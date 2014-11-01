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«Партнер» №10 (277) 2020г.

Подразделение 8200 – кузница стартапов

Мы не говорим «нет»,

мы не сдаемся, когда проваливаемся,

мы продолжаем работать.

Девиз стартапов

Кузница стартапов – так в Израиле называют одну из самых секретных воинских частей Армии обороны Израиля – «Подразделение 8200». Его основная задача – радиоэлектронная война в киберпространстве. Оно занимается в том числе сбором, перехватом и декодированием радиоэлектронной и компьютерной информации и другими операциями. В своем составе Подразделение имеет группы силового захвата и нейтрализации объектов электронной и компьютерной разведки противника, а также скрытого подключения к ним. Составной частью «Подразделения 8200» является «База радиоэлектронной разведки», расположенная в Негеве.

Немного истории

Достоверные сведения об истории создания «Подразделения 8200» отсутствуют. Мы можем ссылаться на отдельную, официально не подтвержденную гипотезу: его история началась еще во время действия в Палестине Британского мандата. Тогда оно называлось «Шин мем 2» и его задачей было прослушивание тайных телефонных переговоров руководителей арабских племен.

Впрочем, имеется и иная версия. Подразделение было создано в 1952 году. Сначала оно размещалось в Яффо, а в качестве его технической базы использовались послевоенные излишки американского военного оборудования. Первое его название – «Разведывательное подразделение № 2», затем неоднократно менялось, что связано с изменением его функций: в 1948 году оно называлось «Подразделение «515», в 1956 году – подразделение «848».

В 1973 году Египет и Сирия неожиданно вторглись на территорию Израиля. Сам факт внезапного нападения значительных сил противника свидетельствует о крупнейшем провале израильского разведсообщества. Впрочем, некоторые аналитики не спешат винить в этом провале разведку, считая, что достоверную и своевременную информацию, предоставленную разведкой, неверно истолковали на верхних этажах власти.

После Войны Судного дня административную структуру воинской части коренным образом преобразовали таким образом, чтобы входящие в него формирования ничего не знали о деятельности других своих формирований, а само это подразделение стало именоваться «Подразделение 8200».

Что известно о деятельности «Подразделения 8200»

Точно известно, что основной задачей этой воинской части является добывание, сортировка и анализ огромных потоков разведывательной информации, а также предоставление военному и политическому руководству страны полной картины происходящего вокруг Израиля.

Значительная часть информации о деятельности «Подразделения 8200» не подтверждена официально и носит отрывочный характер, например:

что в первый день Шестидневной войны Подразделение прослушивало телефонные разговоры между президентом Египта Гамалем Абделем Насером и королем Иордании Хусейном;

о перехвате телефонного звонка Ясира Арафата главарю террористической группы, захватившей в Средиземном море круизный лайнер «Акилле Лауро» в 1985 году;

ссылаются на заявление бывшего сотрудника разведывательного сообщества США, утверждавшего, что подразделение отвечало за отключение сирийских ПВО во время израильской операции по уничтожению строящегося в Сирии ядерного объекта;

– его подозревают в распространении компьютерного вируса Stuxnet, который в 2010 году в Иране вывел из строя десятки тысяч промышленных компьютеров, предназначенных для управления установками по обогащению урана.

Отбор призывников

Принципы отбора молодежи, достойной служить в «Подразделении 8200», как и другие виды деятельности этой воинской части засекречены, тем не менее кое-что известно.

Отбор призывников в ЦАХАЛ начинается со старших классов школы: учащиеся проходят тестирование по школьным предметам, а медицинская комиссия оценивает состояние их здоровья и уровень физического развития, так называемый медицинский профиль. Учитываются также результаты участия будущих призывников в школьных, городских и всеизраильских олимпиадах по математике, программированию, арабскому языку и ... знанию Торы.

На основе этих профилей призывная комиссия ЦАХАЛа распределяет будущих солдат по видам войск: боевые части – «крави», или небоевые подразделения – джоб. Профиль 97-72 балла – это «боевой» профиль, 64-45 балла – годен для службы в небоевых войсках.

Психотехническая оценка способностей призывника складывается из многих показателей и варьируется от 41 до 56 балла. От 52 и выше – годен для элитных войск и офицерских курсов, 48-51 – хороший уровень, годен для командирских курсов; 44-47 – средний показатель обычного солдата; 41-43 – особые условия службы или освобождение от армии. У разведки существует приоритет в отборе молодых людей: она имеет право сделать парням и девушкам с боевым профилем предложение служить в «Подразделении 8200». При этом обращают особое внимание на их потенциал, т.е. способность к быстрому обучению, адаптации к меняющимся условиям; к командной работе и навыку работать с тем, что другим кажется невозможным. Специалисты по отбору призывников могут разглядеть одаренных людей, потому что оценивают, каким человек может стать, а не то, каким является в настоящее время.

В «Подразделении 8200» достаточно высокий процент выпускников религиозных школ.Это объясняется тем, что молодые люди в возрасте 6-7 лет, систематически изучающие Тору и Талмуд, с детства тренируют и развивают свои интеллектуальные и аналитические способности (без чего изучение Торы просто невозможно). Пройдя в армии курс специального обучения, эти молодые люди идеально подходят для работы в аналитических подразделениях разведки.





Один из руководителей «Подразделения 8200» Гай Кацович сравнивает процесс отбора выпускников школ в подразделение с поступлением в университеты знаменитой Лиги плюща. Таким образом, в «Подразделение 8200» отбирают самых умных, высокоинтеллектуальных, развитых и крепких юношей и девушек, чтобы в процессе воинской службы сделать их еще умнее и крепче.

«Подразделение 8200» – инкубатор стартапов

Компьютерные подразделения разведки есть во многих странах мира. В них отбирают наиболее талантливых призывников, но только в Израиле разведывательное подразделение стало инкубатором стартапов. В чем причина?

Во время службы солдаты «Подразделения 8200» не бегают по каменистой пустыне с автоматами, не нейтрализуют террористов, не дежурят на блокпостах. Они занимаются мониторингом информации, защищают армию и государственные органы от кибератак возможных противников или сами устраивают кибератаки против врагов своей страны, заглушают не предназначенные для чужого уха сигналы или прослушивают сигналы противника.

Средний возраст солдата в Израиле – 19 лет. Служат в подразделении три года. Когда люди в таком раннем возрасте учатся сами принимать решения и брать за них ответственность – они уже готовы стать предпринимателями.

О том, какого уровня сложности задачи приходится решать военнослужащим этого Подразделения, становится понятно из следующей истории. Солдат Авишаи Авраами проходил службу в «Подразделении 8200» в девяностые годы прошлого века Перед ним поставили задачу: взломать компьютерную сеть некоего враждебного государства. Для решения этой непростой задачи требовалось понять, как проникнуть в сеть, как взломать шифрование и где взять такое количество вычислительных мощностей, которое позволит обработать шифрованные данные, хранимые в сети противника. Авраами проник в компьютерные сети двух других враждебных государств и «угнал» их вычислительные мощности, чтобы извлечь данные из сети государства, которое было изначальной целью атаки. Прекрасная задача для будущего стартапщика!

И действительно, после демобилизации Авраами создал Wix, одну из лидирующих на мировом рынке облачных платформ для веб-разработки, а многие его сослуживцы «на гражданке» создали стартапы, оценивающиеся в миллионы долларов.

Из «Подразделении 8200» вышло больше хайтек-миллиардеров, чем из любых других бизнес-школ страны. Подсчитано, что бывшие «выпускники» этого Подразделения после демобилизации основали только в Израиле и США более 1000 компаний – от широко известного навигационного сервиса Waze и фирмы по киберзащите Check Point до компании Mirabilis, создательницы интернет-мессенджера ICQ.





Количество успешных стартапов, основанных выходцами из «Подразделения 8200», составляет 90 процентов от общего числа подобных фирм. Все эти фирмы специализируются на разработке программного обеспечения и кибербезопасности.

Заключение

Израиль уверенно опережает Европу и США по количеству технологических талантов и скорости воплощения идей. Эксперты сходятся во мнении, что «израильское экономическое чудо» – не случайность, а закономерный результат сочетания нескольких факторов.

В маленькой стране с девятимиллионным населением создана самая благоприятная атмосфера для рождения и плодотворной работы стартапов, где успешно объединяются усилия государства, предпринимателей, армии и инвесторов.

По последним данным, в мире функционируют 20 стартапов с израильским корнями, капитализация которых составляет миллиард долларов и более. И это не предел – в стране еще множество проектов, которые претендуют на то, чтобы стать хайтек-миллиардерами в течение одного-двух ближайших лет.

В Израиле для зарождения и развития стартапов не просто создана качественная инфраструктура, она выстроена так, что проекты на разных уровнях развития легко находят для себя менторов, площадки и возможности создания прототипа продукта, готового к тиражированию. И это – залог успешного развития экономики страны.

Самуил Шпигель (Дортмунд)

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