Общество >> Право

«Партнер» №10 (277) 2020г.

Ответственность за управление ТС без Führerschein

Граждане третьих стран, которые на законных основаниях начинают проживать в Германии, обязаны соблюдать немецкое законодательство в целом, и, в том числе, о водительских удостоверениях (Führerscheinrecht). Некоторые граждане используют ранее полученные иностранные водительские права без соблюдения процедуры подтверждения.

За последние месяцы в адвокатскую канцелярию Кримханд участились обращения клиентов, которые управляли транспортными средствами на основании водительских удостоверений других стран ЕС или третьих стран. Их обращения вызваны нарушением дорожного немецкого законодательства, которое запрещает управлять автомобилем без легитимных документов, то есть без прав. Законом предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния.

В чем же их вина? Как можно избежать уголовного наказания?

Если водитель участвует в дорожном движении в Германии, то он обязан иметь водительское удостоверение (иностранное водительское удостоверение, права, выданные в Германии или другой стране ЕС).

Управление транспортным средством с иностранным водительским удостоверением

Так, туристы могут управлять в Германии автотранспортом, имея иностранные права международного образца, в течение срока действия шенгенской визы или с соблюдением сроков безвизового режима.

Граждане третьих стран, которые только переехали в Германию, также могут законно управлять автомобилем на протяжении шести месяцев, которые исчисляются с момента регистрации. По истечении этого срока водитель обязан заменить иностранные права на немецкие, с обязательной сдачей практического и теоретического экзамена. Из-за закрытия автошкол в период пандемии коронавируса сроки действия таких водительских удостоверений дополнительно были продлены на 6 месяцев. Законом предусмотрено также исключение в виде увеличения на шесть месяцев срока управления транспортом с иностранными правами по другим основаниям, если гражданин другой страны покинет Германию в течение 12 месяцев.

Езда с водительским удостоверением другой страны ЕС

Граждане других стран ЕС, имеющие водительские права ЕС, могут либо управлять транспортным средством с удостоверением, полученным на родине (в некоторых случаях, необходимо иметь перевод прав на немецкий язык), либо обменять на немецкие водительские права по упрощенной процедуре. Важно знать, что эти правила не относятся к водительским удостоверениям ЕС, которые были выданы без прохождения теоретического или практического теста в одной из стран европейского сообщества.

Водительские удостоверения третьих стран, которые обменены на европейские документы без экзамена

Бывают случаи, что европейские страны меняют водительские удостоверения третьих стран на национальные водительские удостоверения без теоретических и практических экзаменов.

Во многих случаях причина выдачи историческая. Некоторые категории граждан третьих стран могут поменять водительское удостоверение (полученное на родине) на европейское. Наиболее частые обращения в Коллегию адвокатов Кримханд были от венгерских, румынских и польских граждан, которые имеют, как правило, второе гражданство Украины, Молдавии, Сербии и других стран. Кроме того, бывшие колониальные державы, такие как Испания, Португалия или Франция, меняют водительские права третьих стран жителям своих бывших колоний: странам Южной Америки, Северной и восточной Африки.

Такие водительские права можно распознать по стандартному кодовому номеру ЕС 70, указанному на обратной стороне европейских прав в строке 12. За ним следует исходный («родной») номер водительского удостоверения и буквенный код страны (например, MD для Молдавии). Если обмен был осуществлен без экзаменов в ЕС, то это означает, что данное водительское удостоверение нельзя использовать в Германии! Если это будет выявлено при проверке, есть риск возбуждения уголовного дела за управление автомобилем без действующего водительского удостоверения.

Правовая база ответственности за езду без прав в Германии

Запрет на управление без прав регламентируется в статье 28, абзаце 4 пункта 7 Постановления о допуске лиц к дорожному движению (Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV): нельзя использовать автотранспортные средства в Германии, если водительские права третьей страны были обменены без экзамена на водительские права страны ЕС.

В свою очередь, это нарушение также упоминается в §21 «Вождение без водительских прав» закона о дорожном движении (Straßenverkehrsgesetz, StVG), который предусматривает лишение свободы на срок до одного года или штраф.

Дополнительные финансовые проблемы и последствия могут заключаться в потере страховой защиты в случае ДТП.

В §44 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB) регламентируются сроки запрета на управление транспортными средствами, в зависимости от особенностей правонарушения.

Рекомендации Коллегии адвокатов КРИМХАНД

Первое, о чем следует помнить, что незнание законов не защищает от ответственности! Поэтому, управляя транспортными средствами в Германии, соблюдайте закон и имейте легитимные водительские права.

Если вы владелец «обменянных» иностранных водительских прав на европейские водительские удостоверения без сдачи экзаменов, то помните, что они приравниваются к иностранным с правом ездить в Германии в течение шести или двенадцати месяцев.

В случаях, если вас «поймали», незамедлительно обращайтесь для своей защиты к адвокатам по дорожному праву. Своевременная профессиональная юридическая защита, по нашему опыту, позволяет избежать рассмотрения дел в уголовных судах и существенно снизить размер штрафных санкций.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмцнд)

Читайте также: