенам; милые плюшевые зверюшки Feisty Pets, легким движением руки превращающиеся в злобных монстриков; бегающая сама по себе (с помощью батареек, конечно) рука, как в «Зловещих мертвецах» или в «Семейке Аддамс» (laufende/krabbelnde horror Hand), сувенирные тематические фигурки Funko Pop! Таким прикольным штукам радуемся даже мы, взрослые.

Всем любителям ужасов и жуткой мистики мы желаем веселого Хэллоуина! Проведите эту ночь страхов ярко и незабываемо! Сладость или пакость!

Янина Бошманн (Мёрс)

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