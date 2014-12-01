Анонсы октябрьского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



Капля яда

Дело с его отравлением Навального стало вулканом, на котором сгорают отношения Германии и России. Оппозиционер остался жив, но его история, получившая мировой резонанс, меняет многое. Страны ЕС (вместе с США и Великобританией) осудили факт покушения на Навального и требуют от российских властей проведения расследования этого преступления. Европарламент подтвердил свою позицию о необходимости замораживания дальнейшего строительства «Северного потока-2» и призвал страны ЕС разработать механизм расследования деятельности «героев» антикоррупционных расследований Навального и замораживания их активов в Европе… А.Кротов Читать далее>>

Хотели бы вы, чтобы в Германии было, как в Америке?

Вы хотели бы жить в Америке? Многие выходцы из бывшего СССР мечтали в свое время уехать в США. У тех, кто поселился в Германии, за океаном часто оказывались родственники, друзья, знакомые. И общение с ними нередко подпитывало давнюю мечту о жизни в «стране неограниченных возможностей» – если не для себя, то для детей или внуков. Но вот наступил 2020 год, и из США вдруг стало поступать такое количество тревожных новостей и телекадров, что ответ на вопрос «Вы хотели бы сегодня жить в Америке?» зазвучал уже не столь однозначно, как раньше. Две разновидности либерального Запада… Почувствуйте разницу... Курс Консалтинг Читать далее>>

Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке



Произошло событие, которое может иметь долговременные последствия и для Ближнего Востока, и для всего человечества. Нормализация отношений, и не с какими-то затхлыми монархиями, а, по меркам уже XXI века, с процветающими и крайне влиятельными государствами – ОАЭ и Бахрейном. Впрочем, установление Израилем дипломатических, предельно официальных, международно-правовых отношений является лишь окончательным шагом в общей динамике ближневосточной ситуации. Отношения Израиля с ОАЭ стремительно развиваются параллельно с тем, как развивались сами Эмираты в последние десятилетия, превращаясь из государства на задворках цивилизации в передовую державу с растущим региональным и мировым влиянием... Е. Кочанов Читать далее >>



Закон о базовой пенсии вступил в силу

Закон о базовой пенсии (Grundrente) опубликован, и на базе текста закона органы управления пенсионным страхованием выработают подробные инструкции по применению закона к отдельным случаям. Засчитывается ли иностранный трудовой стаж? Адвокат считает, что да, то есть под действие этого закона попадают и поздние переселенцы со статусом по §4 BVFG. Отмечается, что базовая пенсия является настоящей трудовой пенсией, а не социальной выплатой. Это означает, например, что при переносе места жительства за границу выплата базовой пенсии продолжается. Для сравнения: выплата пенсии за иностранный трудовой стаж за границей не производится... Адвокат Т.Пуэ Читать далее >>



Время читать. Дина Рубина, какой мы ее любим



За что любим мы Дину Рубину? Почему русскоязычный мир с нетерпением ждет каждую ее новую книгу? Ответ лежит на поверхности: авантюрные сюжеты и умение доступно говорить о сложных вещах. Потрясающее чувство юмора и умение услышать бег времени, гул современности. И еще проще – её любовь к человеку, и еще одно – невероятное обаяние. Короче. Хотите получить удовольствие – читайте рассказы Дины Рубиной из сборника «При чем тут девочка?», вышедшей недавно в Москве, и желайте вместе с нами победы ей в конкурсе претендентов на «Большую книгу России» – 2020...



Н. Ухова

5G становится ближе

В Германии внедряются мобильные сети стандарта 5G. Сегодня торговля стремится расширить ряд 5G-смартфонов, остававшихся до недавнего времени слишком дорогими для средних пользователей. Смартфоны высшего класса ценой более 500 евро первыми стали обзаводиться опцией 5G, несколько моделей от Samsung и Huawei выпускаются в вариантах как 4G, так и 5G, вторые, естественно дороже. В ближайшие годы предложение этих смартфонов должно существенно расшириться, появятся приборы всех ценовых классов. Каковы успехи, тарифы, цены на смартфоны, стоит ли нам спешить переходить на новый стандарт? С. Мучник Читать далее >>



Изменения законодательства Германии в октябре 2020 года

В октябре истекает срок действия некоторых особых условий, облегчающих получение пособий по безработице (Hartz IV). Увеличивается доля больничных касс в оплате протезирования зубов. Принят закон, гарантирующий права каждого домовладельца на оборудование у себя консоли для зарядки электромобилей и на подвеление к дому оптоволоконной линии сверхбыстрого интернета. Легального каннабиса не будет, бундестаг отклонил закон о контроле каннабиса, породивший немало спекуляций на тему «легализации потребления анаши» в Германии...

О. Филимонов

На дворе октябрь, а значит, скоро Хэллоуин

«Украшать дом мы начинаем почти за три недели до Хэллоуина, чтобы подольше насладиться его мрачной и таинственной атмосферой. На окна, двери и даже зеркала мы клеим наклейки с зомби, черными кошками, веселыми пугалами. С восторгом Артем и Алиса помогают расставлять на полочки фигурки героев страшилок и свечи, развешивать лампочки. Даже кусты перед домом преображаются, и с наступлением сумерек будут весело мигать огоньками… Если на надутый воздушный шарик накинуть смоченную в крахмале марлю и дать так высохнуть, то у вас получится собственное домашнее привидение. Останется только нарисовать или приклеить ему глаза и рот…»…

Я. Бошманн

Президентов по осени считают

Америка, далекая и близкая, приближается к роковой черте 3 ноября: месяц до выборов! 45-ый президент США, в прошлом предприниматель, шоумен, автор бестселлеров, 74 года. Он является самым богатым человеком, вступившим в должность президента. За эту «работу» он получает символическую зарплату: один доллар в год. О Трампе сказано и написано больше, чем о любом послевоенном президенте. Он обладает редкой и удивительной способностью вызывать стойкую антипатию и наживать себе врагов там, где без этого можно было вполне обойтись… А система в США начала давать сбой. Пожелаем же американцам успеха: это и в наших интересах... Г. Калихман

Геноцид в ХХ веке: кому еще «должна» Германия

В 1904 году Германия жестоко подавила восстание племен гереро и нама в нынешней Намибии, при этом погибло 75 тысяч человек. В 1985 году ООН признала расправу немцев с гереро и нама геноцидом, в 2004 году Германия с этим согласилась, официально извинилась за содеянное и стала оказывать Намибии серьезную финансовую и гуманитарную помощь. Немецкая экономическая помощь Намибии в настоящее время составляет 14 млн долларов в год. Сюда входят развитие инфраструктуры, участие в проектax по обучению, строительству жилья, здравоохранению. Наследники жертв геноцида утверждают, однако, что эта помощь не доходит до народа, и подали требование к Германии о компенсации в окружной суд Манхэттена... О. Нахт

Кузница стартапов

Компьютерные подразделения разведки есть во многих странах мира. В них отбирают наиболее талантливых призывников, но только в Израиле разведывательное подразделение стало инкубатором стартапов. В чем причина? Во время службы солдаты «Подразделения 8200» не бегают по каменистой пустыне с автоматами, не нейтрализуют террористов, не дежурят на блокпостах. Они занимаются мониторингом информации, защищают армию и государственные органы от кибератак возможных противников или сами устраивают кибератаки против врагов своей страны, заглушают не предназначенные для чужого уха сигналы или прослушивают сигналы противника... С.Шпигель Читать далее >>



Театр на краю земли

ГУЛАГ: артисты за колючей проволокой. Актеры Магаданского театра... Те, кому фантастически «повезло». Они не голодали, не надрывались на рудниках или лесоповале. Пели, танцевали, играли спектакли. Зрителями были и узники, и лагерное начальство, кичившeеся своими «достижениями в искусстве». Однажды генерал Никишов гордо сказал: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». И даже послал после спектакля за кулисы... два яблока! Актеры-узники… Любимая работа и унизительные подачки, относительно сытая жизнь и горький рай обреченных. Порой возникают дискуссии, насколько этично было играть в НКВДешном, по сути – крепостном театре...

И. Парасюк

Неделя в Польше – лишь «план Б»?

Польша, как правило, не входит в списки приоритетных туристических направлений, но в нынешней ситуации выбор сузился, и наличие надежного транспортного сообщения порой оказывается решающим преимуществом. Гданьск со своей сохранившейся атмосферой средневекового городка, Мариенбург – бывшая резиденция правителей Тевтонского ордена, пожалуй, самый красивый город Польши Торунь, столица страны Варшава, наиболее «раскрученный» из всех польских городов Краков... А.Бройдо

Русские православные церкви в Германии

Путешествуя по Германии, наши соотечественники часто удивляются, когда видят перед собой знакомые луковицы куполов русских церквей. Когда, как и по каким причинам возникли русские прaвославные храмы на немецкой земле? Первая причина – политическая и дипломатическая. Именно к этой категории относится русская церковь в Берлине, основанная 300 лет назад при русском дипломатическом представительстве. Другой причиной возникновения русских церквей на территории Германии стали династические браки между представителями царской семьи Романовых и членами немецких правящих домов. Примером является церковь св. Елизаветы в Висбадене...

Л. Фомичева



Говорит и показывает «Arzamas»

Просветительский медиапроект «Arzamas» мог бы избрать девизом: максимум новых знаний за минимум времени. «Быть чисто медиа неинтересно, быть университетом еще рано», – заявил когда-то главный редактор издания Ф. Дзядко. Представьте, что записались в идеальный (притом бесплатный) университет, где каждую неделю можете «посетить» новый увлекательный курс. Тут их десятки: ацтеки и инки, средневековый суд, быт ленинградских коммуналок 70-х годов… В центре всегда проблема государства и человека – в любые времена и в любой точке мира. На первом плане – культура человечества как гениальный антидот в эпоху кризиса гуманитарного образования в России... Г. Цесарская