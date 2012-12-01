Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №10 (277) 2020г.

ЕС и Беларусь

В Беларуси многотысячные мирные демонстрации не затухают с 9 августа, когда президент Лукашенко, по мнению одних, победил на президентских выборах, а, по мнению других, грубо фальсифицировал эти выборы и теперь является не законным президентом, а узурпатором власти. Естественно, такие события находятся в центре внимания руководящих органов ЕС.

Светлана Тихановская, которая несколько месяцев назад была обычной домохозяйкой, теперь встречается с лидерами ЕС и министрами иностранных дел стран Европы. В политическом руководстве ЕС мнение едино: выборы в Беларуси фальсифицированы, репрессии против участников демонстраций превысили все мыслимые границы, введение санкций против чиновников, ответственных за всё это, необходимы.

Но единодушие странным образом долго не давало результата. Виной тому позиция чиновников из Кипра, которые в сложившейся ситуации увидели возможность поторговаться и требуют ввести санкции в отношении виновных в нарушениях в Беларуси одновременно с санкциями в отношении Турции за попытки организовать добычу газа в спорных водах.

Сложившаяся ситуация возродила дискуссии о том, насколько правильно действующее в ЕС положение, при котором санкции вводятся только с согласия всех стран-участниц Союза. Урсула фон дер Ляйен после вступления в должность предложила переход к принятию такого рода решений квалифицированным большинством, но воз и ныне там …

Сербия и Косово – разумный компромисс

В Вашингтоне в присутствии Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулах Хоти подписали документ под названием «Экономическая нормализация», который фактически признает суверенитет Косово. В документе регламентируется согласование целого ряда экономических и инфраструктурных проектов и подключение обеих стран к системе безопасности, возглавляемой США. Интересно, что соглашение содержит 15 пунктов, из которых 14 имеют одинаковую для обеих сторон редакцию, а 15-й, регламентирующий отношения стран с Израилем, отличается: Косово и Израиль устанавливают дипломатические отношения, а Сербия переведет свое израильское посольство в Иерусалим. Обе стороны признали Хезболла террористической организацией. После исторического соглашения между Израилем и ОАЭ сделан еще один важный шаг к нормализации ситуации на ближнем Востоке. Сербия, в свою очередь, сделала еще один шаг в сторону Евросоюза.

Было понятно, что такой договор вызовет неоднозначную реакцию в мире, но что дело примет такой странный оборот …

… Путин и Лавров извинились за Захарову

Первая реакция с российской стороны последовала от директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, которая на странице фейсбука выставила рядом фотографию встречи Вучича с Трампом и скриншот того кадра фильма «Основной инстинкт», где героиня Шэрон Стоун перебрасывает ногу на ногу, демонстрируя отсутствие нижнего белья. Подобный фокус высокопоставленного дипломата по отношению к президенту дружественной (!) страны – крайне неудачная шутка. Сербы обиделись смертельно. Реакция официальных кругов Сербии и социальных сетей была настолько взрывной, что Захарова бросилась объяснять, мол, ее неправильно поняли, глава МИД Сергей Лавров принес свои извинения, а через некоторое время извинения принес и сам Владимир Путин. Вучич извинения принял, но уже через два дня после выходки Захаровой министр обороны Сербии Александр Вулин сделал заявление, что Сербия не будет принимать участия в учениях «Славянское братство-2020» вместе с Россией и Беларусью, хотя еще за пять дней до этого заявления разрабатывался план переброски сербских военных в Беларусь. Что ж, МИД России, можно сказать, сделал подарок Вучичу, который ломал голову, как ему «соскочить» с этих учений, чтобы не портить отношений с Евросоюзом.

Синдзо Абэ уходит вовремя

Слагая с себя полномочия премьер-министра Японии, Синдзо Абэ сказал: «Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии». Абэ – рекордсмен по сроку пребывания на премьерском посту в Стране восходящего солнца. Его вклад во внутреннюю и внешнюю политику таков, что комментаторы называют время его правления «эпохой Абэ».

Это не фигура речи. Никто не говорит о периодах политической жизни, скажем, Великобритании, «эпоха Кэмерона», «эпоха Блэра» или эпоха «Мэй», но все знают, что такое «эпоха Тэтчер». Вот и Синдзо Абэ создал свою эпоху. Станет ли его преемник, Ёсихидэ Суга, бывший вторым человеком в правительстве с 2012-го, таким политиком, который оставит после себя «эпоху Суга»?

Вы еще не забыли о Брекзите?

За пандемией Европа как-то подзабыла о Брекзите, а он никуда не девался, и вот сейчас напомнил о себе в привычном, несколько скандальном ключе. Вылезла, как грыжа, проблема границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Ирландии (член ЕС).

Лондон разработал проект «Билля о внутреннем рынке», не скрывая, что он противоречит предыдущим договоренностям. Как соединить вопрос о прозрачности границы между двумя странами на одном острове и ограничениях движения товаров через эту границу? Борис Джонсон надеется в одностороннем порядке поменять условия договора, ЕС держит паузу, надеясь, что проект Джонсона не поддержит британский парламент, а в итоге переговоры могут снова зайти в тупик.

Оружейное эмбарго против Ирана

В США опубликован указ президента Дональда Трампа о восстановлении в одностороннем порядке оружейного эмбарго в отношении Ирана, действие которого было приостановлено в 2015 году до заключения т.н. «ядерной сделки». Американцы широко расставляют свои сети: в США будут заблокированы активы физических и юридических лиц, которые «способствуют поставке, продажи или передаче обычных вооружений Ирану или из Ирана», а также «обеспечивает техническую подготовку, предоставляет финансовую поддержку и услуги, а также другую помощь, связанную с этим оружием». США надеются возобновить санкции ООН против Ирана, их не поддерживают другие участники ядерной сделки – Китай, Россия, Германия, Великобритания и Франция.

Новый лагерь на Лесбосе

После пожара в лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос, устроенного, предположительно, группой молодых людей из Афганистана, без крова остались более 12 тыс. человек. Новый лагерь создан при поддержке ООН, и бездомных пришлось сгонять в него угрозой не рассматривать ходатайства о предоставлении убежища. Весь переполох случился из-за выявления коронавируса у ряда обитателей лагеря. Новый лагерь – скорее временный палаточный городок, и решать проблему большого количества людей придется в короткие сроки, одновременно думая об изоляции для сотен носителей инфекции.

24 октября – День Организации Объединенных Наций

ООН образована в 1945-м году, ее Устав вступил в силу 24 октября, и с 1948-го года этот день отмечается как День Организации Объединенных Наций.

Торжественное заседание, посвященное 75-летию ООН, состоялось 21 сентября. Лидеры стран-участниц ООН принимали участие в заседании по видеосвязи.

Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира усилить совместные усилия в борьбе с такими проблемами, как изменения климата, неравенство и дискриминация по гендерному признаку, бедность и коронавирус. Главным достижением ООН за годы ее существования Гутерриш назвал предотвращение третьей мировой войны и то, что впервые за всю мировую историю ведущие мировые державы не прибегали к военной конфронтации столь длительное время.

В Декларации о праздновании 75-й годовщины ООН записано: «Ни одна другая глобальная организация не дает столь многим людям надежу на лучший мир и не может обеспечить будущее, которого мы хотим. Появившись на свет на фоне ужасов Второй мировой войны, Организация Объединенных Наций была основана как общее дело человечества, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны».

Представители стран-участниц отметили роль ООН в разрешении десятков конфликтов, спасении множества жизней в рамках своей гуманитарной деятельности, предоставлении миллионам детей возможность учиться, защите права человека во всем мире.

Александр Кротов (Эссен)