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Анонсы октябрьского номера журнала «Партнёр»
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Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра».
Коротко о главном
Редакция журнала «Партнёр»
|Капля яда
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Дело с его отравлением Навального стало вулканом, на котором сгорают отношения Германии и России. Оппозиционер остался жив, но его история, получившая мировой резонанс, меняет многое. Страны ЕС (вместе с США и Великобританией) осудили факт покушения на Навального и требуют от российских властей проведения расследования этого преступления. Европарламент подтвердил свою позицию о необходимости замораживания дальнейшего строительства «Северного потока-2» и призвал страны ЕС разработать механизм расследования деятельности «героев» антикоррупционных расследований Навального и замораживания их активов в Европе…
А.Кротов
|Хотели бы вы, чтобы в Германии было, как в Америке?
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Вы хотели бы жить в Америке? Многие выходцы из бывшего СССР мечтали в свое время уехать в США. У тех, кто поселился в Германии, за океаном часто оказывались родственники, друзья, знакомые. И общение с ними нередко подпитывало давнюю мечту о жизни в «стране неограниченных возможностей» – если не для себя, то для детей или внуков. Но вот наступил 2020 год, и из США вдруг стало поступать такое количество тревожных новостей и телекадров, что ответ на вопрос «Вы хотели бы сегодня жить в Америке?» зазвучал уже не столь однозначно, как раньше. Две разновидности либерального Запада… Почувствуйте разницу...
Курс Консалтинг
|Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке
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Произошло событие, которое может иметь долговременные последствия и для Ближнего Востока, и для всего человечества. Нормализация отношений, и не с какими-то затхлыми монархиями, а, по меркам уже XXI века, с процветающими и крайне влиятельными государствами – ОАЭ и Бахрейном. Впрочем, установление Израилем дипломатических, предельно официальных, международно-правовых отношений является лишь окончательным шагом в общей динамике ближневосточной ситуации. Отношения Израиля с ОАЭ стремительно развиваются параллельно с тем, как развивались сами Эмираты в последние десятилетия, превращаясь из государства на задворках цивилизации в передовую державу с растущим региональным и мировым влиянием...
Е. Кочанов
|Закон о базовой пенсии вступил в силу
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Закон о базовой пенсии (Grundrente) опубликован, и на базе текста закона органы управления пенсионным страхованием выработают подробные инструкции по применению закона к отдельным случаям. Засчитывается ли иностранный трудовой стаж? Адвокат считает, что да, то есть под действие этого закона попадают и поздние переселенцы со статусом по §4 BVFG. Отмечается, что базовая пенсия является настоящей трудовой пенсией, а не социальной выплатой. Это означает, например, что при переносе места жительства за границу выплата базовой пенсии продолжается. Для сравнения: выплата пенсии за иностранный трудовой стаж за границей не производится...
Адвокат Т.Пуэ
|Время читать. Дина Рубина, какой мы ее любим
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За что любим мы Дину Рубину? Почему русскоязычный мир с нетерпением ждет каждую ее новую книгу? Ответ лежит на поверхности: авантюрные сюжеты и умение доступно говорить о сложных вещах. Потрясающее чувство юмора и умение услышать бег времени, гул современности. И еще проще – её любовь к человеку, и еще одно – невероятное обаяние. Короче. Хотите получить удовольствие – читайте рассказы Дины Рубиной из сборника «При чем тут девочка?», вышедшей недавно в Москве, и желайте вместе с нами победы ей в конкурсе претендентов на «Большую книгу России» – 2020...
Н. Ухова
|5G становится ближе
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В Германии внедряются мобильные сети стандарта 5G. Сегодня торговля стремится расширить ряд 5G-смартфонов, остававшихся до недавнего времени слишком дорогими для средних пользователей. Смартфоны высшего класса ценой более 500 евро первыми стали обзаводиться опцией 5G, несколько моделей от Samsung и Huawei выпускаются в вариантах как 4G, так и 5G, вторые, естественно дороже. В ближайшие годы предложение этих смартфонов должно существенно расшириться, появятся приборы всех ценовых классов. Каковы успехи, тарифы, цены на смартфоны, стоит ли нам спешить переходить на новый стандарт?
С. Мучник
|Изменения законодательства Германии в октябре 2020 года
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В октябре истекает срок действия некоторых особых условий, облегчающих получение пособий по безработице (Hartz IV). Увеличивается доля больничных касс в оплате протезирования зубов. Принят закон, гарантирующий права каждого домовладельца на оборудование у себя консоли для зарядки электромобилей и на подвеление к дому оптоволоконной линии сверхбыстрого интернета. Легального каннабиса не будет, бундестаг отклонил закон о контроле каннабиса, породивший немало спекуляций на тему «легализации потребления анаши» в Германии...
О. Филимонов
|На дворе октябрь, а значит, скоро Хэллоуин
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«Украшать дом мы начинаем почти за три недели до Хэллоуина, чтобы подольше насладиться его мрачной и таинственной атмосферой. На окна, двери и даже зеркала мы клеим наклейки с зомби, черными кошками, веселыми пугалами. С восторгом Артем и Алиса помогают расставлять на полочки фигурки героев страшилок и свечи, развешивать лампочки. Даже кусты перед домом преображаются, и с наступлением сумерек будут весело мигать огоньками… Если на надутый воздушный шарик накинуть смоченную в крахмале марлю и дать так высохнуть, то у вас получится собственное домашнее привидение. Останется только нарисовать или приклеить ему глаза и рот…»…
Я. Бошманн
|Президентов по осени считают
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Америка, далекая и близкая, приближается к роковой черте 3 ноября: месяц до выборов! 45-ый президент США, в прошлом предприниматель, шоумен, автор бестселлеров, 74 года. Он является самым богатым человеком, вступившим в должность президента. За эту «работу» он получает символическую зарплату: один доллар в год. О Трампе сказано и написано больше, чем о любом послевоенном президенте. Он обладает редкой и удивительной способностью вызывать стойкую антипатию и наживать себе врагов там, где без этого можно было вполне обойтись… А система в США начала давать сбой. Пожелаем же американцам успеха: это и в наших интересах...
Г. Калихман
|Геноцид в ХХ веке: кому еще «должна» Германия
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В 1904 году Германия жестоко подавила восстание племен гереро и нама в нынешней Намибии, при этом погибло 75 тысяч человек. В 1985 году ООН признала расправу немцев с гереро и нама геноцидом, в 2004 году Германия с этим согласилась, официально извинилась за содеянное и стала оказывать Намибии серьезную финансовую и гуманитарную помощь. Немецкая экономическая помощь Намибии в настоящее время составляет 14 млн долларов в год. Сюда входят развитие инфраструктуры, участие в проектax по обучению, строительству жилья, здравоохранению. Наследники жертв геноцида утверждают, однако, что эта помощь не доходит до народа, и подали требование к Германии о компенсации в окружной суд Манхэттена...
О. Нахт
|Кузница стартапов
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Компьютерные подразделения разведки есть во многих странах мира. В них отбирают наиболее талантливых призывников, но только в Израиле разведывательное подразделение стало инкубатором стартапов. В чем причина? Во время службы солдаты «Подразделения 8200» не бегают по каменистой пустыне с автоматами, не нейтрализуют террористов, не дежурят на блокпостах. Они занимаются мониторингом информации, защищают армию и государственные органы от кибератак возможных противников или сами устраивают кибератаки против врагов своей страны, заглушают не предназначенные для чужого уха сигналы или прослушивают сигналы противника...
С.Шпигель
|Театр на краю земли
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ГУЛАГ: артисты за колючей проволокой. Актеры Магаданского театра... Те, кому фантастически «повезло». Они не голодали, не надрывались на рудниках или лесоповале. Пели, танцевали, играли спектакли. Зрителями были и узники, и лагерное начальство, кичившeеся своими «достижениями в искусстве». Однажды генерал Никишов гордо сказал: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». И даже послал после спектакля за кулисы... два яблока! Актеры-узники… Любимая работа и унизительные подачки, относительно сытая жизнь и горький рай обреченных. Порой возникают дискуссии, насколько этично было играть в НКВДешном, по сути – крепостном театре...
И. Парасюк
|Неделя в Польше – лишь «план Б»?
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Польша, как правило, не входит в списки приоритетных туристических направлений, но в нынешней ситуации выбор сузился, и наличие надежного транспортного сообщения порой оказывается решающим преимуществом. Гданьск со своей сохранившейся атмосферой средневекового городка, Мариенбург – бывшая резиденция правителей Тевтонского ордена, пожалуй, самый красивый город Польши Торунь, столица страны Варшава, наиболее «раскрученный» из всех польских городов Краков...
А.Бройдо
|Русские православные церкви в Германии
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Путешествуя по Германии, наши соотечественники часто удивляются, когда видят перед собой знакомые луковицы куполов русских церквей. Когда, как и по каким причинам возникли русские прaвославные храмы на немецкой земле? Первая причина – политическая и дипломатическая. Именно к этой категории относится русская церковь в Берлине, основанная 300 лет назад при русском дипломатическом представительстве. Другой причиной возникновения русских церквей на территории Германии стали династические браки между представителями царской семьи Романовых и членами немецких правящих домов. Примером является церковь св. Елизаветы в Висбадене...
Л. Фомичева
|Говорит и показывает «Arzamas»
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Просветительский медиапроект «Arzamas» мог бы избрать девизом: максимум новых знаний за минимум времени. «Быть чисто медиа неинтересно, быть университетом еще рано», – заявил когда-то главный редактор издания Ф. Дзядко. Представьте, что записались в идеальный (притом бесплатный) университет, где каждую неделю можете «посетить» новый увлекательный курс. Тут их десятки: ацтеки и инки, средневековый суд, быт ленинградских коммуналок 70-х годов… В центре всегда проблема государства и человека – в любые времена и в любой точке мира. На первом плане – культура человечества как гениальный антидот в эпоху кризиса гуманитарного образования в России...
Г. Цесарская
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... и еще три десятка статей читайте в октябрском номере журнала!
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